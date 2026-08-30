/ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ બની ગયું છે બોજ ? આ 7 સરળ રીતથી ઝડપથી દેવું કરો દૂર, જાણો

Card Debt Repayment Strategies: આજકાલ ક્રેડિટ કાર્ડ ખર્ચ કરવાનો એક અનુકૂળ માધ્યમ છે. જો કે, જો તમે દર મહિને સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવવાને બદલે ફક્ત મીનિમમ બાકી રકમ ચૂકવો છો, તો આ સુવિધા ધીમે ધીમે મોટા દેવામાં ફેરવાઈ શકે છે. ક્રેડિટ કાર્ડ બેલેન્સ પર વ્યાજ ઝડપથી જમા થાય છે, અને ઘણીવાર ગ્રાહકો મૂંઝવણમાં મુકાય છે કે તેઓ માસિક ચૂકવણી કરવા છતાં દેવામાંથી કેમ બહાર નીકળી શકતા નથી. આ જ કારણ છે કે એક્સપર્ટ ભવિષ્યની આવક પર આધાર રાખવાને બદલે શિસ્તબદ્ધ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે.
તાજેતરના યુએસ સર્વે મુજબ, લગભગ 41 ટકા ક્રેડિટ કાર્ડધારકો ઓછામાં ઓછા એક કાર્ડ પર માત્ર મીનિમમ પેમેન્ટ કરે છે. Gen Zમાં આ આંકડો વધીને 58 ટકા થયો છે. સર્વે કરાયેલા કાર્ડધારકોમાં સરેરાશ ક્રેડિટ કાર્ડ દેવું $7,756 હતું. જ્યારે આ આંકડા યુએસ પર આધારિત છે, ત્યારે ન્યૂનતમ બાકી રકમ ચૂકવીને દેવાથી બચવાની સમસ્યા ભારતમાં કાર્ડધારકો માટે પણ ચિંતાનો વિષય બની શકે છે.
મીનિમમ બાકી રકમ ચૂકવવી કેમ ખતરનાક છે?
તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ પર મીનિમમ રકમ ચૂકવવાથી તમારા ખાતાને તાત્કાલિક ડિફોલ્ટ થવાથી બચાવી શકાય છે, પરંતુ તે સમગ્ર દેવું દૂર કરતું નથી. બાકી રકમ પર વ્યાજ વધતું રહે છે, અને આવનારા બિલ પર વ્યાજમાં નવી રકમ ઉમેરવામાં આવી શકે છે. જો તમે સતત ફક્ત મીનિમમ ચુકવણી કરો છો, તો મુખ્ય રકમમાં ઘટાડો નોંધપાત્ર રીતે ધીમો પડી જાય છે. તેથી, પહેલો નિયમ એ છે કે જો શક્ય હોય તો દર મહિને સંપૂર્ણ ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ચૂકવો.
દેવામાંથી બહાર નીકળવાના 7 સરળ રસ્તાઓ
1- મીનિમમ રકમ કરતાં વધુ ચૂકવણી કરો: જો સંપૂર્ણ બિલ ચૂકવવાનું શક્ય ન હોય, તો મીનિમમ રકમ કરતાં વધારે રીતે વધુ ચૂકવણી કરવાનો પ્રયાસ કરો. આ બાકી રકમ ઝડપથી ઘટાડશે અને વ્યાજનો બોજ ઘટાડશે.
2- દેવાને EMIમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું વિચારો: તમારી બેંકને પૂછો કે શું બાકી ક્રેડિટ કાર્ડ બેલેન્સને ઓછા વ્યાજ દરો સાથે EMIમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ઓછા વ્યાજવાળા પર્સનલ લોન સાથે મોંઘા કાર્ડ દેવું ચૂકવવાનો વિકલ્પ હોઈ શકે છે, પરંતુ ફી અને કુલ વ્યાજ ચેક કરવાનું ભૂલશો નહીં.
3- ઓટો-પેમેન્ટ સેટ કરો: બિલની નિયત તારીખ ચૂકવવાથી લેટ ફી અને વધારાનું વ્યાજ મળી શકે છે. તમારા બેંક ખાતામાં પૂરતું ભંડોળ રાખવાથી તમે ઓટો-પેમેન્ટ સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
4- સ્નોબોલ પદ્ધતિ અપનાવો: જો તમારી પાસે અનેક દેવા હોય, તો પહેલા સૌથી નાની બાકી રકમ ચૂકવો. એક દેવું ચૂકવ્યા પછી, તે જ ચુકવણી રકમ આગામી દેવા પર લાગુ કરો.
5- હિમપ્રપાત પદ્ધતિ અપનાવો: આમાં બધા દેવા પર ન્યૂનતમ ચુકવણી કરવી, પહેલા સૌથી વધુ વ્યાજવાળા દેવાને દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે. ગાણિતિક રીતે, આ પદ્ધતિ વ્યાજ બચાવવામાં વધુ અસરકારક બની શકે છે.
6- ખર્ચ પર નિયંત્રણ: તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ બેલેન્સ ક્લિયર ન થાય ત્યાં સુધી બિનજરૂરી ઓનલાઈન શોપિંગ, બહાર જમવા અને અન્ય નકામા ખર્ચાઓને મર્યાદિત કરો. સ્પષ્ટ માસિક બજેટ બનાવવું ખૂબ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
7- ક્યારેક રોકડ/ડેબિટનો ઉપયોગ કરો: જો તમે વારંવાર તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ પર વધુ પડતો ખર્ચ કરી રહ્યા છો, તો રોજિંદા ખર્ચ માટે રોકડ અથવા ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારો. આ તમને તમારી ખર્ચ મર્યાદા સમજવામાં અને નવા દેવાને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.
છેલ્લે, સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે ક્રેડિટ કાર્ડને ચુકવણી સાધન તરીકે ગણો, વધારાની આવક તરીકે નહીં. જો તમે દર મહિને તમારું બિલ પૂર્ણ ચૂકવો છો અને વધુ પડતો ખર્ચ ન કરો છો, તો ક્રેડિટ કાર્ડ એક અનુકૂળ નાણાકીય સાધન બની શકે છે. જો કે, જો તમારું દેવું પહેલાથી જ વધી ગયું હોય, તો નવા ખર્ચને મર્યાદિત કરવા, વ્યવસ્થિત ચુકવણી યોજના સ્થાપિત કરવી અને જો જરૂરી હોય તો તમારા બેંક અથવા નાણાકીય સલાહકાર સાથે વિકલ્પોની ચર્ચા કરવી શ્રેષ્ઠ છે.