/₹40,000ની સેલેરીમાં પણ ખરીદી શકશો ₹50 લાખનું ઘર, નહીં લેવું પડે એક પણ રૂપિયો કરજ! અપનાવો 50-50 ફોર્મુલા

House Construction Formula : પોતાના પરિવાર માટે સારું ઘર ખરીદવું એ દરેક વ્યક્તિનું સપનું હોય છે. જોકે, ઓછી આવક અથવા ઓછા પગારને કારણે તેઓ પોતાનું સપનું પૂરું કરી શકતા નથી અથવા દેવામાં એવા ફસાયેલા છે કે લોન ચૂકવવામાં પોતાનું આખું જીવન વિતાવે છે.
પરંતુ હવે એવું થવાનું નથી. કેટલાક નિયમોનું કડક પાલન કરીને, તમે તમારા પરિવાર માટે ફક્ત થોડા વર્ષોમાં એક સારું ઘર બનાવી શકો છો, કોઈ પણ દેવું લીધા વિના. આજે અમે તમને આવી જ એક મની મેનેજમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં તમારો પગાર ₹40,000 હશે તો પણ તમે કેવી રીતે ₹50 લાખનું ઘર ખરીદી શકો છો.
અમદાવાદ કે તેના આસપાસના વિસ્તારમાં તમારે તમારા પરિવાર માટે ઓછામાં ઓછું 2BHK ઘર ખરીદવું હશે તો પણ તમારે ઓછામાં ઓછા ₹50 લાખ ખર્ચવા પડશે. તેથી જો તમે ₹40,000 કમાઓ છો, તો પણ તમે થોડા વર્ષોમાં આ રકમ એકઠી કરી શકો છો.
50-50 ફોર્મ્યુલા પૂરું કરશે સપનું
50 લાખ રૂપિયા ભેગા કરવા માટે તમારે 50-50 ફોર્મ્યુલા અપનાવવાની જરૂર છે. સૌપ્રથમ તમારે તમારા 40,000 રૂપિયાના પગારમાંથી દર મહિને 20,000 રૂપિયા બચાવવા પડશે અને બાકીના પૈસામાંથી તમારે તમારું ઘર ચલાવવું પડશે. જો તમે તમારા 40,000 રૂપિયામાંથી 20,000 રૂપિયા બચત માટે અલગ રાખો છો, તો તમારી પાસે ફક્ત ઘરના ખર્ચ માટે 20,000 રૂપિયા હશે. હવે, સમજીએ કે તમે 20,000 રૂપિયાથી ઘરના ખર્ચ કેવી રીતે પૂરા કરી શકો છો.
20,000 રૂપિયાથી માસિક બજેટ કેવી રીતે મેનેજ કરવું ?
તે મુજબ, જો તમે કટ-ટુ-કટ બજેટનું પાલન કરો છો, તો તમે ફક્ત 20,000 રૂપિયાથી તમારા પરિવારના ખર્ચનું સંચાલન કરી શકો છો અને બાકીના 20,000 રૂપિયા બચાવી શકો છો. હવે આપણે જાણીશું કે તમે 20,000 રૂપિયાના માસિક બજેટને 50 લાખ રૂપિયામાં કેવી રીતે ફેરવી શકો છો...
20,000 રૂપિયા 50 લાખ રૂપિયા કેવી રીતે બનશે ?
આ 20,000 રૂપિયા એવી જગ્યાએ રોકાણ કરવા જોઈએ જે તમને લગભગ 15% વાર્ષિક વળતર આપે છે. આ 15% વાર્ષિક વળતર તમારી સંપત્તિને 52 લાખ રૂપિયાથી વધુ લઈ જઈ શકે છે. 15% વળતર મેળવવા માટે, તમે SIP કરી શકો છો. તમે આ SIP અલગ-અલગ ફંડમાં કરી શકો છો જેથી તમને સરેરાશ વાર્ષિક વળતર મળે અને જોખમ ઓછું થાય. તમે 20,000 રૂપિયાની રકમને ચાર ફંડમાં વિભાજીત કરી શકો છો, દરેક ફંડમાં 5,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો.
જો આ ફંડ સરેરાશ વાર્ષિક 15% વળતર આપે, તો તમારા માસિક ₹20,000ના SIP રોકાણથી 10 વર્ષ પછી તમારી પાસે ₹52,60,364 ફંડ હશે અને આમાં તમને ₹28,60,364નું તો વળતર મળશે, જેમાં તમારું રોકાણ ₹24,00,000નું હશે. આનો અર્થ એ છે કે તમે 10 વર્ષમાં ₹50 લાખનું ઘર સરળતાથી ખરીદી શકો છો.