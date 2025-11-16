Aadhaar Card માં કેટલી વાર બદલી શકાય છે નામ? 100 માંથી 90% લોકો નથી જાણતા સાચો જવાબ
Aadhaar Card Name Change: જો તમારા આધાર કાર્ડ પર તમારા નામની જોડણી ખોટી હોય અથવા ખોટો સ્પેલિંગ હોય, તો તેને સુધારવી મહત્વપૂર્ણ છે. પરંતુ જો ભૂલ ફરીથી થાય તો શું તમે તેને સુધારી શકો છો? જાણો કે તમે તમારા આધાર કાર્ડ પર તમારું નામ કેટલી વાર બદલી શકો છો.
Aadhaar Card Name change: તમે તમારા આધાર કાર્ડના મહત્વથી અજાણ નથી. તેના વિના તમારું KYC પૂર્ણ થઈ શકતું નથી, કે તમે નવું ખાતું ખોલી શકતા નથી. તે ઘણા ફાયદા કરાવે છે, પરંતુ હમણાં માટે અમે આધાર કાર્ડ પર તમારા નામ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. જો તમારા નામમાં કોઈ ભૂલ હોય, તો તેને સુધારવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
તમે પહેલી વાર તમારું નામ બદલી શકો છો. પરંતુ જો પહેલી વાર ફેરફાર કર્યા પછી પણ ભૂલ રહે, તો શું તમે તમારા આધાર કાર્ડ પરનું નામ બીજી વાર બદલી શકો છો? ચાલો તમને જણાવીએ કે તમે તમારા આધાર કાર્ડ પરનું નામ કેટલી વાર બદલી શકો છો અને આ માટે તમારે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે.
તમે તમારું નામ કેટલી વાર બદલી શકો છો?
UIDAI પાસે તમારા આધાર કાર્ડ પર નામ અને સરનામું જેવી વ્યક્તિગત માહિતી અપડેટ કરવા માટે ચોક્કસ નિયમ છે. આ નિયમો અનુસાર તમે તમારા આધાર કાર્ડ પર ફક્ત બે વાર જ તમારું નામ બદલી શકો છો. નાના-મોટા ફેરફારો, જેમ કે જોડણીની ભૂલો સુધારવી, નામોનો ક્રમ બદલવો અથવા લગ્ન પછી નામ અપડેટ કરવું, વગેરે માન્ય છે. આ ફેરફારો માટે 50 રૂપિયાની નજીવી ફી લેવામાં આવશે, જે યૂઝર્સને એક જ વિનંતીમાં બે ફીલ્ડ અપડેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
જો તમારે ત્રીજી વખત તમારું નામ બદલવાની જરૂર પડે તો શું?
જો તમારે ત્રીજી વખત તમારું નામ બદલવાની જરૂર હોય, તો તમારે ખાસ પરવાનગી લેવી પડશે અને માન્ય કારણ આપવું પડશે.
તમારા આધાર કાર્ડ પર તમારું નામ ઓનલાઈન કેવી રીતે બદલી શકશો? (How to change name in aadhaar card online)
તમારે હવે તમારા આધાર કાર્ડ પર તમારું નામ બદલવા માટે દોડાદોડ કરવાની જરૂર નથી. તમે તમારા ઘરે બેઠા ઓનલાઈન કરી શકો છો. અહીં, અમે તમારા આધાર કાર્ડ પર તમારું નામ કેવી રીતે બદલવું તે સરળ શબ્દોમાં સમજાવીશું.
- સૌપ્રથમ, UIDAI ની સત્તાવાર વેબસાઇટ (https://uidai.gov.in) ની મુલાકાત લો.
- “My Aadhaar” સેક્શનમાં જાઓ અને “Update Your Aadhaar” પર ક્લિક કરો.
- હવે “Update Demographics Data Online” પર ક્લિક કરો.
- તમારો આધાર નંબર અને કેપ્ચા કોડ દાખલ કરીને લોગિન કરો.
- તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP (વન ટાઇમ પાસવર્ડ) મોકલવામાં આવશે. તેને દાખલ કરો અને ચકાસો.
- હવે “Name” વિકલ્પ પસંદ કરો અને નવું નામ દાખલ કરો.
- તમારા નવા નામની ચકાસણી કરતા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો, જેમ કે પાસપોર્ટ, PAN કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, વગેરે.
- સબમિટ કર્યા પછી, તમને URN (અપડેટ વિનંતી નંબર) પ્રાપ્ત થશે. આ નોંધ લો જેથી તમે તમારી અપડેટ સ્થિતિને ટ્રેક કરી શકો.
તમારા આધાર કાર્ડ પર નામ અપડેટ કરવા માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?
તમારું નામ બદલવા માટે, તમારે જન્મ પ્રમાણપત્ર, પાસપોર્ટ, પાન કાર્ડ, અથવા જન્મ તારીખનો કોઈપણ અન્ય સરકાર દ્વારા માન્ય પુરાવો આપવો આવશ્યક છે. ગેઝેટ સૂચના, લગ્ન પ્રમાણપત્ર, કોર્ટનો આદેશ, અથવા નામ બદલવાની જરૂરિયાત સાબિત કરતા અન્ય કાનૂની દસ્તાવેજો પણ માન્ય છે. દસ્તાવેજોની યાદી માટે તમે UIDAI વેબસાઇટ ચકાસી શકો છો.
