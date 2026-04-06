Toll Payment News: ટોલ પ્લાઝા પર FASTag ફરજીયાત, 10 એપ્રિલથી લાગૂ થશે નવા નિયમ, જાણો તમારા પર શું થશે અસર
Toll Payment News: રોડ પરિવહન મંત્રાલયે જાહેરાત કરી છે કે 10 એપ્રિલથી ટોલ ચુકવણીમાં રોકડ વ્યવહાર સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ટોલ બૂથ પર વાહનોની લાંબી લાઈનો ઘટાડવાનો છે, જે યાત્રિકો માટે હંમેશા મુશ્કેલી અને સમયની બરબાદીનું કારણ બને છે.
Toll Payment News: રોડ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલયે એક મોટો નિર્ણય લેતા જાહેરાત કરી છે કે 10 એપ્રિલથી દેશભરના નેશનલ હાઈવે અને એક્સપ્રેસવેના ટોલ પ્લાઝા પર રોકડ (કેશ) ચુકવણી સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દેવામાં આવશે. આ પગલાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ટોલ પ્લાઝા પર લાગનાર લાંબી લાઈનો ઘટાડવા અને યાત્રિકોને ઝડપી તથા સુવિધાજનક સફર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. હંમેશા જોવામાં આવે છે કે કેશ પેમેન્ટને કારણે ટોલ બૂથ પર વાહનોની લાંબી લાઈન લાગી જાય છે, જેનાથી સમયની બરબાદી અને લોકોની મુશ્કેલી વધે છે.
FASTag ફરજીયાત, UPI પણ રહેશે વિકલ્પ
નવી વ્યવસ્થા હેઠળ હવે બધા વાહન ચાલકોએ FASTag નો ઉપયોગ કરવો પડશે. જો કોઈ વાહનમાં કાયદેસર FASTag નથી તો ચાલક UPIના માધ્યમથી ટોલની ચુકવણી કરી શકે છે, પરંતુ તે માટે તેણે સામાન્ય શુલ્કથી 1.25 ગણી વધુ રકમ આપવી પડશે. એટલે કે હવે FASTag વગર યાત્રા કરવી મોંઘી પડશે. જો ચાલક યુપીઆઈથી ચુકવણી નથી કરતો તો તેના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. નિયમો અનુસાર આવા વાહનને હાઈવેમાં પ્રવેશથી રોકી શકાશે અને તેને ત્યાંથી હટાવી દેવામાં આવશે. સાથે સંબંધિત વાહન માલિકને ઈ-નોટિસ મોકલવામાં આવશે.
સમય પર ચુકવણી ન કરી તો લાગશે દંડ
જો કોઈ વાહન માલિકે ઈ-નોટિસ મળ્યાના ત્રણ દિવસની અંદર ટોલ ચાર્જની ચુકવણી ન કરી તો તેણે ડબલ ટોલ આપવો પડશે. આ નિયમ લોકોને સમય પર ચુકવણી કરવા પર પ્રેરિત કરશે અને સિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવશે.
નકલી છૂટ પર લાગશે લગામ
આ નિર્ણયની સાથે સરકારે વધુ એક મહત્વનું પગલું ભર્યું છે. હવે ટોલ પ્લાઝા પર ઓળખપત્ર દેખાડી છૂટ લેવાની પ્રથા ખતમ કરવામાં આવશે. પહેલા ઘણા લોકો પોતાના પદ કે ઓળખનો ખોટો ફાયદો ઉઠાવી ટોલ આપવાથી બચતા હત, જેથી ટોલ બૂથ પર વિવાદ કે લડાઈની સ્થિતિ બની જતી હતી. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે ટોલ છૂટ કોઈ વ્યક્તિને નહીં પરંતુ કોઈ પદ કે સરકારી કાર્યાલય સાથે જોડાયેલી હોય છે. તેથી જે લોકો ખરેખર છૂટને પાત્ર છે તેણે “Exempted FASTag” લેવું પડશે કે પછી ફાસ્ટેગનો વાર્ષિક પાસ બનાવવો પડશે.
વાર્ષિક પાસની સુવિધા
ખાનગી કાર માલિકો માટે સરકારે FASTagનો વાર્ષિક પાસ પણ ઉપલબ્ધ કરાવ્યો છે, જેની કિંમત 3075 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ પાસ દ્વારા એક વર્ષમાં 200 વખત ટોલ પાર કરી શકાય છે. આ તે લોકો માટે ફાયદાકારક છે જે નિયમિત રૂપથી હાઈવેનો ઉપયોગ કરે છે.
ભવિષ્યમાં વધુ આધુનિક થશે ટોલ સિસ્ટમ
ભારતીય રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ ઓથોરિટી (NHAI) હવે દેશભરમાં મલ્ટી-લેન ફ્રી ફ્લો એટલે કે રોકાયા વગર ટોલ વસૂલી સિસ્ટમ લાગૂ કરવાની દિશામાં ઝડપથી કામ કરી રહી છે. આ નવી તકનીક હેઠળ વાહનોને ટોલ પ્લાઝા પર રોકાવાની જરૂર રહેશે નહીં અને ટેક્સ ઓટોમેટિક કપાઈ જશે.
યાત્રિકો માટે શું છે ફાયદો
આ નવી વ્યવસ્થાથી યાત્રિકોને ઘણા ફાયદા મળશે. સૌથી મોટો ફાયદો થશે કે હવે ટોલ પ્લાઝા પર સમયની બચત થશે અને યાત્રા સરળ બનશે. સાથે ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન મળશે અને વિવાદની સંભાવનાઓ ઓછી થઈ જશે.
