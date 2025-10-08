બસ કરો આ કામ તમારા હોમ લોનનો EMI '0' થઈ જશે; શું છે આ જાદુઈ ફોર્મ્યુલા
તમારા પગારનો એક મોટો ભાગ હોમ લોનના EMI માં જાય છે. દરેક વ્યક્તિ ઇચ્છે છે કે તેમના EMI ઓછા થાય અથવા રાહત મળે. આજે, આપણે એક એવી પદ્ધતિની ચર્ચા કરીશું જે તમારા હોમ લોનના EMI ને શૂન્ય સુધી ઘટાડી શકે છે.
નવી દિલ્હીઃ આજની મોંઘવારીમાં મનપસંદ ઘર લેવા માટે લોનનો સહારો લેવો પડે છે. જો એકકવાર હોમ લોન શરૂ થઈ ગઈ તો તે લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. દરેક ઈચ્છે છે કે તેની EMI કોઈ રીતે ઘટી જાય કે ખતમ થઈ જાય.
ઈએમઆઈ સંપૂર્ણ રીતે ખતમ કે શૂન્ય ત્યારે થઈ શકે છે જ્યારે તમે તેની ચુકવણી કરી દો. આ સંભવ છે, પરંતુ તમારી બચત દ્વારા એટલા રૂપિયા પરત લઈ શકો છો, જેટલા તમે ઈએમઆઈની ચુકવણી કરવામાં લગાવ્યા હોય.
જો તમે તમારા પગારમાંથી કેટલાક રૂપિયા એસઆઈપી દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો છો તે તેનાથી થનારી કમાણીથી તમે એટલો ફાયદો મેળવી લેશો, જેટલા પૈસા તમારા હોમ લોનના ઈએમઆઈમાં ગયા હોય.
આવો આ ગણતરીની મદદથી સમજીએ.
ગણતરી
સૌથી પહેલા તે જાણો કે તમારા હોમ લોનમાં કેટલા રૂપિયા જશે. માની લો કોઈએ 30 વર્ષ માટે 20 લાખની લોન લીધી છે.
લોન રકમ- 20 લાખ
વ્યાજ દર- 7.5 ટકા
લોન સમયગાળો- 30 વર્ષ
7.5 ટકાના હિસાબથી તમારો દર મહિનાનો ઈએમઆઈ 13984 રૂપિયા બની જશે. તો 30 વર્ષમાં તમે વ્યાજના રૂપમાં 30,34,344 રૂપિયાની ચુકવણી કરશો. કુલ મળી તમારી ચુકવણી 50,34,344 રૂપિયા હશે. જો તમારે હોમ લોન શૂન્ય કરવી છે તો 30 વર્ષમાં આટલા રૂપિયાની કમાણી કરવી પડશે.
ગણતરી કરવા સમયે આપણે વધતી મોંઘવારીને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તેનો મતલબ છે કે દર વર્ષે તમારા ખિસ્સામાં પડેલા 10 રૂપિયાની વેલ્યુ ઘટી રહી છે. તેથી આપણે 50,34,344 રૂપિયાની વેલ્યુ 30 વર્ષ બાદ મેળવવા માટે 13000000 થી 14000000 રૂપિયાની કમાણી એસઆઈપીથી કરવી પડશે.
સરળ શબ્દોમાં કહો તો 13000000 થી 14000000 રૂપિયાની વેલ્યુ આવનારા 30 વર્ષમાં 50 લાખ જેટલી રહી જશે. તેને સરળતાથી સમજો કે તમે જે વસ્તુ અત્યારે 100 રૂપિયામાં ખરીદી રહ્યાં છો તે માટે 30 વર્ષ બાદ તમારે લગભગ 250 રૂપિયા આપવા પડશે.
હવે સમજીએ કે આપણે 30 વર્ષ બાદ 14000000 રૂપિયાનું ફંડ ભેગું કરવા માટે આજે દર મહિને કેટલી એસઆઈપી કરવી પડશે.
કેટલા રૂપિયાની થશે SIP?
જો તમે 30 વર્ષ બાદ 14000000 રૂપિયાનું ફંડ બનાવવા ઈચ્છો છો તો દર મહિને તમારે 4000 રૂપિયાની એસઆઈપી કરવી પડશે. આ ગણતરી દરમિયાન અમે રિટર્ન 12 ટકા ગણ્યું છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમને અંદાજિત 12થી 14 ટકા રિટર્ન મળી જાય છે.
