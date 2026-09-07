/લોન લેનારાઓ માટે મોટી ખુશખબર! આ બેંકે ઘટાડ્યો MCLR, હવે લોનના EMI પણ ઘટશે

HDFC Bank MCLR Rate Cut : જો તમે HDFC બેંક પાસેથી હોમ લોન, કાર લોન અથવા પર્સનલ લોન લીધી હોય અથવા લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને ઉપયોગી સમાચાર છે. HDFC બેંકે તેના MCLR (માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ-બેઝ્ડ લેન્ડિંગ રેટ)માં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે, જે લોનના વ્યાજ રેટ સાથે જોડાયેલ છે.
બેંકે વિવિધ મુદતો માટે MCLR દરમાં 5 થી 10 બેઝિસ પોઈન્ટ (0.05% થી 0.10%) ઘટાડો કર્યો છે. નવા રેટ 7 સપ્ટેમ્બર, 2026થી અમલમાં આવ્યા. આ ઘટાડા બાદ બેંકના MCLR રેટ 8.00%–8.65% રેન્જથી બદલાઈને 7.90%–8.60% રેન્જમાં આવી ગયા છે.
ત્યારે એ જાણી લઈએ કે બેંકે કયા સમયગાળા માટે કેટલો ઘટાડો લાગુ કર્યો છે અને તે તમારા ખિસ્સા પર કેટલી અસર કરશે.
MCLRના નવા રેટ
બેંકે ઓવરનાઈટ મુદતથી લઈને ત્રણ વર્ષની મુદત સુધીની લોન પર વ્યાજ રેટ ઘટાડ્યા છે. 10 બેઝિસ પોઈન્ટનો સૌથી મોટો ઘટાડો ઓવરનાઈટ, 1 મહિનો, 3 મહિના અને 2 વર્ષની મુદત ધરાવતી લોન પર લાગુ પડે છે.
|અવધિ
|નવો દર (સપ્ટેમ્બર 2026)
|જૂનો દર (ઓગસ્ટ 2026)
|ઘટાડો
|ઓવરનાઈટ
|7.90%
|8.00%
|0.10% (10 bps)
|1 મહિનો
|7.90%
|8.00%
|0.10% (10 bps)
|3 મહિના
|8.05%
|8.15%
|0.10% (10 bps)
|6 મહિના
|8.25%
|8.30%
|0.05% (5 bps)
|1 વર્ષ
|8.35%
|8.40%
|0.05% (5 bps)
|2 વર્ષ
|8.45%
|8.55%
|0.10% (10 bps)
|3 વર્ષ
|8.60%
|8.65%
|0.05% (5 bps)
MCLR શું છે અને તે EMI કેવી રીતે ઘટાડે છે ?
સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, MCLRએ લઘુત્તમ વ્યાજ દર છે જેનાથી નીચે બેંક ગ્રાહકોને લોન આપી શકતી નથી. જ્યારે કોઈ બેંક તેના MCLR ઘટાડે છે, ત્યારે તેની સાથે જોડાયેલ લોન પરના વ્યાજ દર આપમેળે ઘટે છે. જો કે, સીધો લાભ ફક્ત તે ગ્રાહકોને જ મળે છે જેમની લોન MCLR-લિંક્ડ પર આધારિત છે.
એ જાણવું જરૂરી છે કે તમારી EMI તાત્કાલિક ઘટે છે કે નહીં તે તમારા લોનના રીસેટ ક્લોઝ પર આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારી એક વર્ષની MCLR લોનની રીસેટ તારીખ ઓક્ટોબરમાં હોય, તો તમને ઓક્ટોબરથી નવા, દરોનો લાભ મળવાનું શરૂ થશે.
HDFC બેંકના અન્ય મુખ્ય વ્યાજ રેટ
બેઝ રેટ: 8.70% (24 જૂન, 2026થી અમલમાં)
BPLR (બેન્ચમાર્ક પ્રાઇમ લેન્ડિંગ રેટ): 17.20%
FD રેટ: સામાન્ય નાગરિકો 2.75% થી 6.50% ની વચ્ચે વ્યાજ મેળવી રહ્યા છે, જ્યારે વરિષ્ઠ નાગરિકો 3.25% થી 7.00%ની વચ્ચે વ્યાજ મેળવી રહ્યા છે.