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Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભારે ઉતાર-ચડાવ, હજુ પણ હાઈથી સોનું 22000 અને ચાંદી 1.51 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં કિમતી ધાતુઓના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ રેટ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 08, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:09 PM IST
Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભારે ઉતાર-ચડાવ, હજુ પણ હાઈથી સોનું 22000 અને ચાંદી 1.51 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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