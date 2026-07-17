/Hormuz માં તણાવ વધ્યો તો ભારતમાં સૌથી પહેલા શું મોંઘુ થશે? અહીં જાણો AtoZ વિગત

અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવનો અંત આવે તેમ લાગતું નથી. હવે અમેરિકા તરફથી સતત સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી રહી છે અને આ હુમલા રહેણાંક વિસ્તારમાં થવા લાગ્યા છે. તાજેતરમાં અમેરિકાએ ઈરાનના હોર્મોઝગન પ્રાંતમાં એર સ્ટ્રાઇક કરી અને ત્રણ લોકોના મોત થઈ ગયા. જો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં તણાવ વધે છે તો તેની અસર ભારતમાં પણ જોવા મળશે. હોર્મુઝમાં તણાવ વધવાથી સૌથી પહેલા ક્રૂડની કિંમતોમાં ઉછાળ જોવા મળશે.
હોર્મુઝના તણાવને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે અમારી સહયોગી ચેનલ ZEE બિઝનેસે HDFC Securities ના કોમોડિટી અને કરન્સી હેડ અનુજ ગુપ્તા સાથે વાતચીત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં તણાવ વધવાની સૌથી વધુ અસર ક્રૂડની કિંમતો પર પડશે.
$90 ને પાર જઈ શકે છે ક્રૂડ
કોમોડિટી એક્સપર્ટે કહ્યું કે જો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં તણાવ વધે છે તો ક્રૂડનો ભાવ 90 ડોલર સુધી જવાની સંભાવના છે. વર્તમાન સમયમાં બ્રેન્ડ ક્રૂડનો ભાવ 84.94 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
આ સિવાય WTI Crude ક્રૂડ પણ 79 ડોલરની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ જો તણાવમાં સતત વધારો થયો તો કાચા તેલની કિંમતમાં ભારે તેજી આવવાની સંભાવના છે. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે જો આગામી 15 દિવસ સુધી આ સ્થિતિ ઠીક ન થઈ તો કાચા તેલની કિંમત 90 ડોલર સુધી જઈ શકે છે.
હોર્મુઝમાં તણાવ વધવાથી શું મોંઘુ થશે?
1. એલપીજી ગેસ
2. ફ્લાઇટ ટિકિટ
3. પેટ્રોલ અને ડીઝલ
4. સીએનજી અને પીએનજી
5. ક્રૂડ તેલ
6. ખાદ્ય અને પીણાં
7. ઓનલાઈન ખરીદી
8. આયાતી માલ
9. વિદેશમાં અભ્યાસ
10. ખાતરો
11. આયાતી દવાઓ
ક્યારે સામાન્ય થશે LPG સપ્લાય?
ઘરેલું બ્રોકરેજ કંપની ICICI સિક્યોરિટીઝે પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે કતરથી એલપીજીની સપ્લાય અને ફર્ટિલાઇઝર અને કેમિકલ પ્રોડક્ટ્સની શિપમેન્ટ હજુ પણ અસુરક્ષિત છે, કારણ કે ત્યાંથી સીમિત સપ્લાય વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે.
અનુમાન પ્રમાણે વૈશ્વિક LPG શિપમેન્ટના આશરે 20 ટકા, પેટ્રોકેમિકલ શિપમેન્ટના 30 ટકા અને ફર્ટિલાઇઝર શિપમેન્ટનો 25 ટકા હિસ્સો હોર્મુઝના માર્ગેથી પસાર થાય છે.
બ્રોકરેજે આગળ કહ્યું કે અમારૂ માનવું છે કે આગામી 12-18 મહિનામાં સિસ્ટમ પર્યાપ્ત સ્પેયર કેપિસિટી હાજર છે, જેનાથી LPG સપ્લાય ગેપ જલ્દી સામાન્ય થઈ શકે છે અને તેના કારણે વર્તમાન 16-18 ડોલર પ્રતિ MMbtu ના લેવલથી કિંમતોમાં ઘટાડો આવી શકે છે.
સામાન્ય વ્યક્તિ પર શું પડશે અસર
ફ્લાઇટ ટિકિટઃ ક્રૂડ ઓયલની કિંમતોમાં વધારાથી ઘણી વસ્તુ પર અસર પડશે. સામાન્ય લોકોની વાત કરીએ તો ફ્લાઇટની ટિકિટ મોંઘી થઈ શકે છે. કારણ કે ક્રૂડ ઓયલથી જેટ ફ્યુલ બને છે. ક્રૂડ મોંઘુ થાય તો શિપિંગ કોસ્ટ વધશે અને વીમાનો ખર્ચ પણ વધશે. તેનાથી એરલાઇન ફ્યૂલ બિલ વધારશે અને સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર તેની અસર પડશે. ભારતમાં એરલાયન્સના કુલ ખર્ચમાં લગભગ 35-40 ટકા હિસ્સો ફ્યૂલનો હોય છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલઃ ક્રૂડ ઓયલને રિફાઇન્ડ કરીને પેટ્રોલ અને ડીઝલ બનાવવામાં આવે છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો 85 ટકાથી વધુ હિસ્સો આયાત કરે છે. જો ક્રૂડ મોંઘુ થાય છે તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ પણ મોંઘા થવાની સંભાવના છે.
CNG અને PNG: જો LNG સપ્લાય પ્રભાવિત થઈ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગેસની કિંમતો વધી તો બાદમાં PNG અને CNG મોંઘા થઈ શકે છે. પરંતુ ભારતના ગેસ સ્ત્રોત વિવિધ છે, તેથી અસર તત્કાલ પડશે નહીં.
ખાવા-પીવાની વસ્તુ: ભારતની ઇકોનોમીમાં ક્રૂડનો મોટો હિસ્સો છે. ક્રૂડ મોંઘુ થવાથી ઘણી વસ્તુઓના ભાવ વધી જાય છે. તેવામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘુ થાય છે તો ટ્રાન્સપોર્ટ પણ મોંઘુ થઈ શકે છે. ટ્રકના ભાડા વધી શકે છે અને ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા આવતી ખાવા-પીવાની વસ્તુ મોંઘી થઈ શકે છે. જેની અસર દૂધ, શાકભાજી સહિત અનેક વસ્તુઓ પર થઈ શકે છે.
ઓનલાઈન ખરીદી અને આયાતી માલ: શિપિંગ કોસ્ટ વધવાથી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, આયાતી ઓટો પાર્ટ્સ, મોબાઈલ એક્સેસરીઝ અને કેમિકલ્સ જેવી પ્રોડક્ટ્સ મોંઘી થઈ શકે છે.
ફર્ટિલાઇઝરઃ WTO ના રિપોર્ટ પ્રમાણે ગલ્ફ રીઝનથી થનાર નાઇટ્રોજનયુક્ત ફર્ટિલાઇઝર એક્સપોર્ટનો આશરે 40 ટકા હિસ્સો એશિયન દેશોને જાય છે. તેવામાં મધ્યપૂર્વમાં તણાવ વધશે તો ભારતમાં આવનાર ખાતર મોંઘુ થશે અને તેની કિંમતો પર અસર પડશે. તેનાથી ભારતમાં કૃષિ ખર્ચ વધી શકે છે.
શેર બજાર પર અસરઃ ફેબ્રુઆરી 2026થી મધ્યપૂર્વમાં તણાવની સ્થિતિ શરૂ થઈ હતી અને ત્યારબાદથી માર્કેટમાં ઘણા પ્રકારની વોલેટિલિટી જોવા મળી છે. જો હજુ તણાવ વધશે તો તેની અસર માર્કેટ પર જોવા મળશે.
ક્યાં સુધી સુધરી શકે છે સ્થિત?
આ સવાલ પર કોમોડિટી એક્સપર્ટ અનુજ ગુપ્તાએ કહ્યું કે સ્થિતિ સુધરવાની કોઈ ખાસ ટાઇમલાઇ નથી. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન પર આ વાત નિર્ભર છે. ટ્રમ્પ તરફથી શું નિવેદન આવે છે અને તે ઈરાનની સાથે વાતચીતમાં કેટલા સફળ થાય છે? તે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવને ઘટાડી શકે છે.
તાજેતરમાં બંને દેશો વચ્ચે શાંતિ વાર્તા થઈ હતી અને સીઝફાયરની પણ જાહેરાત થઈ હતી. પરંતુ ત્યારબાદ ઈરાન તરફથી હુમલા થયા, જેનો જવાબ અમેરિકાની સેનાએ આપ્યો અને મધ્યપૂર્વમાં ફરી તણાવ વધી ગયો છે.