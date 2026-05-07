/હોમ લોન-કાર લોન લેવાનો ગોલ્ડન રૂલ! શું છે 30% EMI નિયમ, જાણો તેના ફાયદા

30% EMI Rule: એક્સપર્ટ્સ નાણાકીય સ્થિરતા અને ભવિષ્યની સ્થિરતાનો ખ્યાલ રાખતા 30 ટકાનો રૂલ ફોલો કરવાનું કહે છે. તેનાથી તમે નાણાકીય રીતે સ્થિર રહી શકો છો.
30% EMI Rule: પોતાનું ઘર હોય, ખુદની ગાડી હોય, દરેકનું સપનું હોય છે. બેંક તે માટે સરળતાથી લોન પણ ઓફર કરે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે તમારા પગારનો કેટલો હિસ્સો EMIમાં ખર્ચ થવો જોઈએ, જેનાથી તમારી લાઇફસ્ટાઇલ પર કંઈ ખાસ અસર ન પડે. જો તમે તે વાતને લઈને કન્ફ્યુઝ રહો છો, તો તમારા માટે 30% EMI ફોર્મ્યુલા કામ આવી શકે છે.
બચતની સાથે જરૂરિયાત પણ પુરી થશે
30% નો નિયમ તે કહે છે કે તમારીડ બધા લોનની ટોટલ EMI તમારા માસિક પગારના 30 ટકાથી વધુ ન હોવો જોઈએ. ઘર કે કાર ખરીદવા સમયે જ્યારે પણ તમે લોન લો છો તો બેંક તમને તમારી આવકના આધાર પર 40-50 ટકા સુધી લોન આપે છે, પરંતુ એક્સપર્ટ નાણાકીય સ્થિરતા અને ભવિષ્યની સ્થિરતાનો ખ્યાલ રાખતા 30 ટકાનો રૂલને ફોલો કરવા માટે કહે છે.
30% વાળા ઈએમઆઈના રૂપમાં હોમ લોનથી લઈને કાર લોન, પર્સનલ લોન અને ક્રેડિટ કાર્ડ ઈએમઆઈ આ બધી વસ્તુ સામેલ હોય છે. તેને તે રીતે સમજો કો કે- જો તમારો પગાર 100,000 રૂપિયા છે, તો 30 ટકા પ્રમાણે 30,000 રૂપિયા સુધી EMI માં ખર્ચ હોવો જોઈએ. બાકી 70 ટકા રકમ ઘરની જરૂરિયાત, ઈમરજન્સી ફંડ માટે સુરક્ષિત રાખવા જોઈએ.
30 ટકા નિયમના ફાયદા
- નોકરી છૂટવા કે ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં પણ તમારી પાસે ઈએમઆઈ ભરવા જેટલા પૈસા હોય.
- EMIની લિમિટ નક્કી હોવાથી સમય પર ચુકવણી થતી રહેશે, જેની અસર તમને CIBIL સ્કોર પર જોવા મળશે.
- જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સારો હશે અને ડેટ-ટૂ-ઇનકમ રેશિયો ઓછો હશે, તો બેંક તમને તત્કાલ લોન આપી દેશે.
- આ ફોર્મ્યુલાથી તમારા રોકાણ પર કોઈ અસર પડતી નથી. તેનાથી તમે નાણાકીય રીતે મજબૂત થાવ છો.