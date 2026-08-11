Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /₹40,000ની સેલેરીમાં પણ ખરીદી શકશો ₹50 લાખનું ઘર, નહીં લેવું પડે એક પણ રૂપિયો કરજ! અપનાવો 50-50 ફોર્મુલા

₹40,000ની સેલેરીમાં પણ ખરીદી શકશો ₹50 લાખનું ઘર, નહીં લેવું પડે એક પણ રૂપિયો કરજ! અપનાવો 50-50 ફોર્મુલા

House Construction Formula : જો તમે ₹40,000ના પગારદાર છો અને અમદાવાદ જેવા વિસ્તારોમાં ઘર ખરીદવા માંગો છો, તો આ સપનું હકીકત બની શકે છે, જો તમે ચોક્કસ નિયમોનું કડક પાલન કરશો તો આ શક્ય છે. ત્યારે આ માટે તમારે શું કરવાની જરૂર છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 11, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:54 PM IST
₹40,000ની સેલેરીમાં પણ ખરીદી શકશો ₹50 લાખનું ઘર, નહીં લેવું પડે એક પણ રૂપિયો કરજ! અપનાવો 50-50 ફોર્મુલા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અરુણાચલ ભારતનો જ હિસ્સો છે અને રહેશે,સત્ય કોઈ બદલી શકતું નથી;ભારતનો ચીનને મુતોડ જવાબ
2
3
4
5