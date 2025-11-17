છપ્પરફાડ કમાણી, રોકેટ બન્યો આ કંપનીનો શેર, IPOથી 60% વધી ગયો ભાવ
Groww target price: ગ્રોના શેરમાં સતત તોફાની તેજી જોવા મળી રહી છે. આજે સપ્તાહના પ્રથમ કારોબારી દિવસે સ્ટોક બ્રોકિંગ કંપનીના શેરમાં 8 ટકાથી વધુની તેજી જોવા મળી છે.
Stock Market News: લિસ્ટિંગ બાદ ગ્રોના સ્ટોકે ધમાલ મચાવી છે. કંપનીના શેરના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આજે કંપનીના શેરમાં 8 ટકાથી વધુની તેજી આવી છે. ગ્રોનો શેર 163 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ ઈશ્યુ પ્રાઇસની તુલનામાં 60 ટકાથી વધુ છે. મહત્વનું છે કે સતત ત્રીજા દિવસે ગ્રોના શેરમાં તેજી જોવા મળી છે.
ગ્રોનો આઈપીઓ જ્યારે આવ્યો હતો ત્યારે 100 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી કંપનીના શેરમાં 60 ટકાથી વધુની તેજી આવી છે. બીએસઈમાં કંપનીના શેરનું લિસ્ટિંગ 114 રૂપિયા પર થયું હતું.
શું હતી ગ્રોના આઈપીઓની સાઇઝ
સ્ટોક બ્રોકિંગ એપ ગ્રોના આઈપીઓની સાઇઝ 6632.30 કરોડ રૂપિયા હતી. કંપનીએ આઈપીઓ દ્વારા 10.60 કરોડ ફ્રેશ શેર અને ઓફર ફોર સેલ હેઠળ 55.72 કરોડ શેર જારી કર્યાં હતા. કંપનીનો આઈપીઓ 4 નવેમ્બરથી 7 નવેમ્બર સુધી ખુલ્યો હતો. આ આઈપીઓની લોટ સાઇઝ 150 શેરની હતી. જેના કારણે રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોએ 15000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડ્યું હતું.
3 દિવસમાં 17 ગણું સબ્સક્રિપ્શન
ત્રણ દિવસના સબ્સક્રિપ્શન દરમિયાન ગ્રોનો આઈપીઓ 17.60 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં 9.43 ગણો, ક્યુઆઈબીમાં આઈપીઓ 22.02 ગણો અને એનઆઈઆઈ કેટેગરીમાં આઈપીઓને 14.20 ગણું સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું હતું.
