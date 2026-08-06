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CM કે DyCM નહીં, ગુજરાતના આ મંત્રી છે સૌથી ધનિક, જાણો કેટલી છે સંપત્તિ અને ક્યાંથી કરે છે કરોડોની કમાણી !

Gujarat Richest Minister : ગુજરાત સરકારમાં રિવાબા જાડેજા સૌથી ધનિક મંત્રી છે. તેમની સંપત્તિ ₹97.35 કરોડ છે એટલે કે લગભગ ₹100 કરોડની આસપાસ છે. આ સંપત્તિ ચૂંટણી સમયે જાહેર કરવામાં આવેલા સોગંદનામા મુજબ છે. જેમાં મિલકતો, રોકાણ અને અન્ય કાયદેસર સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 06, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:19 PM IST
CM કે DyCM નહીં, ગુજરાતના આ મંત્રી છે સૌથી ધનિક, જાણો કેટલી છે સંપત્તિ અને ક્યાંથી કરે છે કરોડોની કમાણી !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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