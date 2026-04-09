Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessBank Loan: મોંઘવારી વચ્ચે આ બેંકએ સસ્તી કરી લોન, વ્યાજદરમાં મળશે ડિસ્કાઉન્ટ

Bank Loan: મોંઘવારી વચ્ચે આ બેંકએ સસ્તી કરી લોન, વ્યાજદરમાં મળશે ડિસ્કાઉન્ટ

HDFC Lending Rates: ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક એચડીએફસીએ પોતાના વ્યાજદરોમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ દર માત્ર નાની લોન માટે ઘટાડવામાં આવ્યો છે. તેનાથી હવે લોન લેનારાએ ઓછો ઈએમઆઈ આપવો પડશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:22 AM IST
  • HDFC બેંકએ વ્યાજદરમાં કર્યો ઘટાડો
  • શોર્ટ ટર્મ લોનના વ્યાજદરમાં થયો ઘટાડો
  • ઘટી જશે લોનની EMI, ગ્રાહકોને થશે ફાયદો

Trending Photos

દેશમાં મોંઘવારીના મારથી બધા પરેશાન છે. આ વચ્ચે એચડીએફસી બેંકએ પોતાના લોન ધારકોને થોડી રાહત આપી છે. હકીકતમાં એચડીએફસી બેંકએ પોતાના વ્યાજદરમાં થોડો ફેરફાર કર્યો છે, હવે તેની સીધી અસર EMI પર પડશે. બેંક દ્વારા અલગ-અલગ ટેન્યોરનો લોન રેટ ઘટાડ્યો છે. આ નવા દરો 7 એપ્રિલ 2026 મંગળવારથી લાગૂ થઈ ગયા છે.

કેટલો ઘટ્યો રેટ?
બેંકની વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી જાણકારી પ્રમાણે કેટલીક સિલેક્ટેડ લોન પર MCLRમાં 0.05% નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ તેની સાથે જોડાયેલી લોન લેનારને ફાયદો થઈ શકે છે. એમસીએલઆરમાં ઘટાડા બાદ બેંકએ દર લોન ટેન્યોરના આધાર પર 8.15 ટકાથી ઘટાડી 8.10 ટકા કર્યો છે. આ લોનના સમયગાળા પર નિર્ભર કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

નાના ગાળાની લોન પર ફાયદો
બેંક તરફથી કરવામાં આવેલા આ ફેરફાર બાદ જે લોકોની લોનનો સમયગાળો છ મહિનાથી ત્રણ વર્ષનો છે, તેને સીધી રીતે ફાયદો થવાનો છે. જે લોકોની લોન લાંબાગાળાની છે તેને કોઈ ફાયદો મળવાનો નથી. ખાસ કરી ઓવરનાઇટ અને એક મહિનાનો MCLR રેટ્સ 8.15 ટકાથી ઘટાડી 8.10 કરવામાં આવ્યો છે. ત્રણ મહિનાનો MCLR 8.25 ટકાથી ઘટાડી 8.20 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. તો છ મહિના, એક વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષના MCLR રેટ્સ પહેલાની જેમ યથાવત છે.

સમયગાળો જૂનો MCLR નવો MCLR ફેરફાર
ઓવર નાઈટ 8.15 8.10 0.5%
એક મહિનો 8.15 8.10 0.5%
ત્રણ મહિના 8.25 8.20 0.5%
છ મહિના 8.35 8.35 કોઈ ફેરફાર નહીં
એક વર્ષ 8.35 8.35 કોઈ ફેરફાર નહીં
બે વર્ષ 8.45 8.45 કોઈ ફેરફાર નહીં
ત્રણ વર્ષ 8.45 8.45 કોઈ ફેરફાર નહીં

મહત્વનું છે કે ત્યારબાદ ઓવરનાઈટથી લઈને ત્રણ મહિના સુધીની લોન લેનારના ઈએમઆઈમાં ફેરફાર થશે. હવે તેણે નવા દર પ્રમાણે ઓછો હપ્તો આપવો પડશે. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Loan Newsloan

Trending news