'બેંકમાં બે વર્ષથી...' HDFC બેંકના ચેરમેનના અચાનક રાજીનામાથી 1 લાખ કરોડનું નુકસાન
Atanu Chakraborty Resign: અતનુ ચક્રવર્તીએ બેંકના પાર્ટ ટાઇમ ચેરમેન પદેથી અચાનક રાજીનામું આપી દીધું છે. આ રાજીનામા બાદ બેંકના શેરમાં ભારે ઘટાડો થયો છે. જેનાથી રોકાણકારોના 1 લાખ કરોડ રૂપિયા ડૂબી ગયા છે.
- પાર્ટ ટાઇમ ચેરમેનના રાજીનામાથી HDFC બેંકના શેરમાં મોટો ઘટાડો
- રોકાણકારોને 1 લાખ કરોડથી વધુ રૂપિયાનું નુકસાન
- બેંકના પાર્ટ ટાઇમ ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તીએ બુધવારે આપ્યું રાજીનામું
HDFC Bank Share Price: દેશની સૌથી મોટી ખાનગી બેંક એચડીએફસી બેંકના શેરમાં ગુરૂવારે મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. શરૂઆતી કારોબારમાં શેર 8 ટકા તૂટી 52 સપ્તાહના રેકોર્ડ લો પર પહોંચી ગયો. આ ઘટાડાને કારણે બેંકમાં રોકાણ કરનાર રોકાણકારોને 1 લાખ કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું છ. શેરમાં ઘટાડાનું કારણ બેંકના પાર્ટ ટાઇમ ચેરમેન અતનુ ચક્રવર્તી (Atanu Chakraborty) તરફથી અચાનક આપવામાં આવેલું રાજીનામું છે. આવો જાણીએ કોણ છે અતનુ ચક્રવર્તી અને તેમણે કેમ રાજીનામું આપ્યું?
પાર્ટ ટાઇમ ચેરમેનની જવાબદારી સંભાળી રહેલા અતનુ ચક્રવર્તીએ બુધવારે સાંજે અચાનક રાજીનામું આપી દીધું. પરંતુ તેમના રાજીનામાને લઈને વિસ્તારથી જાણકારી સામે આવી નથી. પરંતુ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમણે પર્સનલ વેલ્યુઝ અને એથિક્સને લઈને રાજીનામું આપ્યું છે. તેમણે પોતાના રાજીનામામાં કહ્યું- બેંકની અંદર છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન કેટલીક ઘટનાઓ અને પ્રેક્ટિસ ચાલી રહી છે, જે તેમના વ્યક્તિગત મૂલ્યો સાથે બંધબેસતી નથી. તેમનું આ રાજીનામું 19 માર્ચથી પ્રભાવી થઈ ગયું છે.
ચક્રવર્તીએ રાજીનામામાં શું કહ્યું?
અતનુ ચક્રવર્તીએ પોતાના રાજીનામામાં લખ્યું- છેલ્લા બે વર્ષની અંદર બેંકમાં જે ઘટનાઓ અને પ્રેક્ટિસ મેં જોઈ છે, તે મારા વ્યક્તિગત મૂલ્યો સાથે બંધબેસતી નથી. આ મારા રાજીનામાનું કારણ છે. તેમણે કહ્યું કે તેમના રાજીનામાનું અન્ય કોઈ કારણ નથી. પોતાના રાજીનામામાં તેમણે કોઈ ખાસ ઘટનાને ઉજાગર કરી નથી પરંતુ તેમનું આ નિવેદન બેન્કિંગ સેક્ટરમાં ચર્ચાનું કારણ બની ગયું છે.
કોણ છે અતનુ ચક્રવર્તી?
અતનુ ચક્રવર્તી 1985 બેચના ગુજરાત કેડરના આઈએએસ અધિકારી છે. તેમણે નાણામંત્રાલયમાં ઇકોનોમિક અફેર સેક્રેટરી અને ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેક્રેટેરીના રૂપમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. એપ્રિલ 2021મા આરબીઆઈ તરફથી તેમને HDFC બેંકના પાર્ટ-ટાઇમ ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા હતા. મે 2024મા તેમનો કાર્યકાળ વધારી 2027 સુધી કરી દેવામાં આવ્યો હતો. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન HDFC બેંક અને HDFC લિમિટેડનું 40 બિલિયન ડોલરનું મોટું મર્જર થયું હતું. ત્યારબાદ બેંક દેશની સૌથી મોટી ખાનગી લેન્ડર બની ગઈ હતી.
અમેરિકામાં લિસ્ટેડ શેરમાં 7 ટકાનો ઘટાડો
HDFC બેંક તરફથી સ્ટોક એક્સચેન્જને આ વિશે જાણકારી આપતા તેમના રાજીનામાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. બેંક દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે રાજીનામા પાછળ લખવામાં આવેલા કારણો સિવાય અન્ય કોઈ કારણ નથી. આરબીઆઈએ તત્કાલ કાર્યવાહી કરતા કેકી મિસ્ત્રીને ત્રણ મહિના માટે વચગાળાના પાર્ટ-ટાઇમ ચેરમેન બનાવ્યા છે. આ સમાચાર બાદ બેંકના અમેરિકીમાં લેસ્ટેડ શેરમાં 7 ટકાનો ઘટાડો થયો. મુંબઈ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં પણ શેર 8 ટકા તૂટી 52 સપ્તાહના નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો છે. રોકાણકારોને શંકા છે કે લીડરશિપમાં અચાનક આવેલા ફેરફારથી બેંકની સ્થિરતા પર અસર પડી શકે છે.
બેંકના શેરમાં ભૂકંપ
એચડીએફસી બેંકના શેર ગુરૂવારે 772 રૂપિયાના લો સુધી પહોંચી ગયા હતા. બુધવારે બેંકનો શેર 842.95 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જોકે શરૂઆતી ઘટાડા બાદ શેરમાં થોડી રિકવરી જોવા મળી અને તે 800 રૂપિયાના લેવલની પાર પહોંચી ગયો હતો. શેરનો 52 સપ્તાહનો હાઈ 1020 રૂપિયા છે.
