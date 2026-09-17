/Home Loan લેતા પહેલાં ખાસ જાણો: Fixed, Floating અને Hybrid વ્યાજદરમાંથી તમારા માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય?

ઘર ખરીદવું મોટા ભાગના લોકો માટે જીવનનો એક મોટો આર્થિક નિર્ણય હોય છે. તે માટે હોમ લોન લેવા સમયે સૌથી જરૂરી વસ્તુમાંથી એક છે વ્યાજ દરનો વિકલ્પ. બેંક અને હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કંપનીઓ સામાન્ય રીતે Fixed, Floating અને કેટલાક મામલામાં Hybrid Interest Rate નો વિકલ્પ આપે છે. આ ત્રણેયમાં અંતર સમજવું જરૂરી છે, કારણ કે તેની સીધી અસર તમારી EMI અને હોમ લોનના ખર્ચ પર પડી શકે છે. તેવામાં આવો જાણીએ તમારા માટે ક્યો રેટ યોગ્ય છે?
શું છે Fixed Interest Rate નો મતલબ?
Fixed Interest Rate માં લોનનો વ્યાજદર એક નક્કી સમયગાળા માટે સ્થિર રહે છે. તેનો મતલબ છે કે વ્યાજદરમાં ફેરફાર થવા છતાં તે સમયગાળા દરમિયાન તમારા EMI માં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તેનાથી તમને દર મહિને થતાં ખર્ચનું અનુમાન લગાવવામાં સરળતા થાય છે. પરંતુ Fixed Rate માં શરૂઆતી વ્યાજદર Floating Rate ની તુલનામાં વધુ હોઈ શકે છે અને ઘણી લોનમાં તે સંપૂર્ણ સમયગાળાની જગ્યાએ એક ચોક્કસ સમય માટે ફિક્સ રહે છે. તેથી બેંકની શરતોને ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે.
Floating Interest Rate શું હોય છે
Floating Interest Rate માં વ્યાજદર અને બેંકના નિર્ધારિત બેંચમાર્ક કે રેપો રેટ જેવા કારણોમાં ફેરફારની સાથે ઉપર-નીચે હોઈ શકે છે. વ્યાજદર ઓછો થવા પર તમારો ઈએમઆઈ ઘટી શકે છે કે લોનનો સમયગાળો ઓછો થઈ શકે છે. બીજીતરફ વધવા પર EMI વધી શકે છે કે લોન ચુકવવામાં વધુ સમય લાગી શકે છે. તેથી Floating Rate લેનાર વ્યક્તિએ ભવિષ્યમાં વ્યાજદરોમાં થનાર ફેરફાર માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.
Hybrid Rate શું હોય છે
Hybrid Rate આ બંને વિકલ્પોનું મિશ્રણ હોય છે. તેમાં લોનની શરૂઆતમાં વ્યાજદર કેટલાક સમય માટે ફિક્સ્ડ રહે છે અને ત્યારબાદ Floating Rate લાગૂ થઈ શકે છે. ઉદાહરણ માટે કોઈ લોનની શરૂઆતમાં કેટલાક વર્ષો માટે રેટ નક્કી હોય અને બાદમાં તે બજાર પ્રમાણે બદલાવા લાગે. આવા વિકલ્પમાં શરૂઆતમાં EMI નું અનુમાન લગાવવું સરળ બની શકે છે, પરંતુ બાદના સમયમાં વ્યાજદર બદલવાનું જોખમ રહે છે.
તમારા માટે ક્યો યોગ્ય?
હવે સવાલ આવે છે કે તમારા માટે ક્યો વિકલ્પ યોગ્ય સાબિત થઈ શકે છે? તેનો જવાબ તમારી આવક, ખર્ચ, બચત, જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને લોનના સમયગાળા પર નિર્ભર કરે છે. જો તમે ઈચ્છો છો કે શરૂઆતી સમયમાં EMIમાં વ્યાજદરને કારણે અચાનક ફેરફાર ન થાય તો ફિક્સ્ડ કે હાઇબ્રિડ વિકલ્પ પર વિચાર કરી શકાય છે. જો તમારી આવક એટલી છે કે તમે વ્યાજદરમાં થતાં ફેરફારનું જોખમ ઉઠાવી શકો છો તો ફ્લોટિંગ રેટ એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
લોન લેતાં પહેલા માત્ર વર્તમાન વ્યાજદર જોઈ નિર્ણય ન કરવો જોઈએ. Processing Fee, Prepayment કે Foreclosure સાથે જોડાયેલા નિયમ, Reset Period, વ્યાજદર બદલવાની સિસ્ટમ અને Fixed Rate નો વાસ્તવિક સમયગાળા જેવી શરતો સમજવી જોઈએ. અલગ-અલગ બેંકોના કુલ ખર્ચ અને નિયમોની તુલના કરવી ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.