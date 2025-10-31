Groww IPO 4 નવેમ્બરે ખુલશે, રોકાણકારોમાં જોરદાર ઉત્સાહ, GMPમાં જબરદસ્ત તેજી
groww ipo: શેર બજારમાં એક બાદ એક આઈપીઓ આવી રહ્યાં છે. દિગ્ગજ આઈવિયર કંપની લેન્સકાર્ટનો આઈપીઓ આજથી ખુલી ગયો છે. તો હવે 4 નવેમ્બરે ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ ગ્રોનો આઈપીઓ આવી રહ્યાં છે. આવો ગ્રો આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ, જીએમપી સહિત અન્ય વિગત જાણીએ.
IPO News: જો તમે આઈપીઓમાંથી કમાણી માટે બજારમાં કોઈ મોટા આઈપીઓની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. ભારતમાં ઓનલાઈન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લેટફોર્મની દુનિયામાં મોટું નામ ધરાવતું Groww હવે શેર બજારમાં ઉતરવાની તૈયારીમાં છે. ગ્રોની પેરેન્ટ કંપની Billionbrains Garage Ventures Ltd નો આઈપીઓ 4 નવેમ્બરથી ખુલી રહ્યો છે અને તે પહેલા જ બજારમાં તેનો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગ્રે માર્કેટમાં ગ્રોના શેર પર આશરે 13 રૂપિયા એટલે કે લગભગ 13 ટકાનું પ્રીમિયમ મળી રહ્યું છે. તેનો મતલબ છે કે માર્કેટમાં લિસ્ટિંગ ગેનને લઈને આશા મજબૂત છે અને રોકાણકારોનું વલણ આ આઈપીઓ તરફ વધુ છે. ગ્રો આજે ભારતના ટોપ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મમાં સામેલ છે અને તેના 1.4 કરોડથી વધુ એક્ટિવ રિટેલ ઈન્વેસ્ટર્સ છે, જેનાથી આ આઈપીઓ બજારમાં ખાસ બની જાય છે.
આઈપીઓની ખાસ વિગત
Groww નો આઈપીઓ 4 નવેમ્બરથી 7 નવેમ્બર સુધી ઓપન રહેશે. કંપનીએ ઈશ્યુ માટે 95થી 100 રૂપિયા પ્રતિ શેરની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. એક લોટમાં 150 શેર હશે. આઈપીઓની કુલ સાઇઝ ₹6,632.30 કરોડ છે, જેમાંથી 1060 કરોડના નવા શેર જારી થશે અને ₹5,572.30 કરોડનો ઓફર ફોર સેલ (OFS) રહેશે. એન્કર ઈન્વેસ્ટરો માટે બોલી 3 નવેમ્બરે ખુલશે, જ્યારે કંપનીના શેરનું લિસ્ટિંગ 12 નવેમ્બરે થવાની આશા છે.
કોને કેટલું મળશે?
આ IPOમાં, 75% લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs) માટે, 10% છૂટક રોકાણકારો માટે અને 15% બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે છૂટક રોકાણકારોને નાનો હિસ્સો મળ્યો હતો, પરંતુ લિસ્ટિંગ પર મજબૂત માંગનો તેમને ફાયદો થઈ શકે છે.
IPO ભંડોળનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવશે?
કંપનીએ જણાવ્યું છે કે IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવા, બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ અને માર્કેટિંગ ખર્ચ, પેટાકંપનીઓ GCS અને GIT માં રોકાણ, સંભવિત સંપાદન અને અન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. આ રોકાણો Groww ની ટેકનોલોજી અને સેવાઓને વધુ મજબૂત બનાવશે.
કંપનીનું કામકાજ અને નાણાકીય સ્થિતિ
નાણાકીય વર્ષ 2025મા ગ્રોનું રેવેન્યુ 45 ટકા વધ્યું છે અને કંપનીના શુદ્ધ લાભમાં 327 ટકાનો વધારો થયો છે. આ વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં કંપનીએ ₹948.47 કરડનું રેવેન્યુ અને ₹378.37 કરોડનો પ્રોફિટ નોંધ્યો હતો. કંપનીનો EBITDA ₹418.75 કરોડ રહ્યો, જ્યારે કંપની પર કુલ 324.08 કરોડની ઉધારી હતી. આ દર્શાવે છે કે કંપનીનો નાણાકીય ગ્રોથ મજબૂત છે અને બિઝનેસ મોડલ સફળ સાબિત થઈ રહ્યું છે.
ગ્રે માર્કેટમાં કેટલો નફો થાય છે?
ગ્રોવ શેર હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં ₹13 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જે રોકાણકારોના ઉત્સાહનો ઉચ્ચ સંકેત આપે છે. જ્યારે ગ્રે માર્કેટ બિનસત્તાવાર છે અને તેને અંતિમ સૂચક માનવામાં આવતું નથી, તે પ્રારંભિક પ્રતિભાવનો ખ્યાલ આપે છે.
