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શું તમને પણ આવ્યો છે CKYCનો મેસેજ? જાણો આખરે આ શું છે, કેમ જરૂરી છે અને શું છે તેના ફાયદા

What is CKYC: સીકેવાયસી (CKYC)એ એક સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ સિસ્ટમ છે, જેમાં 14 અંકનો એક યુનિક નંબર હોય છે. આ નંબર માત્ર એક જ વાર બને છે અને સમગ્ર દેશમાં ગમે ત્યાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 21, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:15 PM IST
શું તમને પણ આવ્યો છે CKYCનો મેસેજ? જાણો આખરે આ શું છે, કેમ જરૂરી છે અને શું છે તેના ફાયદા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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