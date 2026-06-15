Home Loan: મોટા ભાગના લોકો ઘર કરીદવા સમયે માત્ર તે જુએ છે કે બેંક તેને કેટલી લોન આપવા માટે તૈયાર છે. પરંતુ બેંકની પાત્રતા (Eligibility) અને તમારી વાસ્તવિક નાણાકીય ક્ષમતા બંને અલગ-અલગ વાતો છે. અહીં પર 3/20/30/40 નિયમ કામ આવે છે. તે તમને જણાવે છે કે ઘર ખરીદ્યા બાદ તમારી લાઇફસ્ટાઇલ, રોકાણ અને ઈમરજન્સી જરૂરિયાતો પ્રભાવિત થાય નહીં.
જેમ ઈમરજન્સી ફંડ માટે અલગ-અલગ નાણાકીય નિયમ બનાવવામાં આવે છે, જેથી મુશ્કેલ સમયમાં આર્થિક દબાવ ન વધે, તે રીતે ઘર ખરીદવા માટે એક શિસ્તબદ્ધ ફોર્મ્યુલા જરૂરી માનવામાં આવે છે.
શું છે 3/20/30/40 Rule?
આ એક સરળ પરંતુ અસરકારક નિયમ છે, જે ચાર હિસ્સામાં વિભાજીત છે.
1. વાર્ષિક કમાણીના ત્રણ ગણાથી વધુ મોંઘુ ઘર ન ખરીદો
આ નિયમ કહે છે કે ઘરની કિંમત તમારી વાર્ષિક આવકના ત્રણ ગણાથી વધુ ન હોવી જોઈએ. તેનો ઉદ્દેશ્ય તેની ખાતરી કરવાનો છે કે ઘર લીધા બાદ તમારી કમાણી માત્ર હપ્તામાં ન જતી રહે.
ઉદાહરણ માટે જો તમારી વાર્ષિક આવક 12 લાખ છે તો તમારે વધુમાં વધુ 36 લાખ સુધીનું ઘર ખરીદવાનું છે, તેનાથી વધુ નહીં.
જો તમારી આવક 12 લાખ છે અને તમે 80 લાખનું ઘર ખરીદી લો તો લોન અને ઈએમઆઈનો ભાર તમારી બચત, રોકાણ અને જીવનશૈલી પર પડી શકે છે.
2. 20 વર્ષનો લોન સમયગાળો
ઘણા લોકો ઈએમઆઈ ઓછો રાખવા માટે 25 કે 30 વર્ષની હોમ લોન લે છે. પ્રથમ નજરમાં આ આકર્ષક લાગે છે, પરંતુ લાંબા સમયગાળાનો મતલબ વધુ વ્યાજ સાથે છે.
શું થાય છે ફાયદો?
જલ્દી લોનમાંથી મુક્તિ
વ્યાજમાં લાખોની બચત
નિવૃત્તિ પહેલા લોન ખતમ થવાની સંભાવના
3. EMI તમારા પગારના 30% થી વધુ નહીં
આ નિયમ સૌથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો તમારી આવકનો મોટો હિસ્સો ઈએમઆઈમાં જતો રહ્યો તો બાકી નાણાકીય લક્ષ્ય પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
ઉદાહરણ માટે
માસિક આવક = ₹1 લાખ
|આવક
|મહત્તમ EMI
|₹1,00,000
|₹30,000
|₹80,000
|₹24,000
|₹60,000
|₹18,000
EMI 50% હોવા પર શું થશે?
રોકાણ અટકી શકે છે
ઈમરજન્સી ફંડ બનાવામાં મુશ્કેલી
મેડિકલ કે અન્ય ખર્ચ પર ભારણ વધશે
નોકરી જવાની સ્થિતિમાં જોખમ વધશે
4. 40% ડાઉન પેમેન્ટનો નિયમ મહત્વનો
ઘણા લોકો ઓછું ડાઉન પેમેન્ટ આપી વધુ લોન લેવા ઈચ્છે છે. પરંતુ 40 ટકા ડાઉન પેમેન્ટનો અર્થ છેઃ
ઓછી લોન
ઓછું વ્યાજ
ઓછો હપ્તો
જલ્દી લોનમાંથી મુક્તિ
ઉદાહરણ માટે માની લો ઘરની કિંમત 50 લાખ છે
|વિગત
|રકમ
|ઘરની કિંમત
|₹50 લાખ
|40% ડાઉન પેમેન્ટ
|₹20 લાખ
|જરૂરી લોન
|₹30 લાખ
જો તમે માત્ર 10 ટકા ડાઉન પેમેન્ટ આપો છો, તો તમારે 45 લાખની લોન લેવી પડશે.
એક ઉદાહરણથી સમજો
માની લો
વાર્ષિક આવક = ₹18 લાખ
માસિક આવક = ₹1.5 લાખ
હવે તેના પર 3/20/30/40 Rule લાગૂ કરો
|ગણતરી
|પરિણામ
|ઘરની મહત્તમ કિંમત
|₹54 લાખ
|મહત્તમ EMI
|₹45,000
|ડાઉન પેમેન્ટ (40%)
|₹21.6 લાખ
|લોન રકમ
|₹32.4 લાખ
|લોન સમયગાળો
|20 વર્ષ
આ સ્થિતિમાં ઘર ખરીદ્યા બાદ પણ તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સંતુલિત રહી શકે છે.
3/20/30/40 Rule એક નજરમાં
|નિયમ
|3
|ઘરની કિંમત = વાર્ષિક આવકની મહત્તમ ત્રણ ગણી
|20
|લોન સમયગાળો = 20 વર્ષ કે ઓછો
|30
|EMI = માસિક આવકના મહત્તમ 30%
|40
|ડાઉન પેમેન્ટ = ઘરની કિંમતના ઓછામાં ઓછા 40%
Step-by-Step: ઘર ખરીદતા પહેલા શું કરવું?
Step 1: તમારી વાર્ષિક આવકનો સાચો આંકડો જાણો.
Step 2: તેના ત્રણ ગણા કરો..
Step 3: જુઓ તે રેન્જમાં ક્યું ઘર ઉપલબ્ધ છે.
Step 4: 40% ડાઉન પેમેન્ટ માટે અલગ ફંડ બનાવો.
Step 5: EMI ગણતરી કરો અને તેને આવકના 30 ટકાથી ઓછો રાખો.
Step 6: 20 વર્ષ કે તેનાથી ઓછા સમયગાળાની લોન લો.
પ્રથમ ઘર ખરીદવા સમયે રાખો ધ્યાન
જો તમે પ્રથમવાર ઘર ખરીદવાની તૈયારી કરી રહ્યાં છો તો આ નિયમ તમને ભાવનાત્મક નિર્ણયની જગ્યાએ ડેટા-આધારિત નિર્ણય લેવામાં મદદ કરી શકે છે.
તમારા માટે તેનો અર્થ
જરૂરિયાતથી વધુ લોન લેવાથી બચાવ
રોકાણ જારી રાખવાની ક્ષમતા
ઈમરજન્સી ફંડ બનાવવાની શક્યતા
ઓછો નાણાકીય તણાવ
પૈસાનું યોગ્ય મેનેજમેન્ટ
બેંક વધુ લોન આપે, પરંતુ જરૂરી નથી તમે લો
ઘર ખરીદવા સમયે માત્ર બેંકની લોન પાત્રતાને આધાર ન બનાવવો જોઈએ. બેંક હંમેશા તમારી આવકના આધાર પર મોટી લોન આપવા તૈયાર હોય છે. પરંતુ તેનાથી તે નક્કી નથી થતું કે તે લોન તમારા માટે આરામદાયક હશે. 3/20/30/40 Rule આ અંતરને ભરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
કોણ ફાયદામાં રહેશે અને કોણ સાવધાન રહે?
ફાયદામાં તે લોકો રહેશે જે-
પ્રથમવાર ઘર ખરીદનાર
પગારદાર કર્મચારી
પરિવાર શરૂ કરનાર યુવા પ્રોફેશનલ
લાંબાગાળાની નાણાકીય યોજના બનાવનાર
આ લોકો સાવધાન રહે
જેની આવક અનિયમિત છે
જેની ઉપર પહેલાથી EMI છે
જેની ડાઉન પેમેન્ટની બચત ઓછી છે.