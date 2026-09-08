/Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભારે ઉતાર-ચડાવ, હજુ પણ હાઈથી સોનું 22000 અને ચાંદી 1.51 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

આજે 8 સપ્ટેમ્બર 2016ના રોજ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. IBJA પર 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 606 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો અને ભાવ વધીને 1.53 લાખ પર પહોંચી ગયો જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 2406 રૂપિયા વધ્યા અને ભાવ 2.34 લાખ પર પહોંચ્યો. આ ઉપરાંત વાયદા બજારમાં પણ સોનું 1.52 લાખ આસપાસ અને ચાંદી 2.39 રૂપિયાની સપાટી ઉપર જોવા મળી રહી છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટના આંકડા મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 606 રૂપિયા વધ્યા અને ભાવ 153309 રૂપિયા પર પહોંચ્યો જે કાલે સાંજે 152703 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 2406 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો અને ભાવ 234056 રૂપિયા પર પહોંચ્યો જે કાલે 231650 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તથા ભાવ દિવસમાં બેવાર ખુલતા અને બંધ ભાવ એ રીતે જાહેર કરાય છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ આટલા સસ્તા
29 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સોનું અને ચાંદી તેમના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા હતા. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં સોનું કેટલું સસ્તુ થયેલું છે તે ખાસ જાણો.
રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
રિટેલ બજારના આજના ભાવ
(IBJA )
ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું હજુ પણ 22812 રૂપિયા અને ચાંદી 151877 રૂપિયા સસ્તા છે.
વાયદા બજારમાં ભાવ
MCX પર બપોરે 12.46 કલાકે 5 ઓક્ટોબરની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.10 ટકા ચડીને 152976 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું જ્યારે 4 ડિસેમ્બરની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 0.16 ટકા ચડીને 239399 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી.
શહેરો પ્રમાણે અલગ ભાવ કેમ હોય છે?
ભારતના અલગ અલગ શહેરોમાં તમને સોના અને ચાંદીના અલગ અલગ ભાવ જોવા મળી શકે છે. જેના 4 કારણ મુખ્ય ગણાય છે.
ટ્રાન્સપોર્ટ અને સિક્યુરિટી
એક શહેરથી બીજા શહેર સોનું લઈ જવામાં ઈંધણ અને સુરક્ષા ખર્ચો જોડાય છે જેમાં અંતર વધવાના કારણે ભાવ વધે છે.
ખરીદીનું પ્રમાણ
દક્ષિણ ભારતમાં સોનું વધુ વેચાય છે જેના કારણે જ્વેલર્સ મોટા પાયે ખરીદી કરે છે પરંતુ છૂટનો ફાયદો મર્યાદિત રહે છે.
લોકલ જ્વેલરી એસોસિએશન
રાજ્ય અને શહેરના જ્વેલરી એસોસિએશન સ્થાનિક ડિમાન્ડ સપ્લાયના આધારે રેટ નક્કી કરે છે.
જૂનો સ્ટોક અને ખરીદ કિંમત
જ્વેલર્સની ખરીદી રેટ ગ્રાહકોને કેટલી કિંમતે વેચવું એ નક્કી કરે છે.