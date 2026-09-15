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House Buy vs Rent: ₹50 લાખનું ઘર ખરીદવું સારું કે ₹20,000 ભાડું આપવું? જાણો 20 વર્ષ પછી ક્યાંથી બનશે વધુ પૈસા

જરા વિચારો તમારી પાસે બે વિકલ્પ હોય, પ્રથમ વિકલ્પ 50 લાખ રૂપિયાનું ઘર ખરીદવું અને બીજો 20,000 મહિનાના ભાડા પર હેવું તો પછી તમે શું પસંદ કરશો. 8 ટકા હોમ લોન અને 8 ટકા વાર્ષિક પ્રોપર્ટી ગ્રોથ માનીઓ તો 20 વર્ષ બાદ ઘરની કિંમત આશરે 2.33 કરોડ થઈ શકે છે તો 15000 ની માસિક SIP અને 10 લાખના રોકાણથી ભાડુઆતની પાસે આશરે 2.45 કરોડ થઈ શકે છે. પરંતુ ભાડામાં વધારો અને રોકાણ રિટર્નથી પરિણામ બદલી શકે છે. તે માટે તમારે સંપૂર્ણ હિસાબ સમજવો જરૂરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 15, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:14 PM IST
House Buy vs Rent: ₹50 લાખનું ઘર ખરીદવું સારું કે ₹20,000 ભાડું આપવું? જાણો 20 વર્ષ પછી ક્યાંથી બનશે વધુ પૈસા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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