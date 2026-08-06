/CM કે DyCM નહીં, ગુજરાતના આ મંત્રી છે સૌથી ધનિક, જાણો કેટલી છે સંપત્તિ અને ક્યાંથી કરે છે કરોડોની કમાણી !

Gujarat Richest Minister : ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓની સંપત્તિની વાત આવે ત્યારે સૌથી પહેલું નામ આવે છે રિવાબા રવિન્દ્રસિંહ જાડેજાનું. ચૂંટણી સમયે જાહેર કરવામાં આવેલા સોગંદનામા મુજબ રિવાબા જાડેજા રાજ્ય સરકારના સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા મંત્રી છે. તેમણે પોતાની કુલ સંપત્તિ આશરે ₹97.35 કરોડ જાહેર કરી છે. આ આંકડો ગુજરાત સરકારના અન્ય તમામ મંત્રીઓ કરતાં વધારે છે.
સંપત્તિમાં શું-શું સામેલ છે ?
ચૂંટણી પંચને આપવામાં આવેલા સોગંદનામા મુજબ જાહેર કરાયેલી સંપત્તિમાં સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો, બેંક ડિપોઝિટ, રોકાણ, દાગીના તેમજ અન્ય નાણાકીય સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. ચૂંટણી લડતા દરેક ઉમેદવાર માટે પોતાની સંપત્તિની વિગતો જાહેર કરવી કાયદાકીય રીતે ફરજિયાત છે.
રિવાબા જાડેજા માત્ર રાજકારણને કારણે જ નહીં, પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની તરીકે પણ દેશભરમાં જાણીતા છે. તેમણે જામનગર ઉત્તર વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી જીતી હતી અને બાદમાં ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી તરીકે જવાબદારી સંભાળી હતી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેમણે રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રે પોતાની અલગ ઓળખ ઉભી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
ગુજરાતના મોટાભાગના મંત્રીઓ કરોડપતિ
ગુજરાત સરકારના મોટાભાગના મંત્રીઓ કરોડપતિ છે. જોકે જાહેર કરાયેલી સંપત્તિના આધારે રિવાબા જાડેજા સૌથી વધારે સંપત્તિ છે. આ માહિતી ચૂંટણી સમયે ઉમેદવારો દ્વારા દાખલ કરાયેલા સોગંદનામા પર આધારિત છે. આ સોગંદનામું મતદારોને પોતાના જનપ્રતિનિધિઓની આર્થિક સ્થિતિ વિશે પારદર્શક માહિતી આપવા માટે જાહેર કરવામાં આવે છે.
ક્યાંથી કરે છે કરોડોની કમાણી ?
રિવાબા જાડેજાએ ચૂંટણી પંચ સમક્ષ દાખલ કરેલા સોગંદનામા મુજબ તેમની અને તેમના પરિવારની આવકના મુખ્ય સ્ત્રોતમાં વ્યવસાય, રોકાણ, કૃષિ આવક, બેંક ડિપોઝિટ પરથી મળતું વ્યાજ અને અન્ય કાયદેસર આવકના સ્ત્રોતોનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત, તેમના પતિ અને ભારતીય ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાની ક્રિકેટ કારકિર્દી, બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ, રોકાણ અને અન્ય આવકના સ્ત્રોતો પણ પરિવારની કુલ સંપત્તિમાં મહત્વનો ફાળો છે. ચૂંટણી સોગંદનામામાં ઉમેદવારને પોતાની સાથે જીવનસાથીની સંપત્તિ અને જવાબદારીઓની વિગતો પણ જાહેર કરવાની હોય છે. તેથી જાહેર કરાયેલી કુલ સંપત્તિમાં પરિવારની સંપત્તિનો પણ સમાવેશ થાય છે.
જામનગર ઉત્તરના ધારાસભ્ય રિવાબા જાડેજાએ ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરેલી એફિડેવિટ (Affidavit) મુજબ તેમની અને તેમના પતિ ક્રિકેટર રવીન્દ્ર જાડેજાની કુલ સંપત્તિની વિગતો નીચે મુજબ છે:
કુલ સંપત્તિ (સંયુક્ત): આશરે ₹97.35 કરોડ થી ₹100 કરોડ (પતિ-પત્ની બંનેની અસ્કયામતો મળીને)
વિગતવાર સંપત્તિની માહિતી:
રિવાબા જાડેજાની અંગત સંપત્તિ:
ચલ સંપત્તિ (Movable Assets): આશરે ₹57.60 લાખ થી ₹62.35 લાખ (રોકડ, બેંક ડિપોઝિટ અને રોકાણ સહિત).
અચલ સંપત્તિ (Immovable Assets): તેમના નામે વ્યક્તિગત રીતે કોઈ સ્વતંત્ર જમીન કે મકાન નોંધાયેલ નથી.
દાગીના (Jewellery):
રિવાબા પાસે આશરે ₹34.80 લાખનું સોનું, ₹14.80 લાખના હીરા (Diamond) અને ₹8 લાખના ચાંદીના દાગીના મળીને કુલ ₹57 લાખથી વધુના આભૂષણો છે.
દંપતી પાસે સંયુક્ત રીતે આશરે ₹1 કરોડના સોના-હીરાના દાગીના છે.
રવીન્દ્ર જાડેજાની સંપત્તિ (પતિ):
ચલ સંપત્તિ: આશરે ₹26.25 કરોડ.
અચલ સંપત્તિ: આશરે ₹33.05 કરોડથી વધુ (જેમાં રાજકોટ, જામનગર અને અમદાવાદમાં આવેલી કૃષિ ભૂમિ, કોમર્શિયલ પ્લોટ, રેસિડેન્શિયલ પ્લોટ અને આલીશાન બંગલાઓનો સમાવેશ થાય છે).