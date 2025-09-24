Prev
H-1B વિઝા: ટ્રમ્પના 100,000 ડોલરના ઝટકા પછી શું છે ભારતીય IT કંપનીઓનો પ્લાન ? જાણો

Impact On India: H-1B વિઝા ફીમાં આ નોંધપાત્ર વધારો યુએસ શ્રમ બજારને સુરક્ષિત કરવા તરફ એક મોટું પગલું છે. ભારતીય IT ઉદ્યોગ સ્થાનિકીકરણ અને કૌશલ્ય વિકાસની તેની મજબૂત વ્યૂહરચના દ્વારા આ પડકારને તકમાં ફેરવવા માટે તૈયાર છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:09 AM IST

Impact On India: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા H-1B વિઝા અરજી ફીમાં નોંધપાત્ર વધારાથી વૈશ્વિક પ્રતિભા ઉદ્યોગમાં હલચલ મચી ગઈ છે. જોકે, ભારતીય IT કંપનીઓ સ્થાનિક અમેરિકન કામદારોની ભરતી વધારીને આ પરિવર્તન માટે પહેલેથી જ તૈયાર છે અને માને છે કે તેની તેમના પર મર્યાદિત અસર પડશે.

ટ્રમ્પના નિર્ણયથી H-1B વિઝા ધારકોમાં ફેલાયો છે ગભરાટ

21 સપ્ટેમ્બર, 2025ની રાતથી, યુએસમાં નવી H-1B વિઝા અરજીઓ માટે $100,000 (આશરે રૂ. 88 લાખ) ની ભારે ફી ફરજિયાત બનશે. આ ફી અગાઉની ફી (સામાન્ય રીતે $2,000 થી $5,000) કરતા લગભગ 60 ગણી વધારે છે.

આ જાહેરાતથી શરૂઆતમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ હતી, ત્યારબાદ યુએસ વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે નવી ફી ફક્ત નવી અરજીઓ પર લાગુ થશે, વર્તમાન વિઝા ધારકો અથવા રિન્યૂ કરવા માંગતા લોકો પર નહીં. આ એક વખતની ફી છે જે વાર્ષિક ધોરણે ફરજિયાત રહેશે નહીં.

આ નિર્ણય પાછળનું કારણ

ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર કહે છે કે H-1B વિઝા કાર્યક્રમનો દુરુપયોગ અમેરિકન કામદારોની નોકરીઓ અને વેતનને નુકસાન પહોંચાડવા માટે થઈ રહ્યો હતો. તેમનો દલીલ છે કે કેટલીક કંપનીઓ ઓછા વેતન પર વિદેશી કામદારોને નોકરી પર રાખીને અમેરિકન કામદારોને વિસ્થાપિત કરી રહી હતી. આ પગલાનો હેતુ કંપનીઓને વધુ અમેરિકન કામદારોને નોકરી પર રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.

ભારત પર અસર અને પ્રતિભાવ

આ નિર્ણયથી ભારત સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે, કારણ કે 2024માં મંજૂર થયેલા H-1B વિઝામાંથી 71% ભારતીય વ્યાવસાયિકોને આપવામાં આવ્યા હતા.

સરકારી પ્રતિભાવ: ભારત સરકારે જણાવ્યું છે કે પારિવારિક જીવનમાં વિક્ષેપને કારણે ફીના માનવતાવાદી પરિણામો આવશે. વાણિજ્ય પ્રધાન પીયૂષ ગોયલે જણાવ્યું કે  તેઓ અમારી પ્રતિભાથી પણ થોડા ડરી ગયા છે.

બજાર પ્રતિક્રિયા: આ સમાચાર બાદ, ઇન્ફોસિસ અને TCS જેવી મોટી ભારતીય IT કંપનીઓના શેરના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો.

કંપનીઓની વ્યૂહરચના અને NASSCOMનું મૂલ્યાંકન

ખાનગી પોર્ટલના મતે, ભારતીય IT કંપનીઓ પહેલાથી જ આ પરિવર્તન માટે તૈયારી કરી રહી છે. ભારતીય IT ઉદ્યોગની સર્વોચ્ચ સંસ્થા NASSCOM ના મતે, ભારતીય કંપનીઓએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં યુએસમાં સ્થાનિક કર્મચારીઓની ભરતીમાં ઝડપથી વધારો કર્યો છે.

યુએસ કૌશલ્ય વિકાસ અને સ્થાનિક કર્મચારીઓની ભરતી પર $1 બિલિયનથી વધુ ખર્ચ કરી રહ્યું છે.

તે જ સમયે, ટોચની ભારતીય કંપનીઓના કુલ કર્મચારીઓમાં H-1B વિઝા ધારકોનો હિસ્સો ઘટીને 1%થી ઓછો થઈ ગયો છે.

NASSCOMનો અંદાજ છે કે આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, આ નિર્ણયની ભારતીય IT ક્ષેત્ર પર મર્યાદિત અસર પડશે.

ટોચના H-1B વિઝા પ્રાપ્તકર્તાઓ

તાજેતરના ડેટા દર્શાવે છે કે યુએસ ટેક જાયન્ટ્સ હવે આ વિઝા કાર્યક્રમના સૌથી મોટા લાભાર્થી છે.

કંપની H-1B મંજૂરીઓમાં (2025ના પહેલા ભાગમાં) દેશ

  • એમેઝોન: 10,044 યુએસ
  • માઈક્રોસોફ્ટ: 5,189 યુએસ
  • મેટા: 5,123 યુએસ
  • એપલ: 4,202 યુએસ
  • ગુગલ: 4,181 યુએસ
  • ટીસીએસ: 5,505 ભારત
  • ઇન્ફોસિસ: 2,004 ભારત

