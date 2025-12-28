Prev
25 લાખની લોન ગેમ ચેન્જર બની! કોલેજ છોડ્યા પછી તરત દુકાન ખોલી; આજે છે 36,500 કરોડની સંપત્તિ

Endurance Technologies Started with ₹2.5 Million : કંઈક નવું કરવું હોય તો બસ એક આઈડિયાની જરૂર છે, મુંબઈના યુવક અનુરાગ જૈનને આવો જ વિચાર આવ્યો અને તેઓ આજે એન્ડ્યુરન્સ ટેક્નોલોજીસના માલિક છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:38 PM IST

25 લાખની લોન ગેમ ચેન્જર બની! કોલેજ છોડ્યા પછી તરત દુકાન ખોલી; આજે છે 36,500 કરોડની સંપત્તિ

Anurag Jain Success Story : એક યુવાન જેણે એક સમયે ₹2.5 મિલિયન (2.5 મિલિયન રૂપિયા) ની લોન લઈને નાની દુકાન શરૂ કરી હતી તે હવે ભારતના સૌથી મોટા ઓટો કમ્પોનન્ટ ઉદ્યોગસાહસિકોમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેઓ એન્ડ્યુરન્સ ટેક્નોલોજીસના સ્થાપક અનુરાગ જૈન છે. ધીરજ, દૂરંદેશી અને યોગ્ય નિર્ણયો દ્વારા, તેમણે એક મધ્યમ વર્ગના સ્ટાર્ટઅપને ₹36,500 કરોડ (36,500 કરોડ રૂપિયા) ના વ્યવસાયમાં પરિવર્તિત કર્યું. તો, ચાલો જોઈએ કે માત્ર થોડા લાખ રૂપિયાથી શરૂ થયેલી આ સફર હવે અબજ ડોલરના વ્યવસાયમાં કેવી રીતે ફેરવાઈ ગઈ છે. 

કોલેજ પછી નોકરી પસંદ કરી ન હતી
મુંબઈમાં કેથેડ્રલ સ્કૂલ અને સિડનહામ કોલેજમાં ભણ્યા પછી, અનુરાગ જૈન, ઘણા અન્ય યુવાનોની જેમ, આગળ શું કરવું તે પ્રશ્નનો સામનો કરતા હતા. તેમનો પરિવાર બજાજ પરિવાર સાથે સંબંધિત હતો, પરંતુ તેમનો કોઈ ઉત્પાદન વ્યવસાય નહોતો. આ એક નોંધપાત્ર ખામી હતી.

૨૫ લાખ રૂપિયાની લોન કેવી રીતે ગેમ ચેન્જર બની
૧૯૮૫માં, તેમણે એક સાહસિક નિર્ણય લીધો અને ઔરંગાબાદમાં પોતાનું યુનિટ શરૂ કરવા માટે ૨૫ લાખ રૂપિયાની લોન લીધી. તે દિવસોમાં, ઔરંગાબાદમાં વ્યવસાય સ્થાપવા માટે ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવતું હતું (અન્ય બાબતોની સાથે, સરકાર દ્વારા વ્યાજમુક્ત લોનના રૂપમાં ૧૦ વર્ષની વેચાણ કર મુક્તિ આપવામાં આવતી હતી).

અબજોપતિ કેવી રીતે બનાવ્યા
તેમણે શરૂઆતમાં બે હાઇ-પ્રેશર ડાઇ કાસ્ટિંગ મશીનો સાથે બજાજ ઓટો માટે ભાગોનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું. તે અનુરાગ જૈન માટે "શિક્ષણના વર્ષો અને મુશ્કેલ વર્ષો" હતા. પરંતુ આ શરૂઆતના વર્ષોએ એન્ડ્યુરન્સ ટેક્નોલોજી માટે મજબૂત પાયો નાખ્યો.

ટેકનોલોજી પરનો આ દાવ એક વળાંક બની ગયો
૧૯૯૩ સુધીમાં, અનુરાગ જૈનને સમજાયું કે ફક્ત એક ગ્રાહક પર આધાર રાખવો જોખમી હોઈ શકે છે. તેમણે પોતાની માલિકીની ટેકનોલોજી વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. ફ્રન્ટ ફોર્ક, શોક એબ્સોર્બર, ક્લચ એસેમ્બલી અને ડિસ્ક બ્રેક્સ જેવા ઉત્પાદનો પર કામ શરૂ થયું. આજે, કંપની પાસે ૪૦૦ થી વધુ આર એન્ડ ડી એન્જિનિયરો અને ૯૧ પેટન્ટ છે.

ભારત યુરોપ કેવી રીતે પહોંચ્યું
2006 માં, એન્ડ્યુરન્સે જર્મની અને પછી ઇટાલીમાં એક્ઝિબિશન કર્યા. આનાથી કંપનીને મુખ્ય યુરોપિયન ઓટો બ્રાન્ડ્સનો વિશ્વાસ મળ્યો. આજે, એન્ડ્યુરન્સની 30% આવક વિદેશથી આવે છે, જે ભારતીય ઓટો સેક્ટરમાં મંદી દરમિયાન પણ કંપનીને સ્થિર રાખે છે.

અનુરાગ જૈનની નેટવર્થ કેટલી છે?
2016 માં લિસ્ટિંગ પછી, એન્ડ્યુરન્સ ટેક્નોલોજીસે રોકાણકારોને પ્રભાવશાળી વળતર આપ્યું છે. કંપનીનું મૂલ્યાંકન કમાણીના 43 ગણા સુધી પહોંચી ગયું છે, અને NSE ડેટા અનુસાર, તેનું નવીનતમ માર્કેટ કેપ ₹35,866 કરોડ છે. ફોર્બ્સ ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025 અનુસાર, અનુરાગ જૈન અને તેમના પરિવારની કુલ સંપત્તિ $4.07 બિલિયન (આશરે ₹36,554 કરોડ) હોવાનો અંદાજ છે. 63 વર્ષીય જૈન દેશના 75મા સૌથી ધનિક વ્યક્તિ છે.

