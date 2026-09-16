Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં રાહત ક્યાં સુધી રહેશે? ક્રૂડ ઓઇલ ભાવ હજી પણ 108 ડોલરને પાર, જાણો

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં રાહત ક્યાં સુધી રહેશે? ક્રૂડ ઓઇલ ભાવ હજી પણ 108 ડોલરને પાર, જાણો

Petrol Diesel Prices: ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતો સતત 100 ડોલરથી ઉપર જઈ રહી છે, આવી સ્થિતિમાં ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ પર બોજ વધી રહ્યો છે. કારણ કે, ક્રૂડ ઓઈલના એક બેરલમાં 10 ડોલરના વધારાને કારણે કંપનીઓને પ્રતિ લિટર લગભગ 6 રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 16, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:08 AM IST
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં રાહત ક્યાં સુધી રહેશે? ક્રૂડ ઓઇલ ભાવ હજી પણ 108 ડોલરને પાર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પાકિસ્તાની ફેરનેસ ક્રીમ પર હેલ્થ એલર્ટ જાહેર, ગોરા થવા માટે યુઝ કરતાં હોય તો ચેતો
2
3
4
5