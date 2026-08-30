/હોમ લોન થઈ સસ્તી: 7%ના વ્યાજ દરે લોન આપી રહી છે આ બેંકો, ચેક કરો શાનદાર ઓફર્સ

Home Loan Interest: જો તમે પણ ઘર ખરીદવા માટે હોમ લોન લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. ઓગસ્ટ 2026મા કેટલીક બેંક 7% ના શરૂઆતી વ્યાજદર પર હોમ લોન ઓફર કરી રહી છે. જાહેર સેક્ટરની બેંક આ મામલામાં આગળ છે. ઓગસ્ટ 2026ના આંકડા પ્રમાણે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા 7% ના શરૂઆતી દર પર હોમ લોન આપી રહી છે.
બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં હોમ લોનના વ્યાજદર 7.10% થી શરૂ થાય છે. તો યુકો બેંક અને યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાનો શરૂઆતી દર 7.15% છે. કેનરા બેંકમાં 30 લાખ સુધીની હોમ લોનનો દર 7.25% થી શરૂ થાય છે, જ્યારે 75 લાખથી વધુની લોન પર તે 7.15% છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાનો શરૂઆતી વ્યાજદર બધા લોન સ્લેબમાં 7.25% છે.
ખાનગી બેંકમાં શું છે ઓફર?
ખાનગી બેંકોમાં સાઉથ ઈન્ડિયા બેંક સૌથી ઓછા 7.25% ના શરૂઆતી વ્યાજદર પર હોમ લોન આપી રહી છે. કર્ણાટકા બેંક 7.48% અને ICICI બેંકમાં 7.55% થી શરૂ થાય છે. HDFC બેંકનો શરૂઆતી દર 7.75 ટકા છે, જ્યારે એક્સિસ બેંક 8 ટકાથી હોમ લોન આપી રહી છે. RBL બેંકનો શરૂઆતી દર 9 ટકા છે.
હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ કંપનીઓ પણ ઓછા વ્યાજદર પર હોમ લોન આપી રહી છે. LIC હાઉસિંગ ફાઇનાન્સનો દર 7.15 ટકાથી શરૂ થાય છે. બજાજ હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ 7.25 ટકા, આઈસીઆઈસીઆઈ હોમ ફાઇનાન્સ7.50 ટકાથી હોમ લોન આપે છે. પીએનબી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સમાં 30 લાખની લોન શરૂઆતી 7.75 ટકાથી શરૂ થાય છે.
માત્ર શરૂઆતી વ્યાજદર જોઈ નિર્ણય ન કરો
પરંતુ જાહેરાતમાં જોવા મળતો સૌથી ઓછો વ્યાજદર દરેક ગ્રાહકોને મળે તે જરૂરી નથી. બેંક વ્યાજદર નક્કી કરવા સમયે ક્રેડિટ પ્રોફાઇલ, આવક, નોકરી, લોનની રકમ અને ગ્રાહકની લાયક વસ્તુને જુએ છે. તેથી લોન લેતા પહેલા અલગ-અલગ બેંકની ઓફરની તુલના કરવી જરૂરી છે.
માત્ર વ્યાજ દર નહીં, પરંતુ પ્રોસેસિંગ ફી, બીજા ચાર્જ અને લોનની અવધીમાં ચુકવવામાં આવતા વ્યાજને પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. લાંબા સમયની મોટી હોમ લોનના વ્યાજદરમાં નાના અંતરનો તફાવત મોટી બચત કરાવે છે.