ઘરનું ઘર લેવાનું સપનું થશે પૂરું ! મોદી સરકારની આ યોજનામાં હોમ લોન પર મળશે સબસિડી
આજના સમયમાં ઘરનું ઘર ખરીદવું મુશ્કેલ બની ગયું છે, ત્યારે ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો માટે સરકાર એક ખાસ યોજના ચલાવે છે, જે અંતર્ગત હોમ લોન પર સબસિડી આપવામાં આવે છે. ત્યારે આ યોજના અંગે વિસ્તારથી આ લેખમાં જાણીશું.
ઘર ખરીદવું એ દરેકનું સપનું હોય છે, પરંતુ આજના સમયમાં આ સપનું સાકાર કરવું સરળ પણ નથી. જો કે, મોદી સરકારની પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY) શહેરી રહેવાસીઓ માટે આશાનું કિરણ છે. આ યોજના હેઠળ વ્યાજ સબસિડી યોજના (ISS) શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS), ઓછી આવક જૂથ (LIG) અને મધ્યમ આવક જૂથ (MIG)ના પરિવારોને હોમ લોન પર 4% સુધીની વ્યાજ સબસિડી મળશે.
આ યોજના કોના માટે છે ?
EWS કેટેગરીમાં રૂપિયા 3 લાખ સુધી, LIG કેટેગરીમાં રૂપિયા 6 લાખ સુધી અને MIG કેટેગરીમાં રૂપિયા 9 લાખ સુધીની વાર્ષિક આવક ધરાવતા પરિવારો આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે. આ યોજનાને ચાર કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવી છે: બેનિફિશરી બેઝ્ડ કન્સ્ટ્રક્શન (BLC), અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ઈન પાર્ટનરશિપ (AHP), અફોર્ડેબલ રેન્ટલ હાઉસિંગ (ARH) અને ઈન્ટરેસ્ટ સબસિડી સ્કીમ (ISS). જેમાં ઈન્ટરેસ્ટ સબસિડી સ્કીમ એટલે કે વ્યાજ સબસિડી યોજના હેઠળ મહત્તમ સબસિડી રૂપિયા 1.80 લાખ સુધી છે.
આ રકમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા પાંચ હપ્તામાં સીધી લોન ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. શરત એ છે કે લોન સક્રિય હોય અને અડધાથી વધુ લોનની રકમ બાકી હોય. બેંક આ સબસિડી સીધી લોનની મૂળ રકમમાંથી કાપશે, જેનાથી ઉધાર લેનારનો EMI આપમેળે ઘટશે. આ યોજના ફક્ત એવા પરિવારોને જ લાભ આપશે જેમની પાસે પહેલાથી જ કોઈપણ શહેર કે ગામમાં કાયમી ઘર નથી.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જો કોઈ પરિવાર રૂપિયા 8 લાખ સુધીની હોમ લોન લે છે, તો વ્યાજ સબસિડી લોન ખર્ચમાં આશરે રૂપિયા 1.80 લાખનો ઘટાડો કરશે. આ સબસિડી લોન રકમના પહેલા રૂપિયા 8 લાખ પર જ ઉપલબ્ધ થશે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે રૂપિયા 10 અથવા રૂપિયા 12 લાખની હોમ લોન લીધી હોય, તો પણ સબસિડી ફક્ત રૂપિયા 8 લાખ સુધીની જ મળશે. આ સબસિડી વ્યાજના બોજને ઘટાડીને પૂરી પાડવામાં આવશે અને તેની ગણતરી 12 વર્ષના સમયગાળામાં કરવામાં આવશે.
