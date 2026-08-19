/₹25 લાખની હોમ લોન, 4% વ્યાજ સબસિડી... મોદી સરકાર તમને કરશે પોતાનું ઘર લેવામાં મદદ, જાણો યોજના વિશે

Modi government Home Loan: દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું ઘર બનાવવાનું સપનું હોય છે, પરંતુ તેને સાકાર કરવું આસાન નથી. જો કે, મોદી સરકાર 1 કરોડ પરિવારોને ઘર આપવા માટે ટ્રાય કરી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી)ના બીજા ભાગમાં, સરકાર માત્ર ગરીબોને જ નહીં સાથે મધ્યમ વર્ગને પણ પોતાના ઘર માટે મદદ કરી રહી છે. આ યોજના માટે કેટલીક શરતો રાખવામાં આવી છે, ચાલો તેના વિશે ડિટેલમાં જાણીએ.
આ યોજના કોના માટે છે?
આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે સરકાર દ્વારા કેટલીક શરતો રાખવામાં આવી છે. જેમાં, તમારી પાસે દેશમાં ક્યાંય કાયમી ઘર ન હોવું જોઈએ અને કોઈપણ સરકારી આવાસ યોજનાનો લાભ ન મેળવ્યો હોવો જોઈએ. વધુમાં, તમારા પરિવારની વાર્ષિક આવક 9 લાખ રૂપિયા સુધી હોવી જોઈએ.
ઈન્કમને ત્રણ ભાગમાં વહેચવામાં આવી છે, જેમાં એક છે આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS)/ઓછી આવક જૂથ (LIG)/મધ્યમ આવક જૂથ (MIG). 3 લાખ રૂપિયા સુધીની વાર્ષિક આવક ધરાવતા પરિવારોને EWS તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જ્યારે 3 લાખ રૂપિયાથી 6 લાખ રૂપિયા વચ્ચેની વાર્ષિક આવક ધરાવતા પરિવારોને LIG તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. તે જ સમયે, 6 લાખ રૂપિયા અને 9 લાખ રૂપિયા વચ્ચેની વાર્ષિક આવક ધરાવતા પરિવારોને MIG તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા છે.
યોજનાના ચાર ઘટકો
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, શહેરી 2:0 યોજનામાં ચાર ઘટકોનો સમાવેશે કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં લાભાર્થી નેતૃત્વ હેઠળ બાંધકામ (BLC) શામેલ છે. એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ પાર્ટનરશિપ (AHP) અને એફોર્ડેબલ રેન્ટલ હાઉસિંગ (ARH)નો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, વ્યાજ સબસિડી યોજના (ISS) પણ એક ભાગ છે. લાભાર્થીઓએ ચાર ઘટકોમાંથી એક પસંદ કરવો જરૂરી છે. અમે તમને હાલ વ્યાજ સબસિડી યોજના સમજાવીશું.
વ્યાજ સબસિડી યોજના
વ્યાજ સબસિડી યોજના અંગે, EWS/LIG અને MIG પરિવારો માટે હોમ લોન સબસિડી મળે છે. યોજના હેઠળ, 35 લાખ રૂપિયા સુધીની કિંમતના ઘર માટે 25 લાખ રૂપિયા સુધીની હોમ લોન લેતા લાભાર્થીઓ પાત્ર રહેશે. સરકારી માહિતી અનુસાર, લાભાર્થીઓ 12 વર્ષના સમયગાળા માટે પ્રથમ 8 લાખ રૂપિયા લોન પર 4 ટકા વ્યાજ સબસિડી માટે પાત્ર રહેશે.
યોગ્ય લાભાર્થીઓને પુશ-બટન પેમેન્ટ દ્વારા 5 વાર્ષિક હપ્તામાં 1.80 લાખ રૂપિયાની સબસિડી આપવામાં આવશે. લાભાર્થીઓ વેબસાઇટ, OTP અથવા સ્માર્ટ કાર્ડ દ્વારા તેમના ખાતાની માહિતી મેળવી શકે છે. વ્યાજ સબસિડી યોજના હેઠળ, પાત્ર લાભાર્થીઓને 1.80 લાખ રૂપિયા સુધીની કેન્દ્રીય સહાય મળવા પાત્ર છે.
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના: શહેરીમાં તાજેતરમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરી છે. PMAY-U અને PMAY-U 2.0 હેઠળ 1.25 કરોડથી વધુ ઘરોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી 1 કરોડથી વધુ ઘરોનું નિર્માણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને દેશભરમાં લાભાર્થીઓને સોંપવામાં આવ્યા છે. આ સિદ્ધિને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર પાત્ર શહેરી પરિવારો માટે પોસાય તેવા આવાસની પહોંચ વધારવા માટે PMAY-U 2.0 ના અમલીકરણને વેગ આપી રહી છે.