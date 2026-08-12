/કેટલી સંપત્તિના માલિક છે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી ? આંકડો જાણીને ચોંકી જશો!

Shankar Chaudhary Property : ગુજરાતની રાજનીતિમાં મહત્વનું નામ ધરાવતા શંકર ચૌધરી હાલ ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે મહત્વની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. તેઓ ડિસેમ્બર 2022માં ગુજરાત વિધાનસભાના સ્પીકર તરીકે ચૂંટાયા હતા. શંકર ચૌધરી બનાસકાંઠાના થરાદ વિધાનસભા મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને અગાઉ રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી ચૂક્યા છે.
શંકર ચૌધરીની રાજકીય સફર
3 ડિસેમ્બર, 1970ના રોજ વડનગરમાં જન્મેલા શંકર ચૌધરીની રાજકીય સફર લાંબી રહી છે. તેમણે 27 વર્ષની ઉંમરે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) સાથે રાજકીય સફરની શરૂઆત કરી હતી. તેઓ ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણમાં લાંબા સમયથી સક્રિય છે. શંકર ચૌધરી પહેલીવાર ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યા હતા જ્યારે તેઓ વર્ષ 1997માં ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા સામે રાધનપુરથી ભાજપની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડ્યા હતા. જોકે, શંકરસિંહ વાઘેલાનો શંકર ચૌધરી સામે 13,894 મતે વિજય થયો હતો.
1998માં પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય બન્યા
શંકર ચૌધરી 1998માં રાધનપુર બેઠક પરથી પ્રથમ વખત ગુજરાત વિધાનસભામાં ચૂંટાયા હતા. ત્યારબાદ તેમણે સંગઠનમાં પણ વિવિધ જવાબદારીઓ સંભાળી હતી. 2012માં તેઓ વાવ વિધાનસભા બેઠક પરથી ફરી ધારાસભ્ય બન્યા અને ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી તરીકે પણ જવાબદારી સંભાળી. જોકે 2017ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમને ગેનીબેન ઠાકોર સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
રાજકારણમાં સક્રિયતા જાળવી રાખ્યા બાદ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શંકર ચૌધરી થરાદ બેઠક પરથી જીત મેળવીને ફરી વિધાનસભામાં પહોંચ્યા. ચૂંટણીમાં જીત બાદ તેમને ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા. ત્યારથી તેઓ વિધાનસભાની કાર્યવાહીનું સંચાલન કરી રહ્યા છે.
સહકારી ક્ષેત્રમાં દબદબો
ગુજરાતમાં સહકારી ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવામાં તેમનું મોટું યોગદાન છે. વર્ષ 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વાવ બેઠક પરથી હાર બાદ તેઓ સહકારી ક્ષેત્રમાં લગાતાર સક્રિય રહ્યા. તેઓ બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી મિલ્ક ફેડરેશનના ચેરમેન પદે ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. હાલમાં તેઓ એશિયાની સૌથી મોટી સહકારી ડેરી ગણાતી બનાસ ડેરીના ચેરમેન તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.
કેટલી છે કુલ સંપત્તિ ?
2022ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી વખતે રજૂ કરાયેલી એફિડેવિટ મુજબ શંકર ચૌધરીએ કુલ ₹13,06,04,700 એટલે કે આશરે ₹13.06 કરોડની સંપત્તિ જાહેર કરી હતી. તેમાં લગભગ ₹9.83 કરોડની ચલ સંપત્તિ અને ₹3.23 કરોડની અચલ સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે.
એફિડેવિટમાં તેમના અને તેમના પરિવારના નામે રોકડ, બેંક ડિપોઝિટ, શેર-રોકાણ, વીમા પોલિસી, સોનું-ચાંદી, જમીન, રહેણાંક અને કોમર્શિયલ મિલકત જેવી વિવિધ સંપત્તિઓ દર્શાવવામાં આવી છે.
સોનું-ચાંદી પણ લાખોમાં
જાહેર કરાયેલી વિગતો મુજબ શંકર ચૌધરીના નામે આશરે 250 ગ્રામ સોનું અને 15 કિલો ચાંદી દર્શાવવામાં આવી હતી. તેમની પત્નીના નામે આશરે 500 ગ્રામ સોનું અને 30 કિલો ચાંદી દર્શાવવામાં આવી હતી. આ કિંમતી ધાતુઓની કિંમત પણ કુલ ચલ સંપત્તિમાં સામેલ છે.
આ ઉપરાંત બેંકમાં જમા રકમ, શેર અને અન્ય નાણાકીય રોકાણો તથા LIC પોલિસીઓ પણ એફિડેવિટમાં દર્શાવવામાં આવી છે. પત્નીના નામે પણ વિવિધ નાણાકીય રોકાણો અને ડિપોઝિટ નોંધાયેલા છે.
કરોડોની જમીન અને મિલકત
શંકર ચૌધરીની અચલ સંપત્તિમાં ખેતીની જમીનનો મોટો હિસ્સો છે. એફિડેવિટમાં વડનગર, લોદરા, રાધનપુર, સરદારપુરા, બામરોલી, બોરુડા, શેરગંજ અને મોટી પીપળી સહિતના વિસ્તારોમાં ખેતીની જમીન દર્શાવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રાધનપુરમાં બિન-કૃષિ જમીન અને કોમર્શિયલ મિલકત પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં એક કોમર્શિયલ ઓફિસ અને ગાંધીનગરના સેક્ટર-1માં રહેણાંક મિલકત પણ એફિડેવિટમાં નોંધાયેલી છે.
સંપત્તિની સાથે એફિડેવિટમાં જવાબદારીઓ પણ જાહેર કરવી પડે છે. 2022ના રેકોર્ડ મુજબ શંકર ચૌધરી અને તેમના પરિવારની જાહેર કરાયેલી જવાબદારી આશરે ₹15.92 લાખ હતી.
નોંધ : ઉપરોક્ત આંકડા 2022ની ચૂંટણી સમયે રજૂ કરાયેલી સ્વ-ઘોષિત એફિડેવિટ પર આધારિત છે. તેથી તેને 2026ની હાલની સંપત્તિ તરીકે રજૂ કરી શકાય નહીં. સમય જતાં સંપત્તિ, રોકાણ અને જવાબદારીઓમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.