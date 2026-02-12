Prev
દરેક શેર પર ₹35 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ, ડિફેન્સ કંપનીએ આપી રોકાણકારોને ભેટ

Stock Market News: ડિફેન્સ સેક્ટરની કંપની હિન્દુસ્તાન એયરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) એ રોકાણકારોને ડિવિડન્ડની ભેટ આપી છે. કંપની પ્રમાણે વચગાળાના ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટે રેકોર્ડ ડેટ બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરી નક્કી કરવામાં આવી છે.

Feb 12, 2026
  • એક શેર પર 35 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ
  • કંપનીનું ઓપરેટિંગથી રેવેન્યુ 10.65 ટકાની વૃદ્ધિ જોવા મળી અને તે 7698.80 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું.
  • ડિવિડન્ડ માટે રેકોર્ડ ડેટ જાહેર
HAL Q3 Result: ડિફેન્સ સેક્ટરની કંપની હિન્દુસ્તાન એયરોનોટિક્સ લિમિટેડે ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર કરી દીધા છે. આ સાથે કંપનીએ રોકાણકારોને ડિવિડન્ડની ભેટ આપી છે. આ ક્વાર્ટરમાં કંપનીના પ્રોફિટમાં આશરે 30 ટકાની વાર્ષિક વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. નાણાકીય વર્ષ 2026ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં કંપનીનું ઓપરેટિંગથી રેવેન્યુ 10.65 ટકાની વૃદ્ધિ જોવા મળી અને તે 7698.80 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું. ઓપરેટિંગ મોર્ચા પર તેનો એબિટા વાર્ષિક આધાર પર 30.5 ટકાથી વધી 1870.97 કરોડ થઈ ગયો, જ્યારે પાછલા વર્ષે તે 1433.21 કરોડ હતો.તો માર્જિન એક વર્ષ પહેલાના 20 ટકાથી વધી 24 ટકા થઈ ગયું છે.

ડિવિડન્ડની ચુકવણી
 હિન્દુસ્તાન એયરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) ના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરે નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ જણાવ્યું કે 5 રૂપિયાના દરેક પૂર્ણ ચુકવણીવાળા ઈક્વિટી શેર પર 35 રૂપિયાનું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.  હિન્દુસ્તાન એયરોનોટિક્સ લિમિટેડ (HAL) એ ડિવિડન્ડ માટે 18 ફેબ્રુઆરીની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે. કંપનીએ જણાવ્યું કે ડિવિડન્ડની ચુકવણી પાત્ર શેરધારકોને 14 માર્ચ 2026 કે તે પહેલા કરી દેવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે કંપનીએ 28 માર્ચ 2019થી અત્યાર સુધી 14 ડિવિડન્ડ જાહેર કર્યાં છે. કંપની દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું છેલ્લું ડિવિડન્ડ 15 રૂપિયા હતું.

શેરનું પરફોર્મંસ
હિન્દુસ્તાન એયરોનોટિક્સ લિમિટેડના શેરની કિંમત બીએસઈ પર દિવસના નીચલા સ્તરથી 2 ટકા વધુ 4184 સુધી પહોંચી ગઈ હતી. લોન્ગ ટર્મમાં આ સ્ટોકે રોકાણકારોને મલ્ટીબેગર રિટર્ન આપ્યું છે. રોકાણકારોને એક વર્ષમાં 700 ટકાથી વધુ રિટર્ન મળ્યું છે.

તેજસ હળવા યુદ્ધ વિમાન તૈયાર
તાજેતરમાં કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે પાંચ તેજર હળવા યુદ્ધ વિમાન ભારતીય સેનાને સોંપવા માટે તૈયાર છે. હકીકતમાં રક્ષામંત્રાલયે ફેબ્રુઆરી 2021મા વાયુસેના માટે 83 તેજસ એમકે-1એ લડાકુ વિમાન ખરીદવા માટે એચએએલની સાથે 48000 કરોડ રૂપિયાનો કરાક કર્યો હતો. પરંતુ જીઈ એયરોસ્પેસ દ્વારા એન્જિનની સપ્લાય નક્કી સમયની અંદર ન થતાં વિમાનની આપૂર્તિમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. તેજસ સિંગલ એન્જિનવાળું લડાકૂ વિમાન છે, જે ઉચ્ચ ખતરાવાળા હવાઈ વાતાવરણમાં પોતાના મિશનને અંજામ આપવામાં સક્ષમ છે. 

 

