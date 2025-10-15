FD-RD બધુ ભૂલી જશો! આ છે LIC નો 'જીવન લાભ' પ્લાન, લાઇફટાઇમ તમારા પર થશે પૈસાનો વરસાદ, જાણો વિગત
LIC Jeevan Labh 936: એલઆઈસી જીવન લાભ પ્લાન એક સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર રોકાણ યોજના છે, જેમાં બચત અને વીમા બંનેનો ફાયદો મળે છે. તેમાં રોકાણ કરી તમે 25 વર્ષમાં 54 લાખ સુધીનું ફંડ બનાવી શકો છો. આ યોજના સ્થિર રિટર્ન અને લોન સુવિધા પણ આપે છે.
LIC Policy: દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં જોખમ વગરના રોકાણનો વિકલ્પ શોધતો રહે છે, જો તમે પણ આવા બેસ્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છો તો પછી એલઆઈસી સ્કીમ તમારા માટે પરફેક્ટ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. જી હાં, એલઆઈસી જીવન લાભ પ્લાનમાં તમે એક નાની રકમનું રોકાણ કરી લાંબા સમયમાં મોટું ફંડ તૈયાર કરી શકો છો. સ્કીમથી બનેલા આ ફંડનો ઉપયોગ તમે તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે કરી શકો છો. આ સ્કીમ ન માત્ર સેવિંગ્સ વધારવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ તમને વીમા સુરક્ષા પણ આપે છે. એટલું જ નહીં વિશ્વસનીયતા તેને એક વિશ્વાસપાત્ર અને ફાયદાકારક રોકાણ બનાવે છે.
શું છે LIC જીવનલાભ
LIC જીવન લાભ પોલિસી એ લોકો માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે જેઓ સુરક્ષા અને બચતને જોડવા માંગે છે. આ યોજના મર્યાદિત પ્રીમિયમ ચુકવણીઓ અને લાભો સાથે આવે છે. જો પોલિસીધારક પોલિસી મુદત દરમિયાન મૃત્યુ પામે છે, તો પરિવારને એક સાથે રકમ મળે છે, જ્યારે પોલિસીની પરિપક્વતા સુધી જીવિત રહેવાથી પણ નોંધપાત્ર રકમ મળી શકે છે. આ યોજનાની મુખ્ય વિશેષતા લોન સુવિધા છે, જે તમને જરૂર પડ્યે નાણાકીય સહાય મેળવવાની મંજૂરી આપે છે.
તમે 10 ગણી રકમ ક્યારે મેળવી શકો છો?
LIC જીવન લાભ પોલિસીનો સૌથી મોટો ફાયદો તેનો મૃત્યુ લાભ છે, જે પરિવારને નાણાકીય સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. જો પોલિસીધારક પોલિસી મુદત દરમિયાન મૃત્યુ પામે છે, તો નોમિની વાર્ષિક પ્રીમિયમના 10 ગણા મેળવી શકે છે. આ રકમ ક્યારેય ચૂકવવામાં આવેલા કુલ પ્રીમિયમના 105% થી ઓછી થતી નથી, જો પ્રીમિયમ સમયસર ચૂકવવામાં આવે. તે જ સમયે, જો પોલિસીધારક પરિપક્વતા સુધી જીવિત રહે છે, તો તેને બોનસ અને વધારાના બોનસ સાથે મૂળભૂત વીમા રકમ મળે છે, જે એક સાથે આપવામાં આવે છે.
બે લાખ રૂપિયાના સમ એશ્યોર્ડથી કરી શકો છો શરૂઆત
એલઆઈસી જીવન લાભ પોલિસીને 8 વર્ષથી 59 વર્ષ સુધીની ઊંમરના વ્યક્તિ લઈ શકે છે. આ પોલિસીમાં લઘુત્તમ સમ એશ્યોર્ડ 2 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે મહત્તમ કોઈ મર્યાદા નથી. આ યોજના ત્રણ વિકલ્પમાં હાજર છે- 16 વર્ષની પોલિટી ટર્મ અને 10 વર્ષના પ્રીમિયમની ચુકવણી, 21 વર્ષની ટર્મ અને 15 વર્ષની ચુકવમી, તથા 25 વર્ષની ટર્મ અને 16 વર્ષની ચુકવમી. ગ્રાહક પોતાની સુવિધા અનુસાર માસિક ક્વાર્ટર, છ મહિને કે વાર્ષિક આધાર પર પ્રીમિયમ જમા કરી શકે છે.
કઈ રીતે મળશે 54 લાખનો ફાયદો?
તેથી, જો કોઈ 25 વર્ષનો વ્યક્તિ 25 વર્ષની મુદત અને ₹20 લાખની વીમા રકમ સાથે LIC જીવન લાભ યોજનામાં રોકાણ કરે છે, તો તેણે 16 વર્ષ માટે વાર્ષિક આશરે ₹88,910 નું પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે, અથવા દરરોજ આશરે ₹243 ની બચત કરવી પડશે. પરિપક્વતા પર, એટલે કે, 50 વર્ષની ઉંમરે, તેઓ આશરે ₹54 લાખનું વળતર મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. આમ, આ યોજના લાંબા ગાળે સુરક્ષા અને બચતનું મજબૂત સંયોજન સાબિત થાય છે. (નોંધ: આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે અને તેને રોકાણ સલાહ તરીકે ગણવો જોઈએ નહીં. કોઈપણ રોકાણ નિર્ણય લેતા પહેલા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો.)
