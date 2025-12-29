Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

શું રોકાણકારો ફસાઈ ગયા? લિસ્ટિંગ પહેલા ડરાવી રહ્યો છે આ IPO... GMP 'શૂન્ય'

Gujarat Kidney IPO GMP Alert: 22 ડિસેમ્બરે ખુલેલા ગુજરાત કિડની ઇશ્યૂના રોકાણકારો ચિંતિત છે કારણ કે IPOનો GMP તેના શેરબજારમાં લિસ્ટિંગ પહેલા શૂન્ય થઈ ગયો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:56 AM IST

વર્ષ 2025 સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યું છે અને નવું વર્ષ  (New Year 2026) નવી શરૂઆત માટે તૈયાર છે. આ વર્ષે પણ ઘણી કંપનીઓના આઈપીઓ આવ્યા, જેમાં ઘણાએ શાનદાર કમાણી કરાવી છે, તો કેટલાકે રોકાણકારોને નુકસાન કરાવ્યું છે. હવે વર્ષના અંતમાં કેટલાક આઈપીઓ બજારમાં પર્દાપણ કરવા માટે તૈયાર છે અને તેમાંથી એક છે ગુજરાત કિડનીનો આઈપીઓ (Gujarat Kidney IPO),  પરંતુ તેમાં દાવ લગાવનાર રોકાણકારોની ચિંતા વધી ગઈ છે, આવો જાણીએ.

22 ડિસેમ્બરે ખુલ્યો હતો ઈશ્યુ
સૌથી પહેલા વાત કરીએ ગુજરાત કિડની આઈપીઓ વિશે, તો આ ઈશ્યુ 22 ડિસેમ્બરે ખુલ્યો હતો અને 24 ડિસેમ્બરે બંધ થયો હતો. કંપનીના શેર 30 ડિસેમ્બરે લિસ્ટ થશે. ગુજરાત કિડનીનો આઈપીઓ 250.80 કરોડ રૂપિયાનો બુક-બિલ્ડ ઈશ્યુ છે અને તે હેઠળ 2.20 કરોડ ફ્રેશ ઈક્વિટી શેર જારી કરવામાં આવ્યા હતા.

ગુજરાત કિડની આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ 108થી 114 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે એક લોટની સાઇઝ 128 શેરની હતી. અપર પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રમાણે કોઈ ઈન્વેસ્ટરે ઓછામાં ઓછા 14592 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું હતું. રોકાણકારોના પ્રતિભાવની વાત કરીએ તો, સબ્સ્ક્રિપ્શનના છેલ્લા દિવસ સુધી, ગુજરાત કિડની IPO રિટેલ કેટેગરીમાં 19.04 ગણો, QIB કેટેગરીમાં 1.06 ગણો અને NII કેટેગરીમાં 5.73 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.

કેમ રોકાણકારોને ડરાવી રહ્યો છે IPO?
આ આઈપીઓનું લિસ્ટિંગ વર્ષ 2025ના છેલ્લા સપ્તાહમાં થવા જઈ રહ્યું છે અને મંગળવારે  Gujarat Kidney Share માર્કેટમાં પર્દાપણ કરશે. પરંતુ આ પહેલા ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ પૈસા લગાવનારને ડરાવી રહ્યું છે. સોમવારે ગુજરાત કિડનીનો GMP શૂન્ય એટલે કે 0 ચાલી રહ્યો છે. એટલે કે રોકાણકારોને કોઈ ફાયદો ન થવાનો સંકેત છે. પરંતુ ઓપનિંગની સાથે નીચા લિસ્ટિંગનો સંકેત આપી રહ્યો છે, હવે જોવાનું રહેશે કે મંગળવારે કંપનીના શેર કેટલા રૂપિયા પર લિસ્ટ થાય છે.

તેનો વ્યવસાય શું છે અને તે કેટલો મોટો છે?
જેમ કે તેનું નામ સૂચવે છે, ગુજરાત કિડની એન્ડ સુપર સ્પેશિયાલિટી લિમિટેડ (GKASSL) મેડિકલ અને હોસ્પિટલ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે. તેની સ્થાપના 2019 માં કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત કિડની એક મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હેલ્થકેર સર્વિસ પ્રોવાઇડર છે અને ગુજરાતમાં અનેક હોસ્પિટલો ચલાવે છે.

 

