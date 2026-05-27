/વર્ષ 2026મા હોમ લોન લેવાનો છે પ્લાન, તો જરૂર અપનાવો આ ટ્રિક, ટેક્સની સાથે ખર્ચમાં થશે બચત

આજના સમયમાં ઘર ખરીદવું દરેક વ્યક્તિ માટે એક મોટું સપનું હોય છે. પરંતુ આજકાલ પ્રોપર્ટીના ભાવ ખુબ વધી રહ્યાં છે. તેવામાં ઘણા લોકો બેંકમાંથી હોમ લોન લઈ ઘર ખરીદે છે. તેવામાં જો તમે પણ આવનાર સમયમાં હોમ લોન લઈ ઘર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે જરૂરી છે. આજે અમે તમને કેટલીક એવી ટ્રિક જણાવીશું, જેનાથી તમે ટેક્સમાં સારી બચત કરી શકો છો અને હોમ લોનમાં તમારો ખર્ચ પણ બચાવી શકો છો. આવો જાણીએ...
હોમ લોનનો સમયગાળો
હોમ લોન એક મોટી લોન હોય છે. તેવામાં આ લોનનો સમયગાળો મોટો હોય છે. લોકો માટે જરૂરી છે કે તે પોતાની હોમ લોન માટે એક યોગ્ય સમયગાળાની પસંદગી કરે. લોનનો સમયગાળો માસિક ઈએમઆઈ અને કુલ વ્યાજને પ્રભાવિત કરે છે. જો સમયગાળો ઓછો હશે તો તમારૂ વ્યાજ પણ બચી શકે છે.
લાંબો સમયગાળો પસંદ કરવા પર EMI ઓછો આવે છે, પરંતુ કુલ વ્યાજ વધુ ચુકવવું પડે છે. તો ઓછા વર્ષ માટે હપ્તો વધુ હોય છે, પરંતુ કુલ ખર્ચ ઓછો રહે છે. તેવામાં સમજી વિચારી તમારી આવકને જોતા સમયગાળો પસંદ કરો.
હોમ લોનનું પ્રીપેમેન્ટ
હોમ લોનના સમયગાળા વચ્ચે જરૂરી છે કે તમે વચ્ચે-વચ્ચે વધારાના પૈસાનો ઉપયોગ કરો અને લોનનું પ્રીપેમેન્ટ કરો. તેનાથી બાકી લોન રકમ ઓછી થાય છે, વ્યાજનું ભારણ ઘટે છે અને સાથે લોનનો સમયગાળો પણ ઘટે છે. ફ્લોટિંગ રેટમાં મોટા ભાગની લોનના પ્રીપેમેન્ટ પર વધારાનો ચાર્જ લાગતો નથી.
હોમ લોનમાં ટેક્સ છૂટ
હોમ લોન પર વ્યાજ અને મૂળધન બંને પર ટેક્સ છૂટ મળે છે. વ્યાજ ચુકવણી પર અલગ ટેક્સ બેનિફિટ મળે છે અને Principal repayment પર અલગ ડિડક્શન મળે છે. તેવામાં જો આ સુવિધાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો દર વર્ષે સારો ટેક્સ બચી શકે છે.
સંયુક્ત હોમ લોનનો લાભ
જો પતિ-પત્ની બંને કમાઈ છે તો તમે સંયુક્ત હોમ લોનનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. આ ટ્રિક ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જોઈન્ટ હોમ લોનમાં પાત્રતા વધી જાય છે. સાથે બંનેને અલગ-અલગ ટેક્સ બેનિફિટ્સ પણ મળે છે.