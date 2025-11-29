Prev
બદલાઈ ગયા મકાન ભાડે આપવાના નિયમો, મકાનમાલિકો નહીં કરી શકે મનમાની, મળ્યા નવા અધિકારો

New Rent Rules: મકાનમાલિકો અને ભાડૂઆતો વચ્ચે વધતા વિવાદોના જવાબમાં, સરકારે નવા ભાડા નિયમો જાહેર કર્યા છે. આ ફેરફારોથી ભાડૂઆતોને કાનૂની અધિકારો પણ મળ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 29, 2025, 04:26 PM IST

બદલાઈ ગયા મકાન ભાડે આપવાના નિયમો, મકાનમાલિકો નહીં કરી શકે મનમાની, મળ્યા નવા અધિકારો

New Rent Rules: જો તમે ભાડાના મકાનમાં રહો છો અથવા તમારું ઘર ભાડે આપ્યું છે, તો આ સમાચાર ઉપયોગી છે. હા, સરકારે 2025થી દેશભરમાં ભાડાના મકાનો માટે કડક નિયમો લાગુ કર્યા છે. નવા ભાડા નિયમો 2025 રજૂ કરીને, સરકારે મકાનમાલિકો અને ભાડૂઆતો બંનેની મનસ્વીતા પર અંકુશ મૂક્યો છે. હવે, બધું ઓનલાઈન, પારદર્શક અને નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં થશે. કોઈપણ ભાડા કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યાના 60 દિવસની અંદર હવે ઓનલાઈન નોંધણી કરાવવી પડશે.

નોટરાઈઝ્ડ પેપર્સનો યુગ સમાપ્ત થઈ ગયો

હા, આ ફેરફાર સાથે, નોટરાઈઝ્ડ પેપર્સનો યુગ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. ઓનલાઈન નોંધણી કરવામાં નિષ્ફળતા પર 5,000 રૂપિયાનો પ્રારંભિક દંડ થશે. આનાથી નકલી કરારો, જૂની તારીખના વ્યવહારો અને સૂચના વિના ખાલી કરાવવાનો સામનો કરવો પડશે. વધુમાં, નવા નિયમો મનસ્વી સુરક્ષા ડિપોઝિટ આવશ્યકતાઓને પણ દૂર કરશે. મકાનમાલિકો વધુમાં વધુ બે મહિનાનું ભાડું અગાઉથી લઈ શકશે. દુકાનો અથવા ઓફિસો માટે, છ મહિના માટે એડવાન્સ ભાડું લઈ શકાય છે.

ભાડા વધારા માટેના નિયમો પણ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. કોઈ પણ મકાનમાલિક સંમત સમયગાળા દરમિયાન ભાડું વધારી શકશે નહીં. 12 મહિનાનો સમયગાળો પસાર થયા પછી જ ભાડા વધારો કરી શકાય છે. કોઈપણ ભાડા વધારા પહેલાં ઓછામાં ઓછા 90 દિવસની લેખિત નોટિસની જરૂર પડશે. જો ભાડું નોટિસ વિના અથવા મનસ્વી રીતે વધારવામાં આવે તો ભાડૂઆત કોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે.

ભાડૂઆતોનું રક્ષણ કરવામાં આવશે

કોર્ટના આદેશ વિના ઘર ખાલી કરી શકાતું નથી. તાળું તોડવાથી અથવા વીજળી કે પાણી પુરવઠો કાપી નાખવાથી ડાયરેક્ટ કેદ અથવા ભારે દંડ થઈ શકે છે. મકાનમાલિક ઘરમાં પ્રવેશતા પહેલા 24 કલાકની લેખિત નોટિસ આપશે. વધુમાં, જો મકાનમાલિક 30 દિવસની અંદર જરૂરી સમારકામ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ભાડૂતને ભાડામાંથી પૈસા કાપવામાં આવશે.

મકાનમાલિકોને પણ ફાયદો

જો કોઈ ભાડૂઆત ભાડું ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય અથવા કરારનો ભંગ કરે, તો કેસનો નિકાલ 60 દિવસની અંદર કરવામાં આવશે. અગાઉ, આવા કેસોમાં કોર્ટમાં 5-7 વર્ષ લાગતા હતા. નાના મકાનમાલિકોને TDS મુક્તિ મળવાની અપેક્ષા છે. નકલી ભાડૂઆતો અને ઓવરસ્ટેયર્સ પર પણ અંકુશ મૂકવામાં આવશે. નવી ભાડા અદાલત અને ભાડા ટ્રિબ્યુનલ દરેક કેસ (ખાલી કરાવવા, ભાડાની ચુકવણી ન કરવા, નુકસાન)નો નિકાલ 60 દિવસની અંદર કરશે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

