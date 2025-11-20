બજેટ પહેલા લોકોને મળી શકે છે મોટી ભેટ... હોમ લોન થશે સસ્તી, કારના EMIમાં થશે ઘટાડો !
બજેટ 2026ની જાહેરાત પહેલા લોકોને એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ મળી શકે છે. આ ભેટ તમને વધુ પૈસા બચાવવા અને તમારા EMI ઘટાડવામાં મદદ કરશે. તો હોમ લોનના વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
Trending Photos
હોમ લોનના વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. બજેટ 2026ની જાહેરાત પહેલાં લોકોને ભેટ મળી શકે છે. આ દાવો અમારા દ્વારા નહીં, પરંતુ અગ્રણી ફાઇનાન્સ કંપની અને રોકાણકાર મોર્ગન સ્ટેનલી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
હોમ લોન સસ્તી થશે
વિશ્વની અગ્રણી ફાઇનાન્સ કંપનીઓમાંની એક મોર્ગન સ્ટેનલી માને છે કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કરી શકે છે, જેનાથી રેપો રેટ ઘટીને 5.25 ટકા થઈ શકે છે. RBIની નાણાકીય નીતિ સમિતિ 3-5 ડિસેમ્બરની વચ્ચે મળવાની છે, જેમાં વ્યાજ દરોની સમીક્ષા કરવામાં આવશે.
RBI આપશે ભેટ
મોર્ગન સ્ટેનલી કહે છે કે નાણાકીય નીતિનું વલણ સમજદાર રહેવાની અપેક્ષા છે. જો કે, આ ઘટાડા પછી કેન્દ્રીય બેંક વધુ નિર્ણયો લેવા માટે ડેટા પર આધાર રાખી શકે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે RBI તેના ત્રિ-પાંખીય સરળીકરણ ચક્રનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે વેઈટ એન્ડ વોચનો અભિગમ અપનાવે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં વ્યાજ દર, પ્રવાહિતાની સ્થિતિ અને નિયમનકારી પગલાંનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી RBIને ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પગલાં લેતા પહેલા આ ફેરફારો સ્થાનિક વૃદ્ધિ પેટર્ન અને ફુગાવાના સૂચકાંકો સાથે કેવી રીતે સુસંગત છે તેનું મૂલ્યાંકન કરવાની તક મળશે.
વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ કેમ વધી રહી છે ?
દેશની રાજકોષીય નીતિ અંગે અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે સરકાર રાજકોષીય વ્યવહારિકતાનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખશે, મૂડી ખર્ચને પ્રાથમિકતા આપશે અને ધીમે ધીમે એકત્રીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે મધ્યમ ગાળાના આર્થિક વિસ્તરણને જાળવવા માટે આ પગલાં જરૂરી છે. મોર્ગન સ્ટેનલી માને છે કે ભારતમાં છૂટક ફુગાવો નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં 2025ના નીચા સ્તરથી સાધારણ વધી શકે છે. જો કે, તે RBIના મધ્યમ ગાળાના ટાર્ગેટ 4 ટકાની આસપાસ રહેશે.
વૈશ્વિક નાણાકીય પેઢી કહે છે કે ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ પણ GDPના 1 ટકાથી નીચે રહેવાની અપેક્ષા છે. વૈશ્વિક અસ્થિરતા છતાં દેશની સેવાઓ નિકાસ સતત વધવાની અપેક્ષા છે, જેનાથી ભારતનો વૈશ્વિક હિસ્સો 5.1 ટકા થશે. ભારતની એક્સટર્નલ બેલેન્સશીટ મજબૂત અને સ્થિર રહેવાની અપેક્ષા છે, જેને વિદેશી હૂંડિયામણ અનામત અને લો એક્સટર્નલ ડેટ-ટૂ-જીડીપી રેશિયો દ્વારા સમર્થન મળવાની શક્યતા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે