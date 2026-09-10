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Hero Motors IPO: 16 સપ્ટેમ્બરથી ખુલશે ₹1,000 કરોડનો IPO, જાણો પ્રાઈસ બેન્ડ અને GMP સહિત તમામ વિગતો

શેર બજારમાં એક બાદ એક આઈપીઓની એન્ટ્રી થઈ રહી છે. આગામી સપ્તાહે હવે હીરો મોટર્સ લિમિટેડનો આઈપીઓ ઓપન થશે. કંપનીએ પ્રાઇસ બેન્ડની જાહેરાત કરી છે. રોકાણકારો 18 સપ્ટેમ્બર સુધી ઈશ્યુમાં દાવ લગાવી શકશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 10, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:39 AM IST
Hero Motors IPO: 16 સપ્ટેમ્બરથી ખુલશે ₹1,000 કરોડનો IPO, જાણો પ્રાઈસ બેન્ડ અને GMP સહિત તમામ વિગતો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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