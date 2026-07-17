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Hormuz માં તણાવ વધ્યો તો ભારતમાં સૌથી પહેલા શું મોંઘુ થશે? અહીં જાણો AtoZ વિગત

જો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં તણાવ વધે છે તો તેની સીધી અસર ભારતની અર્થવ્યવસ્થા અને સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડી શકે છે. એક્સપર્ટ પ્રમાણે ક્રૂડ ઓયલ 90 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી શકે છે, જેમાં એલપીજી, પેટ્રોલ-ડીઝલ, ફ્લાઇટ ટિકિટ સુધીની અન્ય વસ્તુ મોંઘી થઈ શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:49 PM IST
Hormuz માં તણાવ વધ્યો તો ભારતમાં સૌથી પહેલા શું મોંઘુ થશે? અહીં જાણો AtoZ વિગત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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