ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ભારતનો તેલનો ભંડાર કેટલા દિવસ ચાલશે? જો યુદ્ધ ન અટક્યું તો શું ?

ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ભારતનો તેલનો ભંડાર કેટલા દિવસ ચાલશે? જો યુદ્ધ ન અટક્યું તો શું ?

India oil Reserves: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી વૈશ્વિક તેલ બજારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. વિશ્વનું લગભગ 20 ટકા ક્રૂડ ઓઇલ આ સાંકડા દરિયાઈ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે, અને હવે, ઈરાન દ્વારા તેના બંધ કરવાની જાહેરાત બાદ, તેલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. જોકે, ભારત માટે થોડી રાહત છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 03, 2026, 06:54 PM IST
  • મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી વૈશ્વિક તેલ બજારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. 
  • વિશ્વનું લગભગ 20 ટકા ક્રૂડ ઓઇલ આ સાંકડા દરિયાઈ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે
  • તેલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે, જોકે, ભારત માટે થોડી રાહત છે

ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ભારતનો તેલનો ભંડાર કેટલા દિવસ ચાલશે? જો યુદ્ધ ન અટક્યું તો શું ?

India oil Reserves: ભારત પોતાના તેલનો 80 ટકાથી વધારે હિસ્સો વિદેશથી મંગાવે છે, ત્યારે હવે ઈરાન અને ખાડી દેશમાં યુદ્ધના કારણે તેલની સપ્લાય રોકાઈ ગઈ છે. જેની અસર સીધી ભારના ઓઈલ ભંડાર પર પડશે. સરકારી સૂત્રો અનુસાર, અમારી સ્થિતિ મજબૂત છે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, અમારી પાસે 25 દિવસનો ક્રૂડ ઓઇલ ભંડાર ઉપલબ્ધ છે, અને 25 દિવસના ઉત્પાદન પરિવહન (જેમ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ) પણ રસ્તામાં છે.

પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ રાજ્યસભામાં આપી હતી જાણકારી

મહત્વનું છે કે ફેબ્રુઆરીમાં, કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ રાજ્યસભામાં માહિતી આપી હતી કે કોઈપણ વૈશ્વિક ઉથલપાથલથી ઉદ્ભવતી માંગને પહોંચી વળવા માટે ભારતના વ્યૂહાત્મક પેટ્રોલિયમ ભંડાર 74 દિવસ સુધી ટકી શકે છે. .

આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં અમારી ગુફાઓમાં પણ ભંડાર

પુરીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત ફક્ત ભૂગર્ભ ગુફાઓમાં જ નહીં પરંતુ તેની રિફાઇનરીઓમાં પણ તેના ભંડારનું મૂલ્યાંકન કરે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટકમાં અમારી ગુફાઓમાં પણ ભંડાર છે, અને અમે ટૂંક સમયમાં ઓડિશામાં કામગીરી શરૂ કરવાની આશા રાખીએ છીએ.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો

ઈરાન દ્વારા વૈશ્વિક તેલના પાંચમા ભાગ માટે મુખ્ય પરિવહન માર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની શક્યતા સાથે ઊર્જા સંકટ અંગે ચિંતા વધી ગઈ છે. ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સના કમાન્ડર-ઇન-ચીફના સલાહકાર ઇબ્રાહિમ જબ્બારીએ આજે ​​(મંગળવારે) આ વાત પર ભાર મૂક્યો હતો, અને જાહેરાત કરી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. 

તેમણે કહ્યું હતું કે જે કોઈ પણ તેમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરશે તેને અમારા બહાદુર અને સમર્પિત નૌકાદળ, ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ અને સૈન્ય કર્મચારીઓ દ્વારા આગથી નાશ કરવામાં આવશે. જો તેઓ આ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરશે, તો તેઓ ચોક્કસપણે ગંભીર અને નિર્ણાયક મુકાબલાનો સામનો કરશે.

અમે તેલનું એક ટીપું પણ તેમના સુધી પહોંચવા દઈશું નહીં

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમે આ પ્રદેશમાં તેમની પાઇપલાઇનોને પણ બંધ કરીશું અને આ પ્રદેશમાંથી તેલ નિકાસ અટકાવીશું, જેનાથી તેઓ મુશ્કેલીમાં મુકાશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અમેરિકનો અબજો ડોલરના દેવાદાર છે. તેઓ આ પ્રદેશમાંથી તેલ મેળવવા માટે તરસ્યા છે. અમે તેલનું એક ટીપું પણ તેમના સુધી પહોંચવા દઈશું નહીં.

આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મોત બાદ નિર્ણય

ઈરાને રવિવારે સામુદ્રધુની બંધ કરવાનો પોતાનો ઈરાદો જાહેર કર્યો હતો. દેશના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની અને ટોચના લશ્કરી નેતૃત્વ વચ્ચેની મહત્વપૂર્ણ બેઠક દરમિયાન હવાઈ હુમલામાં અનેક લોકોના મોત થયાના કલાકો પછી આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી, લગભગ 90% ક્રૂડ ઓઇલ ટ્રાફિક બંધ કરવામાં આવ્યો છે. 

100થી વધુ જહાજોના સામાન્ય દૈનિક પરિવહનને બદલે, રવિવારે ફક્ત ત્રણ ટેન્કર સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થઈ શક્યા હતા. સોમવારે આ સંખ્યા ઘટીને એક થઈ ગઈ. સામુદ્રધુની પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તેલના ટેન્કર સહિત ઓછામાં ઓછા છ જહાજોને નુકસાન થયું હતું. હાલમાં, સામુદ્રધુનીની બંને બાજુ 700થી વધુ ટેન્કર ફસાયેલા છે.

