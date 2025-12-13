ખિસ્સામાં છે 10 લાખ રૂપિયા? તો મિલાવી શકો છો લિયોનેલ મેસ્સી સાથે હાથ, જાણો કઈ રીતે?
Lionel Messi: જો તમારા ખિસ્સામાં 10 લાખ રૂપિયા છે, તો તમે પણ ફૂટબોલના જાદુગર લિયોનેલ મેસ્સી (Lionel Messi) સાથે મુલાકાત કરી શકો છો અને તેમની સાથે હાથ મિલાવી શકો છો. મેસ્સી 13 ડિસેમ્બરે કોલકાતા પહોંચ્યા છે.
Lionel Messi: ફૂટબોલ દુનિયાના જાદુગર લિયોનેલ મેસ્સીના ચાહકો જરા દિલ થામી રાખે, કારણ કે મેસ્સી ભારતની ધરતી પર પગ મૂકી ચૂક્યા છે. મેસ્સી GOAT ટૂર પર છે અને રાત્રે લગભગ 1.30 વાગ્યે તેઓ કોલકાતા પહોંચ્યા છે. જો તમે લિયોનેલ મેસ્સી સાથે હાથ મિલાવવા માંગો છો, તો તેના માટે તમારે થોડીક રકમ ખર્ચવાની જરૂર પડશે. જી હા, આયોજકોએ એક 'મીટ એન્ડ ગ્રીટ' પેકેજ જાહેર કર્યું છે, જેની કિંમત ચોંકાવનારી છે. આ પેકેજની કિંમત 10 લાખ રૂપિયા છે. જો તમે આ ટિકિટ ખરીદો છો, તો મેસ્સી સાથે હાથ મિલાવવાનો મોકો મળી શકે છે અને સાથે જ તેની સાથે ફોટો પડાવવાનો મોકો પણ મળશે.
ત્રણ દિવસમાં ચાર શહેરોની ધમાકેદાર ટૂર
મેસ્સી રાત્રે 1.30 વાગ્યાની આસપાસ કોલકાતા પહોંચી ચૂક્યા છે અને આ સાથે જ ચાર શહેરોમાં ત્રણ દિવસની ધમાકેદાર ટૂર શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્રણ દિવસમાં તેઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળશે, બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઝ સાથે વાત કરશે, મુખ્યમંત્રીઓને મળશે અને ભારતમાં તેમના ડેબ્યૂને ઉજવતા અનેક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. તેમની પહેલી એંગેજમેન્ટ હયાત રીજન્સી ખાતે સવારે 9.30 વાગ્યે 'મીટ એન્ડ ગ્રીટ' છે, પરંતુ ફક્ત તે જ લોકો આ આર્જેન્ટિનાના લેજેન્ડ સાથે આમને-સામને ઊભા રહી શકશે જે આટલી મોટી ફી ચૂકવવા તૈયાર છે. આ પ્રાઇસ ટેગ આ અનુભવને મોટા ભાગના ચાહકોના વિચાર કરતાં ક્યાંય વધારે મોંઘો બનાવી દે છે, જેનાથી ખૂબ જ નાના ગ્રુપને GOAT સાથે કેટલીક ક્ષણો વિતાવવાનો મોકો મળશે.
10 લાખ રૂપિયામાં શું મળશે?
10 લાખ રૂપિયાનું પેકેજ લીધા પછી તમે મેસ્સી સાથે હાથ મિલાવી શકશો. આ સાથે જ 6 લોકો સાથે એક પ્રોફેશનલ ગ્રુપ ફોટોશૂટ પણ કરાવી શકશો. સરસ ભોજન અને નોન-આલ્કોહોલિક ડ્રિંક્સથી ભરેલા પ્રીમિયમ લાઉન્જનો એક્સેસ મળશે અને ટૂરના દિલ્હી લેગ માટે હોસ્પિટાલિટી-કેટેગરીની ટિકિટ પણ પ્રાપ્ત થશે. આયોજકે તેને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે તેને જીવનમાં એકવાર મળનારો અનુભવ ગણાવ્યો છે. જણાવી દઈએ કે 10 લાખ રૂપિયાના 'મીટ એન્ડ ગ્રીટ' પાસ, માત્ર મુંબઈ અને દિલ્હી માટે જ ઉપલબ્ધ છે અને તે માત્ર એક વ્યક્તિ માટે જ છે.
જોકે, પ્રમોટર સતાદ્રુ દત્તાના મતે આ મુલાકાતમાં મેસ્સી એકલા નહીં હોય. તેમની સાથે બાર્સેલોનાના જૂના ટીમમેટ લુઈસ સુઆરેઝ અને વર્લ્ડ કપ વિજેતા રોડ્રિગો ડી પોલ પણ છે. તમને જણાવી દઈએ કે મોટા ભાગના શહેરોમાં તેમના પબ્લિક અપિયરન્સ માટે ટિકિટ 4500 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જોકે મુંબઈમાં તે 8250 રૂપિયાથી શરૂ છે.
