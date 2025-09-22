Prev
આજથી GST 2.0 લાગુ, શું GSTમાં ઘટાડાથી LPG સિલિન્ડર પણ થયા સસ્તા ?

LPG cylinder price: નવી GST સિસ્ટમ, GST 2.0 ના અમલીકરણથી સામાન્ય માણસને સૌથી વધુ ફાયદો થવાનો છે. શું LPG સિલિન્ડરના ભાવ પણ ઘટશે? ચાલો જાણીએ LPG સિલિન્ડર પર કેટલો GST વસૂલવામાં આવે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:43 PM IST

આજથી GST 2.0 લાગુ, શું GSTમાં ઘટાડાથી LPG સિલિન્ડર પણ થયા સસ્તા ?

LPG cylinder price: નવી GST સિસ્ટમ 22 સપ્ટેમ્બરથી દેશભરમાં લાગુ થઈ ગયો છે. ચાર સ્લેબને બદલે, હવે ફક્ત બે સ્લેબ છે: 5% અને 18%. લક્ઝરી અને પાપ ઉત્પાદનો પર 40% કર લગાવવામાં આવે છે. આ નિર્ણય 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો હતો, અને 2017 માં GST લાગુ થયા પછીનો સૌથી મોટો ફેરફાર કહેવામાં આવી રહ્યો છે. આ ફેરફારો સામાન્ય માણસને સૌથી વધુ ફાયદો પહોંચાડવા માટે તૈયાર છે.

ઘણા લોકોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું LPG સિલિન્ડરો પર પણ અસર થશે. હાલમાં, ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરો 5 ટકા GSTમાં આવે છે. હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ જેવા વ્યવસાયોમાં વપરાતા વાણિજ્યિક સિલિન્ડરો પર 18% GST લેવામાં આવે છે.

શું LPG સિલિન્ડર સસ્તા થશે?

નવા GST સુધારા છતાં, LPG સિલિન્ડરોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આનો અર્થ એ છે કે ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક બંને સિલિન્ડરો પરનો કર યથાવત રહેશે. આનો અર્થ એ થયો કે આજથી, 22 સપ્ટેમ્બરથી LPGના ભાવમાં કોઈ ઘટાડો થશે નહીં.

અન્ય વસ્તુઓ પર રાહત

જોકે LPG સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત છે, ઘી, ચીઝ, માખણ, આઈસ્ક્રીમ, જામ, અથાણું અને સૂકા ફળો જેવી ઘણી ખાદ્ય ચીજો સસ્તી થઈ ગઈ છે. FMCG કંપનીઓએ પહેલાથી જ ભાવ ઘટાડાની જાહેરાત કરી દીધી છે.

કાર, એસી અને ટીવી પણ સસ્તા થશે

ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઓટો સેક્ટર પણ સીધી અસર કરશે. કાર, એસી, ટીવી અને વોશિંગ મશીન જેવી વસ્તુઓ પર GST ઘટાડી દેવામાં આવ્યો છે. ટીવીના ભાવ ₹2,500 થી ₹85,000 સુધી ઘટાડી શકાય છે. રૂમ એસી લગભગ ₹4,700 સસ્તા થશે, જ્યારે ડીશવોશર પર ₹8,000 સુધીનો ઘટાડો થશે. ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં, નાની કાર માટે GST 18% અને મોટી કાર માટે 40% નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.

આરોગ્યસંભાળ અને શિક્ષણ પર અસર

નવા GST સુધારાથી આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રને પણ રાહત મળી છે. દવાઓ અને તબીબી ઉપકરણો પરનો કર ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો છે. તેવી જ રીતે, ઘણી શૈક્ષણિક સામગ્રી અને સેવાઓ પણ સસ્તી થઈ છે. આનાથી સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પરનો બોજ હળવો થશે.

 

