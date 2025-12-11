Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

માત્ર 8.62 લાખમાં ફ્લેટ ખરીદવાની તક, 15% ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળશે, શાનદાર છે આ સરકારી યોજના

સરકારની યોજના હેઠળ વિવિધ શહેરોમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ આ ફ્લેટનો વિસ્તાર 28.20 ચોરસ મીટરથી 253.63 ચોરસ મીટર સુધીનો છે. ત્યારે આ યોજનાનો લાભ કોણ લઈ શકે છે અને કેવી રીતે અરજી કરવી તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:58 PM IST

યુપી હાઉસિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ (UPAVP)એ રાજ્યભરના મુખ્ય શહેરોમાં લક્ઝુરિયસ 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK અને 4 BHK ફ્લેટ લોન્ચ કર્યા છે. આ શહેરામાં લખનૌ, ગાઝિયાબાદ, કાનપુર, આગ્રા, સુલતાનપુર, મેરઠ, સહારનપુર અને મુરાદાબાદનો સમાવેશ થાય છે. 

આ ફ્લેટની કિંમત 8.62 લાખથી 1.69 કરોડ સુધી છે. યુપી સરકારની આ યોજના સાદા 1 BHK ફ્લેટથી લઈને લક્ઝરી 4 BHK ફ્લેટ સુધીની દરેક વસ્તુ ઓફર કરે છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારની આવાસ યોજના હેઠળ ઓનલાઈન બુકિંગ માટેની અંતિમ તારીખ ઝડપથી નજીક આવી રહી છે. આ ફ્લેટ માટે ઓનલાઈન બુકિંગ વહેલા તે પહેલાના ધોરણે થઈ રહ્યું છે, તે 30 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ શરૂ થઈ હતી અને 31 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ બંધ થશે.

જો સંપૂર્ણ પેમેન્ટ 60 દિવસની અંદર કરવામાં આવે તો 15 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ 

વિવિધ શહેરોમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ ફ્લેટ 28.20 ચોરસ મીટરથી 253.63 ચોરસ મીટર સુધીના વિસ્તાર ધરાવે છે. આ યોજનાની ખાસ વાત એ છે કે જો તમે 60 દિવસની અંદર સંપૂર્ણ ચુકવણી કરો છો, તો તમને વધારાનું 15 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. જો તમે 61 થી 90 દિવસની અંદર સંપૂર્ણ ચુકવણી કરો છો, તો તમને 10 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. 

 

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की पहले आओ- पहले पाओ (FCFS) प्रक्रिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराएं, तय समय पर भुगतान करें और पाएं 15% तक की विशेष छूट व आसान किस्तों की सुविधा, ऑफर मान्य 31 जनवरी 2026 तक।#HousingForAllpic.twitter.com/t7rhT6sLee

— UP Housing And Development Board (@uphousingboard) December 10, 2025

વધુમાં આ ફ્લેટ 10 વર્ષ સુધીના સમયગાળા માટે EMI પર પણ ખરીદી શકાય છે. આ બધા ફ્લેટ રેડી-ટુ-મૂવ-ઇન છે, એટલે કે તેઓ કબજા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. UPAVP યોજના હેઠળ વેચાતા આ ફ્લેટમાં બધી મૂળભૂત સુવિધાઓ શામેલ હશે. ખાસ વાત એ છે કે આ બધા ફ્લેટ ભૂકંપ-પ્રતિરોધક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવ્યા છે.

ફ્લેટ સંપૂર્ણપણે નિર્વિવાદ છે

આ બધા ફ્લેટ યુપી સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા અને વેચવામાં આવી રહ્યા છે. તેથી આ બધા ફ્લેટ સંપૂર્ણપણે નિર્વિવાદ છે, કોઈપણ પ્રકારના વિવાદો નથી. કૃપા કરીને નોંધ લો કે આ ઓફર હેઠળ બુકિંગ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જાન્યુઆરી, 2025 છે. આ યોજના વિશે વધુ માહિતી માટે તમે ટોલ-ફ્રી નંબર 1800-180-5333 પર કૉલ કરી શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે, તમે વધુ માહિતી માટે 0522-2236803 પર કૉલ કરી શકો છો. તમે રજાઓ સિવાય કોઈપણ દિવસે સવારે 9:30 થી સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી કૉલ કરી શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે તમે UPAVPની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://upavp.in/ની મુલાકાત લઈ શકો છો.

 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

UPAVPhousing schemesGOVT SCHEMEMeerutlucknow housing schemes

