Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /3/20/30/40 Rule: ઘર ખરીદવાનો છે પ્લાન? પહેલા સમજો આ ફોર્મ્યુલા, બાકી EMI બની શકે છે તમારો દુશ્મન

3/20/30/40 Rule: ઘર ખરીદવાનો છે પ્લાન? પહેલા સમજો આ ફોર્મ્યુલા, બાકી EMI બની શકે છે તમારો દુશ્મન

ઘર ખરીદવું માત્ર પ્રોપર્ટી ખરીદવી નથી, પરંતુ એક મોટો નાણાકીય નિર્ણય છે. 3/20/30/40 Rule તે જણાવે છે કે તમારી આવક પ્રમાણે ઘરની કિંમત કેટલી હોવી જોઈએ, ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું આપવું જોઈએ, હપ્તો કેટલો હોવો જોઈએ અને હોમ લોન કેટલા સમય માટે લેવી જોઈએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 15, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:50 AM IST
3/20/30/40 Rule: ઘર ખરીદવાનો છે પ્લાન? પહેલા સમજો આ ફોર્મ્યુલા, બાકી EMI બની શકે છે તમારો દુશ્મન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
3/20/30/40 Rule: ઘર ખરીદવાનો છે પ્લાન? પહેલા સમજો આ ફોર્મ્યુલા, થશે મોટો ફાયદો
3/20/30/40 Rule2 min ago
2
Football World Cup 202615 min ago
3
Bharuch28 min ago
4
fifa world cup 202653 min ago
5
Kalyug1 hr ago