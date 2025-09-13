Prev
હોમ લોન થશે સસ્તી ! RBI મીટિંગમાં લઈ શકે છે મોટો નિર્ણય, જાણો શું છે કારણ

Home Loan : સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં GST રેટમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે હવે બધાની નજર ભારતીય રિઝર્વ બેંક છે, કારણ કે RBI આ વર્ષના ચોથા ક્વાર્ટરમાં રેપો રેટમાં વધુ 0.25% ઘટાડો કરી શકે છે, જેનાથી લોન સસ્તી થઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:07 PM IST

Home Loan : તાજેતરના રિટેલ ફુગાવાના આંકડા ચિંતાજનક છે. ઓગસ્ટમાં રિટેલ ફુગાવો વધીને 2.07% થયો છે. જોકે, સરકારે GST રેટમાં ઘટાડો કર્યો છે અને હવે બધાની નજર ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) પર છે કે શું તે વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કરીને સામાન્ય માણસને રાહત આપશે.

ફુગાવા અને GST ઘટાડાનું સમીકરણ

એક અહેવાલ મુજબ, જો કંપનીઓ તાજેતરના GST ઘટાડાનો લાભ ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડે છે, તો ફુગાવો ઘટી શકે છે. HSBC રિપોર્ટનો અંદાજ છે કે જો આવું થાય, તો RBI આ વર્ષના ચોથા ક્વાર્ટરમાં રેપો રેટમાં વધુ 0.25% ઘટાડો કરી શકે છે, જેનાથી રેપો રેટ 5.25% થઈ શકે છે.

ઓછો ફુગાવો : જો GST ઘટાડાનો સંપૂર્ણ લાભ ગ્રાહકોને આપવામાં આવે, તો રિટેલ ફુગાવો 1% સુધી ઘટી શકે છે.

EMI પર અસર : રેપો રેટમાં ઘટાડાથી લોનની EMI સીધી ઘટશે, જેનાથી સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પરનો બોજ હળવો થશે.

વપરાશ વધારવા પર ભાર

રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે GST ઘટાડાથી સરકારને આવકનું નુકસાન થશે, પરંતુ વપરાશમાં વધારો GDP વૃદ્ધિમાં 0.2% વધારો કરી શકે છે. જો RBI રેપો રેટ ઘટાડે છે, તો લોકો પાસે ખર્ચ કરવા માટે વધુ પૈસા હશે, જેનાથી બજારમાં વપરાશ વધશે અને અર્થતંત્રને ગતિ મળશે.

HSBC રિપોર્ટ અનુસાર, જો GST ઘટાડો, આવકવેરામાં ઘટાડો અને રેપો રેટમાં સંભવિત ઘટાડાને જોડવામાં આવે તો કુલ વપરાશ GDPના 0.6% સુધી વધી શકે છે.

અગાઉ પણ કરવામાં આવ્યો છે ઘટાડો 

RBIએ ઓગસ્ટ મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC)ની બેઠકમાં રેપો રેટ 5.5% પર સ્થિર રાખ્યો હતો. જો કે, જૂનની શરૂઆતમાં, સેન્ટ્રલ બેંકે રેપો રેટમાં 0.50%નો મોટો ઘટાડો કર્યો હતો. આ સતત ત્રીજી વખત હતું જ્યારે રેપો રેટમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.

