/પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં રાહત ક્યાં સુધી રહેશે? ક્રૂડ ઓઇલ ભાવ હજી પણ 108 ડોલરને પાર, જાણો

Petrol Diesel Prices: ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયો હોવા છતાં, આજે સવારે 6 વાગ્યાની આસપાસ બ્રેન્ટ ક્રૂડ 108 ડોલર પ્રતિ બેરલની ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું, જ્યારે WTI 105 ડોલરની આસપાસ હતું. ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આજે પણ એટલા જ રહ્યા છે, પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે: આ રાહત ક્યાં સુધી રહેશે? 16 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 102.12 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
મહત્વનું છે કે ભારત વિશ્વમાં ક્રૂડ ઓઇલનો બીજો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. ઈરાન-અમેરિકા-ઇઝરાયલ યુદ્ધના પહેલા તબક્કા દરમિયાન, જ્યારે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઝડપથી વધી રહ્યા હતા, ત્યારે પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, ચીન, નેપાળ, શ્રીલંકા, મ્યાનમાર, ભૂટાન અને વિશ્વભરના અન્ય દેશો જેવા પડોશીઓ પણ ફુગાવાનો બોજ જનતા પર નાખી રહ્યા હતા.
તે સમયે, પાંચ ભારતીય રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ ચાલી રહી હતી, અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ 76 દિવસ સુધી યથાવત રહ્યા. સરકારે બધો બોજ પોતાના માથે લઈ લીધો અને પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો પણ કર્યો. ચૂંટણી પછી, મે મહિનામાં તેલના ભાવમાં ચાર વખત 7.50 રૂપિયાનો વધારો થયો.
હવે, નજીકના ભવિષ્યમાં ક્યાંય પણ ચૂંટણી નથી. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત 100 ડોલરની ઉપર વધી રહ્યા છે, જેના કારણે તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ પર બોજ પડ્યો છે. કારણ કે ક્રૂડ ઓઇલના બેરલના ભાવમાં 10 ડોલરનો વધારો થવાથી કંપનીઓને પ્રતિ લિટર આશરે 6 રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે.
આ વર્ષે બ્રેન્ટના ભાવ લગભગ 80% વધ્યા
2026 પહેલાથી જ ક્રૂડ ઓઇલ માટે અસ્થિર વર્ષ રહ્યું છે. બ્રેન્ટ અત્યાર સુધીમાં લગભગ 80 ટકા વધ્યો છે. જો કે હાલમાં ભાવ એપ્રિલમાં પ્રતિ બેરલ 126 ડોલરની ઊંચી સપાટી કરતાં ઓછા છે, ચિંતા એ છે કે જો મધ્ય પૂર્વમાં પુરવઠામાં વિક્ષેપ આવે અને ચીનમાં તેલની માંગ વધે, તો ભાવ તેમના પાછલા હાઈ લેવલે પાછા આવી શકે છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલ માટે 100 ડોલરથી ઉપરના તેલના ભાવ કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોનો મોટો ભાગ આયાત દ્વારા પૂર્ણ કરે છે. તેથી, જો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં લાંબા સમય સુધી ક્રૂડ ઓઇલ ઊંચું રહે છે, તો તે સ્થાનિક ઇંધણના ભાવ પર દબાણ લાવે છે. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે જો બ્રેન્ટ 108 ડોલર સુધી પહોંચે તો બીજા દિવસે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘુ થઈ જશે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવ ક્રૂડ ઓઇલ સિવાયના ઘણા પરિબળોથી પ્રભાવિત થાય છે, જેમ કે ડોલર-રૂપિયા વિનિમય દર, રિફાઇનિંગ ખર્ચ, કર, માર્જિન અને તેલ કંપનીઓની કિંમત નીતિઓ પર નક્કિ કરવામાં આવે છે.
ફુગાવા પર અસર: ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવની અસર ફક્ત પેટ્રોલ પંપ સુધી મર્યાદિત નથી. ડીઝલના ભાવમાં વધારો ટ્રક અને માલભાડાના ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે. આનાથી શાકભાજી, અનાજ, દૂધ અને અન્ય દૈનિક જરૂરિયાતોના ભાવ પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.