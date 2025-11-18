5 દિવસમાં 93% ની તોફાની તેજી, 100 રૂપિયાનો શેર 193 રૂપિયાને પાર પહોંચ્યો
: Groww Share Price: 5 દિવસમાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 93 ટકાથી વધુની તેજી આવી છે. 5 દિવસમાં ગ્રોનો શેર 100 રૂપિયાથી વધી 193 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. ગ્રોના શેર 12 નવેમ્બરે બજારમાં લિસ્ટ થયા હતા.
Groww Share: તાજેતરમાં બજારમાં ઉતરેલી કંપની ગ્રોના શેર ધૂમ મચાવી રહ્યાં છે. ગ્રોના શેર મંગળવારે BSE માં 9 ટકાની તેજી સાથે 193 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયા છે. આઈપીઓમાં ગ્રોહના શેરનો ભાવ 100 રૂપિયા હતો અને કંપનીના શેર 12 નવેમ્બરે બજારમાં લિસ્ટ થયા હતા. 5 દિવસમાં કંપનીના શેરમાં 93 ટકાથી વધુની તેજી આવી છે. ગ્રોનું માર્કેટ કેપ મંગળવારે 1,13,550 કરોડ રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયું છે. ગ્રોના શેરમાં આવેલી તોફાની તેજીથી તેના ફાઉન્ડર લલિત કેશરે બિલેનિયરના લિસ્ટમાં સામેલ થઈ ગયા છે. તેમની નેટવર્થ 9900 કરોડ રૂપિયાને પાર પહોંચી ગઈ છે. કેશરે પાસે ગ્રોના આશરે 55.91 કરોડ શેર છે.
ધીમા લિસ્ટિંગ બાદ શેરમાં તોફાની તેજી
ગ્રોના શેર 12 નવેમ્બરે BSEમાં 114 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા. લિસ્ટિંગના દિવસે કંપનીના શેર તેજી સાથે 130.94 રૂપિયા પર પહોંચ્યા હતા. સારા લિસ્ટિંગ બાદ ગ્રોના શેરમાં શાનદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. 5 દિવસમાં ગ્રોનો શેર 100 રૂપિયાથી વધી 193 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. ગ્રોનો આઈપીઓ 4 નવેમ્બરે ખુલ્યો હતો અને 7 નવેમ્બરે બંધ થયો હતો. ગ્રોના ઈશ્યુની કુલ સાઇઝ 6632.30 કરોડ રૂપિયા હતી.
8 બ્રોકર્સના કમ્બાઉન્ડ માર્કેટ કેપથી મોટું થયું ગ્રો
મંગળવારે ગ્રોનું માર્કેટ કેપ 1,13,550 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું. ગ્રોનું માર્કેટ કેપ 8 બ્રોકર્સના સંયુક્ત માર્કેટ કેપ કરતાં વધુ થઈ ગયું છે. સોમવારે એન્જલ વનનું માર્કેટ કેપ 25,847 કરોડ રૂપિયા, નુવામા વેલ્થ 26,706 કરોડ રૂપિયા, જેએમ ફાઇનાન્શિયલ 14,305 કરોડ રૂપિયા, ચોઇસ ઇન્ટરનેશનલ 16,237 કરોડ રૂપિયા, IIFL કેપિટલ 9,718 કરોડ રૂપિયા, 5 પૈસા 987 કરોડ રૂપિયા, આનંદ રાઠી 4,812 કરોડ રૂપિયા અને DAM કેપિટલ 1,782 કરોડ રૂપિયા હતું.
3 દિવસમાં 17 ગણું સબ્સક્રિપ્શન
ત્રણ દિવસના સબ્સક્રિપ્શન દરમિયાન ગ્રોનો આઈપીઓ 17.60 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં 9.43 ગણો, ક્યુઆઈબીમાં આઈપીઓ 22.02 ગણો અને એનઆઈઆઈ કેટેગરીમાં આઈપીઓને 14.20 ગણું સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું હતું.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
