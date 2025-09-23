GST 2.0 ની શરૂઆત: નવરાત્રિ અને ટેક્સ ઘટાડાથી ગ્રાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ, રેકોર્ડ બ્રેક પહેલો દિવસ
22 સપ્ટેમ્બરથી દેશભરમાં નવા જીએસટી રેટ્સ લાગૂ થઈ ગયા છે. નવા જીએસટી રેટ્સ લાગૂ થયા બાદ ઘણી વસ્તુઓની કિંમત ઘટી છે. નવરાત્રિના પ્રથમ દિવસે જીએસટી ઘટાડાની જોરદાર અસર જોવા મળી છે. ગ્રાહકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અને પ્રથમ દિવસે અનેક વસ્તુઓનું રેકોર્ડબ્રેક વેચાણ થયું છે.
અમદાવાદઃ એક એવી તારીખ જે દુકાનદારો, ઓટો ડીલરો અને દરેક ભારતીય પરિવારની યાદમાં અંકિત રહેશે. કારણ કે, GST 2.0 ગ્રાહકોની તાળીઓના ગડગડાટ સાથે શરૂ થયો હતો. નવરાત્રીની પહેલી પૂજા ભારતભરમાં ગુંજી ઉઠી, મોદી સરકારે GST 2.0 લાગુ કર્યુ; ભારતના લોકોને વાસ્તવિક દિવાળી ભેટ આપી છે. નવરાત્રીના પહેલા દિવસ સાથે, સુધારેલા કર શાસને સામાન્ય માણસને આનંદ કરવાનું સીધું કારણ આપ્યું, કિંમતો ઓછી કરી, સરળ સ્લેબ બનાવ્યા અને દૈનિક આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ પર તાત્કાલિક રાહત આપી છે.
પીએમ મોદીએ GST 2.0 ને "ભારતના લોકોને સમર્પિત સુધારો" ગણાવ્યો અને તેમના શબ્દોને સાચા અર્થમાં, તે શુષ્ક નીતિ પરિવર્તન જેવું ઓછું અને ઉત્સવની ભેટ જેવું વધુ લાગ્યું છે. કારના શોરૂમમાં લાંબી કતારો જોવા મળી, ઓનલાઈન ગાડીઓ ઓર્ડરથી ઉભરાઈ ગઈ અને રેકોર્ડબ્રેક ઉત્સવના વેચાણથી ગુંજી ઉઠી હતી.
રેકોર્ડ બ્રેકિંગ ઓટોમોબાઇલ સેક્ટર
ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે ઐતિહાસિક આંકડાઓ સાથે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. નવા GST માળખા હેઠળ, 4 મીટરથી ઓછી લંબાઈની નાની કારોને 18% સ્લેબમાં લેવામાં આવી છે, જ્યારે ઓટોમોબાઈલ પરનો વળતર સેસ સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવ્યો હતો.
* GST 2.0 ના પહેલા દિવસે, મારુતિએ 80,000 પૂછપરછ નોંધાવી અને 30,000 કાર ડિલિવરી કરી, જે 35 વર્ષમાં તેનું સૌથી વધુ એક દિવસનું પ્રદર્શન છે. નાની કાર માટે બુકિંગમાં સામાન્ય તહેવારોની સીઝનના દરની તુલનામાં 50%નો વધારો થયો છે.
હ્યુન્ડાઇ માટે ડીલર બિલિંગમાં પણ વધારો થયો, તે જ દિવસે 11,000, જે પાંચ વર્ષમાં તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન દર્શાવે છે.
નવરાત્રીના પહેલા દિવસે ટાટા મોટર્સે 10,000 કાર ડિલિવરી અને 25,000થી વધુ પૂછપરછ પણ નોંધાવી, જે તહેવારોની સીઝનની મજબૂત શરૂઆત છે, જેમાં શોરૂમ વોક-ઇનમાં નોંધપાત્ર વધારો, વધુ રૂપાંતરણ અને વધતી જતી ઓર્ડર બુક છે.
અસંખ્ય પરિવારો માટે, GST 2.0એ લાંબા સમયથી મુલતવી રાખેલા સપનાઓને વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત કર્યા. ઓટોમોબાઇલ્સ ફક્ત વધુ સુલભ જ નહીં, પરંતુ સાચી ઉત્સવની ખરીદી બની છે.
ઈ-કોમર્સ કાર્ટ ઓનલાઈન ભરાયા
આ ઉત્સાહ ડિજિટલ માર્કેટપ્લેસ સુધી ફેલાયો હતો, જ્યાં ગ્રાહકો ફેશન, ઘરની જરૂરી ચીજવસ્તુઓ અને તહેવારોમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તુઓનો સ્ટોક કરવા માટે દોડી આવ્યા હતા.
ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન દ્વારા સોમવારે લોયલ્ટી પ્રોગ્રામના વપરાશકર્તાઓ માટે તેમના ઉત્સવના વેચાણ કાર્યક્રમો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વેચાણકર્તાઓ અને બ્રાન્ડ્સે GST ઘટાડાથી શરૂઆતના સમયમાં મજબૂત આકર્ષણ વધ્યું હોવાનો અહેવાલ આપ્યો હતો.
ફેશન બ્રાન્ડ "ધ પેન્ટ પ્રોજેક્ટ"માં ગયા વર્ષ કરતાં 15-20%નો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે બંને બજારોમાં વેચનાર શેડો એટેલે ગયા અઠવાડિયા કરતાં ઘરેલું આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના સેગમેન્ટમાં ટ્રાફિકમાં 151%નો વધારો જોયો હતો.
સ્નિચ જેવી ફેશન બ્રાન્ડ્સે ઓનલાઈન ઓર્ડરમાં 40%નો ઉછાળો નોંધાવ્યો હતો.
GST 2.0 હેઠળ AC અને ટીવીની કિંમતોમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો
GST 2.0 હેઠળ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બીજી એક મોટી સફળતાની વાર્તા બની, જેમાં ઘરોએ ઉચ્ચ માંગવાળા ઉત્પાદનો પર ઘટાડેલા ભાવનો લાભ લીધો. સ્પ્લિટ ACના ભાવમાં 3,000-5,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે હાઇ-એન્ડ ટીવીના ભાવમાં 85,000 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
22 સપ્ટેમ્બરના રોજ, હાયર જેવી કંપનીઓએ સામાન્ય સોમવારની સરખામણીમાં લગભગ 2 ગણું વેચાણ નોંધાવ્યું હતું, નવા દરો અમલમાં આવે તે પહેલાં જ ઘણી પ્રી-બુકિંગ થઈ હતી.
બ્લુ સ્ટારનો અંદાજ છે કે GST 2.0ના પહેલા દિવસનું વેચાણ ગયા વર્ષના આજ દિવસની સરખામણીમાં લગભગ 20% વધુ હતું.
ટીવીના વેચાણમાં પણ વધારો થયો, ખાસ કરીને 43-ઇંચ અને 55-ઇંચ સેગમેન્ટમાં. સુપર પ્લાસ્ટ્રોનિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જેવી કંપનીઓ, જે મોટાભાગે ફ્લિપકાર્ટ દ્વારા વેચાણ કરતી હતી, તેણે વેચાણમાં 30-35% વૃદ્ધિ નોંધાવી હતી.
દિવાળીની સાચી ભેટ
GST 2.0એ તાત્કાલિક રાહત આપી અને પહેલા દિવસથી જ ગ્રાહકોમાં આનંદ ફેલાવ્યો. તેનાથી ઘરગથ્થુ ખર્ચમાં ઘટાડો થયો, ઉદ્યોગોમાં માંગ ફરી જાગી અને રેકોર્ડબ્રેક વેચાણ સાથે તહેવારોની મોસમ શરૂ થઈ. કાર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સથી લઈને કરિયાણા અને ફેશન સુધી, દરેક ક્ષેત્રમાં ઉછાળો અનુભવાયો છે.
આ કર સુધારા કરતાં વધુ હતું. તે બચતનો તહેવાર હતો, માંગમાં વધારો થયો અને ભારતના લોકોને PM મોદી તરફથી વાસ્તવિક દિવાળી ભેટ હતી.
