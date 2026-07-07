/HDFC બેંકના કરોડો ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો ! હોમ લોન અને કાર લોન થશે મોંઘી !

HDFC Bank MCLR Rates : દેશના સૌથી મોટી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક HDFCએ તેના કરોડો ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. બેંકે વિવિધ લોન મુદત માટે માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ-આધારિત લેન્ડિંગ રેટ (MCLR) વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. જેના કારણે હોમ લોન, કાર લોન અને પર્સનલ લોન જેવી ટર્મ લોન માટે EMI આગામી દિવસોમાં વધવાની ધારણા છે.
નવા રેટ આજથી લાગુ
HDFC બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરની માહિતી અનુસાર, સુધારેલા રેટ આજથી એટલે કે 7 જુલાઈથી અમલમાં આવ્યા છે. બેંકે પસંદગીની મુદત માટે MCLRમાં 5 થી 10 બેસિસ પોઈન્ટ (bps)નો વધારો કર્યો છે. આની સીધી અસર એવા ગ્રાહકો પર પડશે જેમની લોન MCLR સાથે જોડાયેલી છે.
નવા રેટ શું છે ?
વધારા બાદ HDFC બેંકના વિવિધ સમયગાળા માટે નવા MCLR રેટ
ઓવરનાઈટ MCLR : 5 બેસિસ પોઈન્ટના વધારા પછી આ 9.00%થી વધીને 9.05% થઈ ગયો છે
એક મહિનાનો MCLR : આ રેટ હવે 9.10% પર પહોંચી ગયો છે
ત્રણ મહિનાનો MCLR : આ રેટ વધારીને 9.25% કરવામાં આવ્યો છે
છ મહિનાનો MCLR : આ લાંબા ગાળાનો બેન્ચમાર્ક વધારીને 9.40% કરવામાં આવ્યો છે
એક વર્ષનો MCLR: સૌથી મહત્વપૂર્ણ બેન્ચમાર્ક જેની સાથે મોટાભાગની હોમ અને ઓટો લોન જોડાયેલી છે, તે હવે 9.45%ના સ્તરે પહોંચી ગયો છે.
બે અને ત્રણ વર્ષનો MCLR : આ રેટ પણ અનુક્રમે 9.50% અને 9.55% સુધી વધી ગયા છે.
તમારા ખિસ્સા પર કેવી પડશે અસર ?
લોન લેનારાઓએ જાણી લેવું જોઈએ કે MCLRમાં વધારો તેમના EMI પર તાત્કાલિક અસર કરતો નથી. નવા વ્યાજ દરો તમારી લોનની રીસેટ તારીખ આવે ત્યારે લાગુ થશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારી હોમ લોનનો રીસેટ સમયગાળો એક વર્ષનો હોય તો એક વર્ષનો સમયગાળો પૂર્ણ થયા પછી તમારા EMI નવા રેટ (9.45%)ના આધારે વધશે.
MCLR શું છે ?
ફંડનો સીમાંત ખર્ચ-આધારિત ધિરાણ રેટ (MCLR)એ લઘુત્તમ વ્યાજ દર છે, જેનાથી નીચે બેંક કોઈપણ ગ્રાહકને લોન આપી શકતી નથી. બેંકો તેમના ફંડના ખર્ચને ધ્યાનમાં લઈને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) દ્વારા નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકાના આધારે માસિક આ દર નક્કી કરે છે. આ દરમાં વધારો મતલબ ગ્રાહકો માટે લોન મોંઘી થવાનો સંકેત છે.