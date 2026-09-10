/Hero Motors IPO: 16 સપ્ટેમ્બરથી ખુલશે ₹1,000 કરોડનો IPO, જાણો પ્રાઈસ બેન્ડ અને GMP સહિત તમામ વિગતો

Hero Motors IPO latest details: ઓટો કમ્પોનેન્ટ અને એડવાન્સ મોબિલિટી સેક્ટરની કંપની હીરો મોટર્સ લિમિટેડ (Hero Motors Ltd.) એ પોતાના 1000 કરોડ રૂપિયાના આઈપીઓની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી દીધી છે. કંપનીનો પબ્લિક ઈશ્યુ 16 સપ્ટેમ્બર, બુધવારે સબ્સક્રિપ્શન માટે ખુલશે અને 18 સપ્ટેમ્બર શુક્રવારે બંધ થશે. આઈપીઓ હેઠળ રોકાણકારો 79 રૂપિયાથી 84 રૂપિયા પ્રતિ શેરની પ્રાઇસ બેન્ડમાં બોલી લગાવી શકશે. દરેક શેરની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. કંપનીના આઈપીઓ પર રોકાણકારોની નજર એટલા માટે છે કારણ કે હીરો મોટર્સ ઓટોમોબાઇલ સેક્ટરમાં રેગ્યુલર કમ્પોનેન્ટ્સની સાથે-સાથે ઈલેક્ટ્રિક અને એડવાન્સ મોબિલિટીની પ્રોડક્ટ પણ તૈયાર કરે છે.
બે હિસ્સામાં વિભાજીત ₹1,000 કરોડનો આઈપીઓ
હીરો મોટર્સનો 1000 કરોડનો આઈપીઓ બે હિસ્સામાં વિભાજીત છે. તેમાં 600 કરોડના નવા શેર જારી કરવામાં આવશે, જ્યારે 400 કરોડનો હિસ્સો Offer for Sale એટલે કે OFS દ્વારા આવશે. OFS માં કંપનીના વર્તમાન શેરધારક પોતાની હિસ્સેદારી વેચશે. ઉપરી પ્રાઇસ બેન્ડ એટલે કે 84 રૂપિયા પ્રતિ શેર પ્રમાણે કંપનીનું અંદાજિત માર્કેટ કેપ આશરે 3815 કરોડ રૂપિયા થઈ જશે. OFS બાદ કંપનીમાં પ્રમોટરોની ભાગીદારી પણ ઘટશે. પહેલા આ ભાગીદારી 85.57 ટકા હતી, જે આઈપીઓ બાદ ઘટીને આશરે 61.63 ટકા રહી જશે.
IPO માં 178 શેરનો એક લોટ
રિટેલ રોકાણકારો માટે આઈપીઓમાં એક લોટ 178 શેરનો રાખવામાં આવ્યો છે. 84 રૂપિયા પ્રમાણે એક લોટ માટે 14952 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. આઈપીઓમાં 35 ટકા હિસ્સો રિટેલ રોકાણકારો માટે રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 50 ટકા હિસ્સો ક્વોલિફાઇડ ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ બાયર્સ માટે હશે. બાકીનો હિસ્સો બિન-સંસ્થાગત રોકાણકારો એટલે કે NII માટે છે.
ઓટો કમ્પોમેન્ટ્સ સેક્ટરમાં હીરોની અલગ ઓળખ
કંપની ઓટોમોબાઇલ ઈન્ડસ્ટ્રી માટે ઘણા પ્રકારના મહત્વપૂર્ણ કમ્પોનેન્ટ્સ બનાવે છે. હીરો મોટર્સ હાઈ-એન્ડ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ, ડ્રાઇવ યુનિટ અને એન્જિન કમ્પોનેન્ટ્સના કારોબારમાં પણ હાજર છે. કંપનીના ગ્રાહકોમાં BMW અને Ducati જેવી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રાન્ડની સાથે-સાથે ટૂ-વ્હીલર અને ઈલેક્ટ્રિક સાયકલ બનાવનારી કંપનીઓ પણ સામેલ છે. આ ગ્લોબલ કસ્ટમ બેસ્ડ કંપનીને ઓટો કમ્પોનેન્ટ્સ સેક્ટરમાં એક અલગ ઓળખ આપે છે.
IPO માટે ICICI Securities, DAM Capital અને JM Financial ને બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે Kfin Technologies રજીસ્ટ્રારની ભૂમિકા ભજવશે. સફળ રોકાણકારોના ડીમેટ એકાઉન્ટમાં શેર 22 સપ્ટેમ્બરે ક્રેડિટ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ કંપનીના શેર 23 સપ્ટેમ્બરે બજારમાં લિસ્ટ થઈ શકે છે.