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ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ બની ગયું છે બોજ ? આ 7 સરળ રીતથી ઝડપથી દેવું કરો દૂર, જાણો

Card Debt Repayment Strategies: તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ પર ફક્ત મીનિમમ બાકી રકમ ચૂકવવી લાંબા ગાળે મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે બાકીના બેલેન્સ પર વ્યાજ વધતું રહે છે. ચાલો ક્રેડિટ કાર્ડના દેવામાંથી ઝડપથી બહાર નીકળવાના 7 રસ્તાઓ શોધીએ. આમાં ઓવરપેમેન્ટ, EMIમાં કન્વર્ટ, ઓટો-પેમેન્ટ, સ્નોબોલ અને એવલાન્ચ જેવી પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થાય છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 30, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:01 PM IST
ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ બની ગયું છે બોજ ? આ 7 સરળ રીતથી ઝડપથી દેવું કરો દૂર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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