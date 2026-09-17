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Home Loan લેતા પહેલાં ખાસ જાણો: Fixed, Floating અને Hybrid વ્યાજદરમાંથી તમારા માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય?

ઘર ખરીદવા માટે હોમ લોન લેવા સમયે માત્ર વ્યાજદર જોવો પૂરતું નથી. Fixed, Floating અને Hybrid Rate માંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવો તમારા EMI, બજેટ અને ભવિષ્યના વ્યાજ ખર્ચ પર અસર કરી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:55 PM IST
Home Loan લેતા પહેલાં ખાસ જાણો: Fixed, Floating અને Hybrid વ્યાજદરમાંથી તમારા માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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