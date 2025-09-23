Prev
ઘરે કેટલા રાખી શકો છો રોકડા પૈસા? જાણો કાયદામાં કરેલી નક્કી કરી છે લિમિટ?

Income Tax Department: આજે, ડિજિટલાઇઝેશનના યુગમાં, બધું જ ઓનલાઈન થઈ રહ્યું છે. ખરીદીથી લઈને ચુકવણી સુધી, બધું જ ફક્ત એક ક્લિકથી થાય છે. જોકે, ઘણા લોકો હજુ પણ વ્યવહારો માટે રોકડ પસંદ કરે છે.

Sep 23, 2025

ઘરે કેટલા રાખી શકો છો રોકડા પૈસા? જાણો કાયદામાં કરેલી નક્કી કરી છે લિમિટ?

Income Tax Department: ભલે દુનિયા ડિજિટલાઇઝેશન તરફ આગળ વધી રહી હોય, ખરીદીથી લઈને ચુકવણી સુધી બધું જ ઓનલાઈન થઈ રહ્યું છે, છતાં પણ ઘણા લોકો હજુ પણ ઘરે રોકડ રાખે છે અને વ્યવહારો માટે તેનો ઉપયોગ કરે છે. ક્યારેક ક્યારેક, આવકવેરા વિભાગના દરોડાના સમાચાર પણ પ્રકાશમાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, કોઈ વ્યક્તિ કાયદેસર રીતે ઘરે કેટલી રોકડ રાખી શકે છે તે વિચારવું સ્વાભાવિક છે. ચાલો જાણીએ કે કાયદો આ વિશે શું કહે છે.

શું રોકડ રાખવા પર કોઈ લિમિટ છે?

પહેલો મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન એ છે કે: શું ઘરમાં રોકડ રાખવા પર કોઈ કાનૂની મર્યાદા છે? આ પ્રશ્નના જવાબમાં, ચાલો તમને જણાવીએ કે આવકવેરા વિભાગે ઘરમાં રોકડ સંગ્રહ પર કોઈ મર્યાદા નક્કી કરી નથી. રકમ નાની હોય કે મોટી, રોકડ રાખવી બિલકુલ ગેરકાયદેસર નથી. એકમાત્ર શરત એ છે કે આવકનો કાયદેસર સ્ત્રોત હોવો જોઈએ. 

જો તમે સાબિત કરી શકો કે ઘરમાં રાખેલા પૈસા તમારા પગાર, વ્યવસાયિક આવક અથવા કાનૂની વ્યવહારનો ભાગ છે, તો તમે કોઈપણ રકમ સુરક્ષિત રીતે ઘરે રાખી શકો છો. જ્યારે તમે આવકનો સ્ત્રોત સાબિત કરી શકતા નથી ત્યારે સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે.

આવકવેરા કાયદો શું કહે છે?

  • આવકવેરા કાયદાની કલમ 68 અને 69B રોકડ અને મિલકત સંબંધિત નિયમોની રૂપરેખા આપે છે:
  • કલમ 68: જો કોઈ રકમ તમારી પાસબુક અથવા કેશબુકમાં નોંધાયેલી હોય, પરંતુ તમે તેનો સ્ત્રોત સમજાવી શકતા નથી, તો તેને દાવો ન કરાયેલ આવક ગણવામાં આવશે.
  • કલમ 69: જો તમારી પાસે રોકડ અથવા રોકાણો હોય પરંતુ તેનો હિસાબ આપવામાં અસમર્થ હોય, તો તેને અઘોષિત આવક ગણવામાં આવશે.
  • કલમ 69B: જો તમારી પાસે તમારી જાહેર કરેલી આવક કરતાં વધુ સંપત્તિ અથવા રોકડ હોય પરંતુ તેનો સ્ત્રોત જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ જાઓ, તો તમે કર અને દંડને પાત્ર હશો.

જો તમે સ્ત્રોત જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ જાઓ...

જો તપાસ અથવા દરોડા દરમિયાન તમારા ઘરમાંથી મોટી રકમ રોકડ મળી આવે અને તમે યોગ્ય સમજૂતી આપી શકતા નથી, તો આખી રકમ અઘોષિત આવક ગણવામાં આવશે. આ સ્થિતિમાં, 

  • તમારા પર મોટો કર લાગી શકે છે.
  • જપ્ત કરેલી રકમના 78% સુધીનો દંડ લગાવવામાં આવી શકે છે.
  • જો વિભાગને કરચોરીની શંકા હોય, તો કેસ પણ દાખલ થઈ શકે છે.
     

