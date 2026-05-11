/કેટલા રૂપિયા વધી શકે છે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ? તમારા ખિસ્સા પર પડશે કેટલી અસર? જાણો

Petrol and Diesel Prices May Rise Soon: ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ફરી વધવાની ધારણા છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને તણાવ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs), સરકારી નાણાંકીય બાબતો અને દેશના આયાત બિલ પર દબાણ લાવી રહ્યા છે.
ઇન્ડિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ, બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ $105થી ઉપર ગયા પછી ભારત ઇંધણના ભાવમાં ફેરફારના બિંદુની નજીક છે. આ પરિસ્થિતિ યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ અને વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ માર્ગોમાંથી એક, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ વધતી અનિશ્ચિતતાને કારણે છે. જોકે, ઇંધણના ભાવમાં વધારાની શક્યતા વધી રહી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે ગ્રાહકો અચાનક, ભારે આંચકાને બદલે ધીમે ધીમે વધારો જોઈ શકે છે.
15 મે પછી ઇંધણના ભાવમાં વધારો થઈ શકે
ઇન્ફોમેરિક્સ રેટિંગ્સના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી મનોહરન શર્માએ જણાવ્યું હતું કે દબાણ હવે નીતિગત નિર્ણયો કરતાં આર્થિક પરિસ્થિતિઓ દ્વારા વધુ પ્રેરિત થઈ રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ 105 પ્રતિ બેરલથી ઉપર છે. આવી સ્થિતિમાં, 15 મે પછી ઇંધણના ભાવમાં વધારો શક્ય છે. એવો અંદાજ છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પ્રતિ લિટર 4-5 રૂપિયા વધી શકે છે, જ્યારે LPG સિલિન્ડરના ભાવ 40-50 રૂપિયા વધી શકે છે.
તેલ કંપનીઓ માટે નોંધપાત્ર નુકસાન
તેલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) હાલમાં બજાર ભાવથી ઓછા ભાવે ઇંધણ વેચીને ભારે નુકસાન સહન કરી રહી છે. OMCs દર મહિને આશરે 30000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન કરી રહી છે. જો લાંબા સમય સુધી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા રહે છે, તો આ દબાણ વધુ વધી શકે છે.
ભારત ક્રૂડ ઓઇલની 85%થી વધુ આયાત
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોના 85%થી વધુ આયાત કરે છે. આનાથી સ્થાનિક ઇંધણના ભાવ વૈશ્વિક બજાર અને ભૂ-રાજકીય ઘટનાઓથી સીધા પ્રભાવિત થાય છે.
શું અચાનક, તીવ્ર વધારો થશે?
અર્થશાસ્ત્રીઓ માને છે કે સરકાર ફુગાવા પર નોંધપાત્ર અસર ટાળવા માટે અચાનક, મોટા ભાવ વધારાને ટાળવા માંગશે. ફુગાવાને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે, ધીમે ધીમે પ્રતિ લિટર 2થી 4 રૂપિયાનો વધારો થવાની શક્યતા વધુ છે. જો કે, જો લાંબા સમય સુધી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા રહે છે, તો મિશ્ર રણનીતિ અપનાવી શકાય છે.
શું આ કામચલાઉ તેલ સંકટ છે?
અર્થશાસ્ત્રીઓએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવોના સંદર્ભમાં ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડવાની તાજેતરની અપીલને જોઈ છે. એક્સપર્ટ માને છે કે આ એક કામચલાઉ પરિસ્થિતિ હોઈ શકે છે અને પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ઓછો થતાં ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
સામાન્ય જનતા પર અસર
વધતા ઇંધણના ભાવની અસર ફક્ત પેટ્રોલ પંપ સુધી મર્યાદિત નથી. તે પરિવહન, લોજિસ્ટિક્સ, ખાદ્ય વિતરણ, વિમાન ભાડા અને રોજિંદા વસ્તુઓના ભાવમાં પણ વધારો કરે છે. આની સીધી અસર ઘરગથ્થુ બજેટ અને ફુગાવા પર પડે છે. એક્સપર્ટે ચેતવણી આપી છે કે જો લાંબા સમય સુધી ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરથી ઉપર રહે છે, તો ફુગાવાનું દબાણ વધુ વધી શકે છે.