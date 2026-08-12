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કેટલી સંપત્તિના માલિક છે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી ? આંકડો જાણીને ચોંકી જશો!

Shankar Chaudhary Property : ઉત્તર ગુજરાતના દિગ્ગજ નેતા શંકર ચૌધરી હાલમાં ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે મહત્વની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. શંકર ચૌધરી 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં થરાદ બેઠક પરથી ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. તેમની સંપત્તિની વાત કરીએ તો તેઓ જમીન-મકાન, બેંક ડિપોઝિટ, રોકાણ, સોના-ચાંદી સહિત કરોડોની મિલકત ધરાવે છે, જેના વિશે આ લેખમાં વિસ્તારથી જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 12, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:40 PM IST
કેટલી સંપત્તિના માલિક છે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી ? આંકડો જાણીને ચોંકી જશો!

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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કેટલી સંપત્તિના માલિક છે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી ? આંકડો જાણીને ચોંકી જશો!
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