Home Loan નો 'મેજિક ચાર્ટ'! આ પેપરમાં છુપાયેલું છે તમારા લાખો રૂપિયા બચાવવાનું રાઝ
હોમ લોન સાથે જોડાયેલો એક જરૂરી દસ્તાવેજ તમને તે સમજવામાં મદદ કરી શકે છે કે તમે મમારી લોન સમય પહેલા કઈ રીતે ખતમ કરી શકો છો.
- હોમ લોન એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલ શું હોય છે?
- હોમ લોન એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યુલના કમ્પોનેન્ટ્સ
- આ શેડ્યૂલથી પ્લાનિંગ કરી બચાવી શકશો લાખો રૂપિયા
ઘર ખરીદવું કોઈપણ પરિવાર માટે એક મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય સિદ્ધિ હોય છે. આ સપનાને પુરૂ કરવા માટે મોટા ભાગના લોકો હોમ લોનની મદદ લેતા હોય છે. હોમ લોન લેવાનો મતલબ છે કે તમે ઉધાર લીધેલી રકમ (પ્રિન્સિપલ) ની સાથે-સાથે તેના પર લાગનાર વ્યાજને પણ ચુકવો. પરંતુ દર મહિને કેટલો ઈએમઆઈ આવશે, લોનનો સમયગાળો કેટલો રહેશે આ બધુ સમજવું જરૂરી છે. આ પ્રક્રિયાને સ્પષ્ટ અને વ્યવસ્થિત બનાવવા માટે બેંક અને નાણાકીય સંસ્થાઓ લોનધારકને એક ડોક્યુમેન્ટ આપે છે, જેને હોમ લોન એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલ (Home Loan Amortisation Schedule) કહેવામાં આવે છે. ગોમ લોન એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલને રિવ્યૂ કરવું કેમ જરૂરી છે અને તેના ક્યા ફાયદા છે, અમે તમને આ આર્ટિકલમાં જણાવીશું.
હોમ લોન એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલ શું હોય છે?
હોમ લોન એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલ એક ટેબલ બોય છે, જેમાં તે દર્શાવવામાં આવે છે કે લોન લેનાર વ્યક્તિએ પોતાની હોમ લોનને ચુકવવા માટે સમય-સમય પર કેટલા હપ્તા (EMI) આપવા પડશે.
તેમાં દરેક હપ્તાની સંપૂર્ણ વિગત આપવામાં આવે છે, જેમાં કેટલો હિસ્સો મૂળ ધન (Principal) નો છે અને કેટલો હિસ્સો વ્યાજનો છે.
હોમ લોન એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યુલના કમ્પોનેન્ટ્સ
તમારી હોમ લોનના એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલને સમજવા માટે તેના કમ્પોનેન્ટ્સને સમજવા જરૂરી છે.
EMI રકમ
શેડ્યૂલની દરેક લાઇનમાં તે મહિનાની ઈએમઆઈ રકમ દેખાય છે, જે તમારે ચુકવવાની હોય છે. આ EMI માં મૂળ રકમ અને વ્યાજ બંને સામેલ હોય છે.
મૂળધન ચુકવણી
આ હિસ્સામાં તે દર્શાવવામાં આવે છે કે તમારી EMIનો કેટલો હિસ્સો મૂળધન ચુકવવામાં આવી રહ્યો છે. સમયની સાથે આ હિસ્સો વધતો જાય છે, જેનાથી તમારી બાકીની હોમ લોન ઓછી થઈ જાય છે.
વ્યાજ ચુકવણી
વ્યાજ ચુકવણીમાં દર મહિનાની EMI માં સામેલ વ્યાજની રકમ દેખાડવામાં આવે છે. લોનની શરૂઆતમાં તે વધુ હોય છે અને ધીમે-ધીમે ઓછી થતી જાય છે.
બાકી લોન રકમ
બાકીમાં દરેક ઈએમઆઈ ચુકવણી બાદ બચેલી હોમ લોનની રકમ દેખાડવામાં આવે છે. જેમ-જેમ તમે હપ્તા ભરો છો આ રકમ ઘટતી જાય છે.
હોમ લોન એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલને સમજવાના ફાયદા
નાણાકીય યોજના અને બજેટ બનાવવું
હોમ લોન એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલ તમારા માસિક હપ્તાની સ્પષ્ટ જાણકારી આપે છે, જેનાથી તમને બજેટ બનાવવામાં સરળતા રહે છે. જ્યારે તમને ખ્યાલ છે કે દર મહિને લોન ચુકવવા માટે કેટલી રકમ રાખવાની છે, તો તમે રોકાણ, બચત અને બીજા ખર્ચાની યોજના સરળતાથી બનાવી શકો છો.
વ્યાજ ખર્ચની સમજ
એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલનું એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે કે તે શરૂઆતી વર્ષોમાં વધુ વ્યાજની ચુકવણી દેખાડે છે. આ દરમિયાન તમારી EMI નો મોટો હિસ્સો વ્યાજ ચુકવવામાં જાય છે. આ સમજ તમને પ્રીપેમેન્ટ (અગ્રિમ ચુકવણી) કરવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે. જો તમે હોમ લોનની શરૂઆતના તબક્કામાં મૂળ ધન ઘટાડો છો તો લોન સમયગાળામાં વ્યાજ ઘણું ઘટી જાય છે.
લોનની પ્રગતિની ટ્રેક કરવી
એમોર્ટાઇઝેશન શેડ્યૂલ તમને તમારી બાકી લોનની રકમ (Outstanding Balance) ને ટ્રેક કરવામાં મદદ કરે છે. દર મહિને ઈએમઆઈ સાથે આ રકમ ઓછી થઈ જાય છે. તેને જોઈ તે સમજી શકાય છે કે તમે લોનમાંથી મુક્ત થવામાં કેટલાક નજીક પહોંચ્યા છો.
પ્રીપેમેન્ટની યોજના બનાવવી
આ શેડ્યૂલની મદદથી તમે પ્રીપેમેન્ટની સાચી યોજના બનાવી શકો છો. જો તમને બોનસ કે રોકાણથી વધારાના પૈસા મળે છે તો તમે નક્કી કરી શકો છો કે ક્યારે અને કેટલું પેમેન્ટ કરવાનું છે. પ્રીપેમેન્ટથી મૂળ ધન ઓછું થાય છે, જેનાથી લોનનો સમયગાળો ઘટે છે અને કુલ વ્યાજમાં ખુબ બચત થાય છે.
