/5 કે 10 નહીં, આટલા કરોડની સંપત્તિના માલિક છે DyCM હર્ષ સંઘવી, જાણો ક્યાંથી કરે છે કમાણી

Harsh Sanghvi Net Worth : ગુજરાતની રાજનીતિમાં યુવા ચહેરા તરીકે ઝડપથી આગળ વધેલા હર્ષ સંઘવી હાલ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી છે. 17 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ તેમણે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં DyCM તરીકે શપથ લીધા હતા. સુરતની મજૂરા વિધાનસભા બેઠક પરથી સતત ત્રણ વખત ચૂંટાઈ આવેલા હર્ષ સંઘવીને અગાઉ ગૃહ સહિત અનેક મહત્વના વિભાગોની જવાબદારી પણ મળી ચૂકી છે.
નાની ઉંમરે શરૂ કરી રાજકીય સફર
હર્ષ સંઘવીનો જન્મ 8 જાન્યુઆરી 1985ના રોજ સુરતમાં થયો હતો. તેઓ નાની ઉંમરથી જ સામાજિક અને વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયા હતા. ત્યારબાદ ભાજપના યુવા સંગઠન સાથે જોડાઈને સંગઠનમાં મહત્વની જવાબદારીઓ સંભાળી. તેઓ ગુજરાત ભાજપ યુવા મોરચાના નેતા રહ્યા.
2008માં ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચાના પ્રદેશ મહામંત્રી પદે નિયુક્તિ થઈ. 2010માં ફરી ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચાના પ્રદેશ મહામંત્રીની જવાબદારી મળી હતી. જેમાં દક્ષિણ ઝોનના પ્રભારી રહ્યા. 2011માં ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચાના પ્રદેશ ઉપપ્રમુખની જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવી. 2013માં ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય યુવા મોર્ચામાં રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી તરીકે તો 2014માં રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ પદે જવાબદારી સંભાળી હતી.
2012માં પહેલી વખત બન્યા ધારાસભ્ય
2012માં માત્ર 27 વર્ષની ઉંમરે તેઓ પહેલી વખત મજૂરા બેઠક પરથી ધારાસભ્ય બન્યા હતા અને તે સમયે ગુજરાત વિધાનસભાના સૌથી યુવા ધારાસભ્ય તરીકે તેમની ઓળખ બની હતી. 2017 અને 2022ની ચૂંટણીમાં પણ તેમણે મજૂરા બેઠક જાળવી રાખી અને સતત ત્રીજી વખત જીત મેળવી.
2021માં તેમને ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારમાં રાજ્યકક્ષાના ગૃહમંત્રી તરીકે મહત્વની જવાબદારી મળી. આ સાથે રમતગમત, યુવા સેવા, જેલ, સરહદ સુરક્ષા, પરિવહન સહિતના અનેક વિભાગો પણ તેમની પાસે રહ્યા. ત્યારબાદ 2025માં મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થતાં તેઓ ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા.
કેટલી છે હર્ષ સંઘવીની સંપત્તિ ?
હર્ષ સંઘવીની સંપત્તિ અંગે માહિતી તેમની 2022ની ચૂંટણી એફિડેવિટમાંથી મળે છે, આ એફિડેવિટ મુજબ તેમની કુલ જાહેર કરેલી સંપત્તિ ₹17.42 કરોડ હતી. તેમાં આશરે ₹12.32 કરોડની ચલ સંપત્તિ અને ₹5.10 કરોડની અચલ સંપત્તિનો સમાવેશ થાય છે. તેમની સામે જાહેર કરેલી જવાબદારીઓ આશરે ₹8.31 કરોડ હતી.
ક્યાંથી કરે છે કમાણી ?
હર્ષ સંઘવી રાજનીતિ ઉપરાંત ડાયમંડ સિટી સુરતના હોવાથી હીરાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. તેમની આવકના મુખ્ય સ્ત્રોતોમાં ડાયમંડ બિઝનેસ, બેંક ડિપોઝિટ અને રોકાણ પર મળતું વ્યાજ, આ ઉપરાંત તેમને મળતો પગાર અને ભથ્થાનો સમાવેશ થાય છે.