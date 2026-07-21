/શું તમને પણ આવ્યો છે CKYCનો મેસેજ? જાણો આખરે આ શું છે, કેમ જરૂરી છે અને શું છે તેના ફાયદા

What is CKYC: ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (RBI)ની સાથે દેશની તમામ બેન્કો પોતાના ગ્રાહકોને CKYC સંબંધિત મેસેજ મોકલી રહી છે. આ મેસેજ વ્હોટ્સએપ પર આવી રહ્યા છે, તો કેટલાક લોકોને સામાન્ય ટેક્સ્ટ મેસેજ (SMS) તરીકે પણ મળી રહ્યા છે. જો તમારી પાસે પણ RBI અથવા બેન્કનો આવો મેસેજ આવ્યો છે, જેમાં CKYCની વાત કરવામાં આવી હોય, તો સૌથી પહેલાં તમારા માટે CKYC વિશે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે.
CKYCને લઈને લોકોના મનમાં ઉઠી રહ્યા છે પ્રશ્નો
જ્યારે ઘણા લોકોને CKYCના મેસેજ મળ્યા, ત્યારે તેમના મનમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ આવ્યો કે, આખરે આ છે શું? વાસ્તવમાં ઘણા લોકોએ આ પહેલાં ક્યારેય CKYC વિશે સાંભળ્યું પણ નહોતું. આવી સ્થિતિમાં તેમના મનમાં આ અંગે અલગ-અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે તે સ્વાભાવિક છે. જો તમારા મનમાં પણ CKYCને લઈને વિવિધ પ્રશ્નો હોય, તો અહીં અમે તમારા તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જઈ રહ્યા છીએ.
CKYC નંબર શું હોય છે?
CKYCનું પૂરું નામ Central Know Your Customer છે. CKYCએ એક સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ સિસ્ટમ છે, જેમાં 14 અંકનો એક યુનિક નંબર હોય છે. આ નંબર માત્ર એક જ વાર બને છે અને આખા દેશમાં ગમે ત્યાં વાપરી શકાય છે. આ સિસ્ટમ હેઠળ એકવાર તમારી KYC વિગતો વેરિફાય થઈ ગયા બાદ તેને એક સેન્ટ્રલ ડેટાબેઝમાં સુરક્ષિત રીતે સ્ટોર કરી લેવામાં આવે છે અને તમને 14 અંકનો યુનિક CKYC નંબર આપવામાં આવે છે. આ CKYC નંબર તમારા KYC રેકોર્ડ્સ સાથે લિંક થઈ જાય છે.
CKYC કેમ જરૂરી છે?
આ ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી એક વખતની સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ KYC પ્રક્રિયા છે, જેનો મુખ્ય હેતુ નાણાકીય વ્યવહારો (Financial Transactions)ને સરળ બનાવવાનો છે. સામાન્ય KYCની જેમ જ CKYCનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પણ નાણાકીય ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગને રોકવાનો છે. તમારા ફાઈનાન્સિયલ રેકોર્ડને સુરક્ષિત રાખવા માટે તે ખૂબ જ જરૂરી છે.
CKYCના શું-શું ફાયદા છે?
CKYC એ ફક્ત એક જ વાર કરવાની પ્રક્રિયા છે, જે તમને અલગ-અલગ બેન્કોમાં વારંવાર KYC કરાવવાની જરૂરિયાતમાંથી મુક્તિ આપે છે. જો તમારી પાસે CKYC નંબર છે, તો તમારે જુદી જુદી બેન્કો કે નાણાકીય સંસ્થાઓમાં વારંવાર ડોક્યુમેન્ટ્સ એકઠા કરીને જમા કરાવવાની જરૂર નથી પડતી. આનાથી તમારા સમયની બચત થાય છે અને દસ્તાવેજો માટે ભાગદોડ કરવી પડતી નથી.
આ ઉપરાંત જ્યારે તમારે કોઈ બેન્કમાં નવું ખાતું ખોલાવવું હોય કે હાલના ખાતાની KYC ડિટેલ્સ અપડેટ કરાવવી હોય, ત્યારે અલગ-અલગ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવાને બદલે માત્ર 14 અંકનો CKYC નંબર આપવાથી પણ કામ થઈ જાય છે.
CKYC નંબર કેવી રીતે મળશે?
CKYC માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર પડે છે?
ઓનલાઈન CKYC સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરવું?
KYC અને CKYC વચ્ચે શું તફાવત છે?
KYC કોઈ એક ચોક્કસ બેન્ક અથવા નાણાકીય કંપની દ્વારા કરવામાં આવતું વેરિફિકેશન છે, જેનો ઉપયોગ બીજી બેન્ક કે કંપનીમાં કરી શકાતો નથી. જ્યારે CKYC એક સેન્ટ્રલ (કેન્દ્રીય) સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવતું વેરિફિકેશન છે, જેનો ઉપયોગ દેશની કોઈપણ બેન્ક કે નાણાકીય કંપનીમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.