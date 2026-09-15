/House Buy vs Rent: ₹50 લાખનું ઘર ખરીદવું સારું કે ₹20,000 ભાડું આપવું? જાણો 20 વર્ષ પછી ક્યાંથી બનશે વધુ પૈસા

50 લાખનું ઘર ખરીદવું કે કે દર મહિને 20,000 ભાડું આપી બાકીના પૈસાનું રોકાણ કરવું? આ સવાલ ઘણા રોકાણકારોના મનમાં આવે છે, ખાસ કરી જ્યારે વાત ઘર ખરીદવાની થાય છે. ભલે તમને પ્રથમ નજરમાં ઘર ખરીદવાનો નિર્ણય ભલે સમજદારી ભર્યો લાગી રહ્યો હોય, કારણ કે 20 વર્ષ બાદ તમારી પાસે પોતાની પ્રોપર્ટી હશે. પરંતુ હોમ લોનનું વ્યાજ, ડાઉન પેમેન્ટ, મેન્ટેનન્સ અને બીજા ખર્ચ પણ આ નિર્ણયનો હિસ્સો હોય છે. બીજીતરફ ભાડે રહેવા પર શરૂઆતી ડાઉન પેમેન્ટ અને દર મહિને બચી જતી રકમનું રોકાણ કરી શકાય છે.
માની લો 50 લાખનું ઘર ખરીદવા માટે 20 ટકા એટલે કે 10 લાખનું ડાઉન પેમેન્ટ આપવામાં આવે છે અને બાકી 40 લાખની હોમ લોન 8 ટકા વ્યાજપર 20 વર્ષ માટે લેવામાં આવે છે. બીજીતરફ કોઈ વ્યક્તિ આ રીતે પોતાનું ઘર ₹20,000 મહિને ભાડા પર લે છે અને પોતાના 35000 ના બજેટમાં બચનાર 15000 નું દર મહિને રોકાણ કરે છે. હવે સવાલ છે કે 20 વર્ષ બાદ બંનેની પાસે કેટલી સંપત્તિ હશે અને કોનો નિર્ણય વધુ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે?
50 લાખના ઘર માટે કેટલો EMI?
જો 40 લાખની હોમ લોન 8 ટકાના વ્યાજદર પર 20 વર્ષ માટે લેવામાં આવે તો EMI આશરે ₹33,458 મહિને થશે. એટલે કે 20 વર્ષમાં કુલ EMI ની ચુકવણી આશરે 80.3 લાખ થશે. તેમાં લગભગ 40.3 લાખ વ્યાજના રૂપમાં જશે. આ સિવાય ખરીદનારે શરૂઆતમાં 10 લાખનું ડાઉન પેમેન્ટ આપવું પડશે અને સંપૂર્ણ EMI જોડો તો 20 વર્ષમાં ઘર માટે આશરે 90.3 લાખ ચુકવવા પડશે. તેમાં સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી, રજીસ્ટ્રેશન, પ્રોપર્ટી ટેક્સ, મેન્ટેનન્સ, વીમો અને સમારકામનો ખર્ચ સામેલ નથી.
જો તમારા આ 50 લાખના ઘરની કિંમત આગામી 20 વર્ષ સુધી સરેરાશ 8 ટકા વાર્ષિક વધે છે તો તેની કિંમત આશરે 2.33 કરોડ થઈ શકે છે. ધ્યાન રહે કે 8 ટકા પ્રોપર્ટી ગ્રોથ માત્ર કેલકુલેશન માનીને ચાલી રહ્યાં છીએ. વાસ્તવિક કિંમત જગ્યા, માગ અને બજારની સ્થિતિ પ્રમાણે ઓછી-વધુ હોઈ શકે છે.
₹20 હજાર ભાડું આપી રોકાણ કર્યું તો કેટલા પૈસા બનશે?
જો તમે 50 લાખના ઘરની જગ્યાએ 20 હજારના ભાડાના ઘરમાં રહો છો તો કુલ હાઉસિંગ બજેટ 35000 છે તો દર મહિને 15000 રૂપિયા બચશે. માની લો આ રકમને 20 વર્ષ માટે રોકાણ કરવામાં આવે છે, જ્યાં સરેરાશ 12 ટકા વાર્ષિક રિટર્ન મળે છે. આ સ્થિતિમાં 15000 ની માસિક SIP થી 20 વર્ષમાં આશરે 1.48 કરોડનું ફંડ બની શકે છે. આ સિવાય ભાડુઆતે 10 લાખનું ડાઉન પેમેન્ટ નથી આપ્યું. જો 10 લાખને પણ 12 ટકાના વાર્ષિક રિટર્નવાળા રોકાણમાં 20 વર્ષ માટે લગાવવામાં આવે તો આ રકમ 96.5 લાખ થઈ શકે છે. એટલે કે બંને રોકાણ મળી ભાડુઆત પાસે આશરે 2.45 લાખનું રોકાણ કોર્પસ હોઈ શકે છે.
20 વર્ષ બાદમાં ક્યાં વધુ ફંડ બનશે?
માની લોક ઘર ખરીદનારની પાસે આશરે 2.33 કરોડની પ્રોપર્ટી હશે, જ્યારે ભાડે રહેનારની પાસે આશરે 2.45 કરોડનું રોકાણ કોર્પસ હોઈ શકે છે. એટલે કે આ ઉદાહરણમાં ભાડુઆત 12 લાખથી આગળ જોવા મળે છે. પરંતુ આ એટલું સીધું નથી. અહીં ભાડાને સંપૂર્ણ 20 વર્ષ સુધી 20000 માનવામાં આવ્યા છે અને દર મહિને 15000 નું રોકાણ સતત જારી રાખવાની વાત કહેવામાં આવી છે. જો ભાડુ દર વર્ષે વધે છે તો રોકાણ માટે બચનારી રકમ ઓછી હોઈ શકે છે.
આ રીતે 12 ટકાનું વાર્ષિક રિટર્ન પણ નક્કી નથી. બજારના રોકાણમાં રિટર્ન ઉપર-નીચે થઈ શકે છે. જો રોકાણ પર રિટર્ન ઓછું રહ્યું કે પ્રોપર્ટીની કિંમત 8 ટકાથી વધુ ઝડપે વધી તો ઘર ખરીદનારની આગળ નીકળી શકો છો.
ઘર ખરીદવું કે ભાડે રહેવું, ક્યો સારો વિકલ્પ?
માત્ર આ ગણતરીથી તે કહેવું યોગ્ય નથી કે ભાડે રહેવું હંમેશા વધુ ફાયદાનો સોદો છે. ઘર ખરીદવાનો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે 20 વર્ષ બાદ લોન ખતમ થયા બાદ તમારી પાસે રહેવા માટે તમારી પ્રોપર્ટી હશે અને દર મહિને ભાડુ આપવાની જરૂર નહીં રહે. નિવૃત્તિ બાદ આ મોટો ફાયદો સાબિત થઈ શકે છે.
તો ભાડે રહેવાથી પૈસા વધુ લિક્વિડ રહી શકે છે અને નોકરી કે શહેર બજલવા પર ઘર બદલવું સરળ થઈ જાય છે. પરંતુ આ વિકલ્પમાં એક શરત સૌથી મહત્વની છે કે ભાડાથી બચનાર પૈસા ખરેખર રોકાણ થવા જોઈએ. જો બચેલી રકમ ખર્ચ થઈ જાય છે તો ભાડા પર રહેવા પર આ ગણતરી નબળી પડી શકે છે. તેથી ઘર ખરીદતાં પહેલા માત્ર EMI નહીં, પરંતુ ડાઉન પેમેન્ટ, વ્યાજ, મેન્ટેનન્સ અને બીજા ખર્ચ પણ જુઓ.