1 એપ્રિલથી બદલાઈ જશે આ બેંકના નિયમો, તમારા ખિસ્સા પર પડશે સીધી અસર
HDFC અને PNB બેંકના લાખો ગ્રાહકો માટે એક મોટા સમાચાર છે. બેંકે તેના સર્વિસ ચાર્જમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જે 1 એપ્રિલ, 2026થી અમલમાં આવશે. જો તમે આ બેંકના ગ્રાહક છો, તો તમારા ખિસ્સા પર આની સીધી અસર થશે.
જો તમે HDFC બેંક અથવા પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)માં ખાતું ધરાવો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોદગી છે. 1 એપ્રિલ, 2026થી આ બે બેંકો તેમના ATM અને રોકડ ઉપાડના નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાગુ કરવા જઈ રહી છે. આ નવા નિયમો તમારા ખિસ્સા પર સીધી અસર કરશે.
HDFCમાં હવે UPI રોકડ ઉપાડ હવે ફ્રીમાં નહીં થાય
HDFC બેંકે કાર્ડલેસ ખાસ કરીને UPI રોકડ ઉપાડ અંગેના તેના નિયમો કડક કર્યા છે. અત્યાર સુધી UPIનો ઉપયોગ કરીને ATMમાંથી રોકડ ઉપાડને એક અલગ કેટેગરી તરીકે ગણવામાં આવતી હતી. જો કે, 1 એપ્રિલથી આ ટ્રાન્ઝેક્શન તમારી મહિનાના ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટમાં ગણવામાં આવશે.
બચત અથવા પગાર ખાતા ધરાવતા ગ્રાહકો તેમની પોતાની બેંકના ATM પર દર મહિને ફક્ત 5 મફત ટ્રાન્ઝેક્શન માટે હકદાર રહેશે. આ મર્યાદા કાર્ડ અને UPI બંનેનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવેલા ટ્રાન્ઝેક્શનો સમાવેશ કરે છે. એકવાર આ મફત મર્યાદા સમાપ્ત થઈ જાય પછી દરેક રોકડ ઉપાડ માટે 23 રૂપિયા પ્લસ GST વસૂલવામાં આવશે.
અન્ય બેંકો માટે નિયમો: ગ્રાહકો મેટ્રો શહેરોમાં અન્ય બેંકોના ATM પર દર મહિને 3 મફત ટ્રાન્ઝેક્શન અને નોન-મેટ્રો શહેરોમાં 5 મફત ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકશે.
PNBએ સુરક્ષા માટે ઘટાડી ડેઈલી લિમિટ
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)એ ગ્રાહક સુરક્ષા વધારવા અને છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે તેની દૈનિક રોકડ ઉપાડ મર્યાદા ઘટાડી છે. જે કાર્ડ્સ પહેલા દરરોજ 1 લાખ સુધી ઉપાડની મંજૂરી આપતા હતા તેમની મર્યાદા હવે 50,000 અથવા 75,000 કરવામાં આવી છે. બેંકે આ પગલું એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે લીધું છે કે, કાર્ડ ચોરી અથવા છેતરપિંડીની સ્થિતિમાં મોટી રકમ એકસાથે ઉપાડી ન શકાય.
આ ફેરફારો શા માટે થઈ રહ્યા છે ?
બેંકો જણાવે છે કે આ ફેરફારો પાછળનો ઉદ્દેશ્ય તમામ ટ્રાન્ઝેક્શન ATM કાર્ડ અને UPIમાં એકરૂપતા અને પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. 'ડિજિટલ ઇન્ડિયા' ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બેંકો ગ્રાહકોને રોકડ ઉપાડવાને બદલે નાના મૂલ્યના પેમેન્ટ માટે સીધા UPI અથવા નેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે.
