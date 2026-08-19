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₹25 લાખની હોમ લોન, 4% વ્યાજ સબસિડી... મોદી સરકાર તમને કરશે પોતાનું ઘર લેવામાં મદદ, જાણો યોજના વિશે

Modi government Home Loan: મોદી સરકાર જે લોકો પાસે પોતાનું ઘર નથી તેના માટે ખાસ યોજના લાવી રહી છે, જો કે તેના માટે અમુક શર્તો રાખવામાં આવી છે. જેમાં તમારી આવકનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં વધારેમાં વધારે 9 લાખ રૂપિયાની વાર્ષિક આવક ધરાવતા લોકો પણ અરજી કરી શકે છે. આવકને ત્રણ કેટેગરીમાં રાખવામાં આવી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 19, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:47 PM IST
₹25 લાખની હોમ લોન, 4% વ્યાજ સબસિડી... મોદી સરકાર તમને કરશે પોતાનું ઘર લેવામાં મદદ, જાણો યોજના વિશે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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