બમ્પર લિસ્ટિંગ પછી ગુજરાતી કંપનીના શેરમાં તેજી, પહેલા દિવસે જ 38%નો મજબૂત નફો, જાણો
Gujarati Company Share: ગુરુવારે કંપનીના શેર 126 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 31%થી વધુનો વધારો દર્શાવે છે. લિસ્ટિંગ પછી તરત જ, કંપનીનાના શેર 5% વધીને 132.30 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 96 રૂપિયા હતો.
Gujarati Company Share: SME કંપની HRS Eluglazeનું શેરબજારમાં બમ્પર લિસ્ટિંગ થયું છે. HRS Eluglazeના શેર ગુરુવારે BSE પર 126 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા છે, જે 31 ટકાથી વધુનો વધારો દર્શાવે છે. લિસ્ટિંગ પછી તરત જ, કંપનીના શેરમાં જોરદાર ઉછાળો આવ્યો. HRS Eluglazeના શેર 5% વધીને 132.30 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 96 રૂપિયા હતો. 96 રૂપિયાના ઇશ્યૂ ભાવની તુલનામાં, HRS Eluglazeના શેર પહેલા દિવસે જ લગભગ 38% વધ્યા હતા.
કંપની શું કરે છે
HRS Aluglaze એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદનોની ડિઝાઇન, ઉત્પાદન અને ઇન્સ્ટોલેશનમાં રોકાયેલ છે, જેમાં બારીઓ, દરવાજા, પડદાની દિવાલો, ક્લેડીંગ અને ગ્લેઝિંગ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. કંપની બિલ્ડરો, કોન્ટ્રાક્ટરો, આર્કિટેક્ટ્સ અને સંસ્થાઓને પ્રમાણભૂત અને કસ્ટમાઇઝ્ડ સોલ્યુશન્સ તેમજ સામગ્રી પુરવઠો અને પ્રાપ્તિ સપોર્ટ પૂરો પાડે છે.
અમદાવાદના રજૌડામાં કંપની
HRS Aluglazeની ઉત્પાદન સુવિધા અમદાવાદના રજૌડા ગામમાં સ્થિત છે. આ સુવિધા 11,176 ચોરસ મીટરમાં ફેલાયેલી છે. રૂપેશ પ્રવિણભાઈ શાહ, પિંકી રૂપેશ શાહ અને ઋષિકેશ રૂપેશ શાહ કંપનીના પ્રમોટર છે. IPO પહેલા, પ્રમોટરો કંપનીમાં 100% હિસ્સો ધરાવતા હતા. HRS Aluglazeના IPOનું કુલ કદ 50.92 કરોડ રૂપિયા હતું.
IPO 44 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો
HRS Aluglazeનો IPO 44.83 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીને 49.54 ગણો સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર (NII) શ્રેણીને 82.13 ગણો સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) ક્વોટા 19.48 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
દરેક લોટમાં 2,400 શેર
સામાન્ય રોકાણકારો HRS Aluglaze IPOમાં ફક્ત બે લોટ માટે બોલી લગાવી શકતા હતા. દરેક લોટમાં 2,400 શેર હતા. આનો અર્થ એ થયો કે સામાન્ય રોકાણકારોએ કંપનીના IPOમાં ₹230,400 નું રોકાણ કરવાનું હતું. HRS Aluglaze IPO 11 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ અરજી લગાવવા માટે ખુલ્યો અને 16 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
