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5 કે 10 નહીં, આટલા કરોડની સંપત્તિના માલિક છે DyCM હર્ષ સંઘવી, જાણો ક્યાંથી કરે છે કમાણી

Harsh Sanghvi Net Worth : ગુજરાતના DyCM હર્ષ સંઘવી યુવા નેતા તરીકે રાજકારણમાં ઝડપથી આગળ વધ્યા છે. 2012માં ધારાસભ્ય બન્યા બાદ તેમણે ગૃહમંત્રી સહિત અનેક મહત્વની જવાબદારીઓ સંભાળી અને 2025માં DyCM બન્યા. 2022ની ચૂંટણી એફિડેવિટ મુજબ તેમની જાહેર સંપત્તિ ₹17.42 કરોડ હતી. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 10, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:29 PM IST
5 કે 10 નહીં, આટલા કરોડની સંપત્તિના માલિક છે DyCM હર્ષ સંઘવી, જાણો ક્યાંથી કરે છે કમાણી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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