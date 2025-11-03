8th Pay Commission: 60% કે 70%? ભલામણો ન થાય ત્યાં સુધી મૂળભૂત ભથ્થામાં કેટલું મોંઘવારી ભથ્થું કરવામાં આવશે મર્જ ? જાણો સંપૂર્ણ જવાબ
8th Pay Commission: 8મું પગારપંચ જાન્યુઆરી 2026માં લાગુ કરવામાં આવશે, અને તે તારીખ સુધીના મોંઘવારી ભથ્થાના 60% નવા મૂળ પગારમાં સમાવવામાં આવશે. જો ભલામણો જૂન 2027માં આવે અને ત્યાં સુધીમાં DA 70% સુધી પહોંચી જાય, તો પણ સરકાર 60% પર ગણતરી સ્થિર કરશે.
8th Pay Commission: 8મું પગારપંચ જાન્યુઆરી 2026માં લાગુ કરવામાં આવશે, પરંતુ દરેકના મનમાં એક મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, તે સમયે મોંઘવારી ભથ્થું કેટલું મર્જ કરવામાં આવશે, 60% કે 70%? કારણ કે જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં DA લગભગ 60% સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે ભલામણો જૂન 2027 સુધીમાં આવવાની અપેક્ષા છે. આનો અર્થ એ છે કે રિપોર્ટ આવે ત્યાં સુધીમાં, DA લગભગ 70% હશે. તો, શું સરકાર 70% મર્જ કરશે? જવાબ છે ના. ફક્ત 60% મર્જ કરવામાં આવશે.
શા માટે? ચાલો આ સમગ્ર ગણિત સમજીએ
8મા પગાર પંચની સમયરેખા
કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ માટે 1 જાન્યુઆરી, 2026થી 8મું પગાર પંચ લાગુ થવાનું છે. જોકે, કમિશનની ભલામણો લગભગ દોઢ વર્ષ પછી, જૂન 2027ની આસપાસ જાહેર કરવામાં આવશે. આ જ કારણ છે કે લોકો મૂંઝવણમાં છે કે શું આ સમયગાળા દરમિયાન વધેલા મોંઘવારી ભથ્થા (DA) ને પણ મૂળ પગારમાં સમાવવામાં આવશે.
હકીકતમાં, દરેક પગાર પંચનો એક નિશ્ચિત નિયમ છે: અમલીકરણની તારીખ સુધીનો DA મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવે છે. નવા પગાર માળખા અનુસાર પછીના મહિનાઓ માટે DA અલગથી ગણવામાં આવે છે.
AICPI ડેટા શું કહે છે?
જો આપણે વર્તમાન અને અંદાજિત AICPI (ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઇન્ડેક્સ) ડેટા પર નજર કરીએ તો, જાન્યુઆરી 2025 સુધીમાં DA 58% સુધી પહોંચી ગયો છે. એપ્રિલ 2025 પછીના ડેટા પણ દર્શાવે છે કે તે જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં 59-60%ની વચ્ચે રહેશે.
હવે, જો આપણે આગામી દોઢ વર્ષ (જૂન 2027)નો અંદાજ લગાવીએ, તો AICPIના આધારે DA 70% સુધી પહોંચી શકે છે.
પરંતુ અહીં એક ટેકનિકલ મુદ્દો સમજવો મહત્વપૂર્ણ છે: DA મર્જિંગ હંમેશા નવા પગાર પંચના અમલીકરણની તારીખ સુધી થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત 1 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીનો DA ઉમેરવામાં આવશે.
ચાલો એક ઉદાહરણ સાથે સમગ્ર ગણિત સમજીએ
ધારો કે કોઈ કર્મચારીનો મૂળ પગાર ₹40,000 છે અને જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં DA 60% સુધી પહોંચી ગયો છે.
તો, તેનો કુલ પગાર આ પ્રમાણે હશે:
₹40,000 + ₹24,000 (DA) = ₹64,000
હવે, જો 8મા પગાર પંચ હેઠળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92 માનવામાં આવે, તો નવો મૂળ પગાર આ પ્રમાણે હશે:
₹40,000 × 1.92 = ₹76,800
આનો અર્થ એ છે કે જાન્યુઆરી 2026 સુધી અસ્તિત્વમાં રહેલો 60% DA આ નવા મૂળ પગાર માળખામાં પહેલાથી જ સામેલ થઈ ગયો છે. આનો અર્થ એ છે કે નવા પગાર માળખા સાથે, DA ફરીથી 0% થી શરૂ થશે. હવે, જૂન 2027 માં કમિશનનો રિપોર્ટ આવે ત્યાં સુધી, DA વધતો રહેશે - 3%, 6%, 9%, વગેરે.
તો 70% કેમ મર્જ કરવામાં આવશે નહીં?
જવાબ નિયમોમાં રહેલો છે. દરેક પગાર પંચની ભલામણોમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે, મોંઘવારી ભથ્થાનું વિલીનીકરણ અમલીકરણની તારીખ સુધી મર્યાદિત રહેશે. આનો અર્થ એ થયો કે જો 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે, તો ફક્ત તે તારીખ સુધીનો DA - એટલે કે, 60% - મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે. ભલામણો પછી આવે કે અમલમાં આવવામાં સમય લાગે, પાછલી અસરને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. કારણ કે સરકાર તે તારીખને અમલીકરણ તારીખ માને છે અને નવો પગાર નક્કી કરે છે.
ઇતિહાસ સાક્ષી છે: આવું દરેક વખતે બન્યું છે.
આ પહેલી વાર નથી. દરેક પગાર પંચ સાથે આવું બન્યું છે:
- 5મું પગાર પંચ જાન્યુઆરી 1996 માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, અને DA 151% હતું - જે મર્જ કરવામાં આવ્યું હતું.
- છઠ્ઠું પગાર પંચ જાન્યુઆરી 2006 માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, અને DA 115% હતું - જે મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવ્યું હતું.
- 7મું પગાર પંચ જાન્યુઆરી 2016 માં લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, અને DA 125% હતું - જે મર્જ કરવામાં આવ્યું હતું.
- તેવી જ રીતે, 8મા પગાર પંચ માટે, ફક્ત જાન્યુઆરી 2026 સુધીનો DA - એટલે કે આશરે 60% - મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે.
નિષ્ણાતો શું કહે છે?
વેતન નીતિ નિષ્ણાતો કહે છે કે DA મર્જર હંમેશા અમલીકરણ તારીખ સુધી થાય છે, રિપોર્ટ સબમિટ ન થાય ત્યાં સુધી નહીં. જો રિપોર્ટમાં વિલંબ થાય તો પણ, મર્જરની તારીખ બદલાતી નથી. કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારી ફેડરેશનના એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, DAના આંકડા જાન્યુઆરી 2026 સુધી DA ના લગભગ 60% રહેશે. તેથી, તે મુજબ નવું પગાર માળખું તૈયાર કરવામાં આવશે. જુલાઈ 2027 સુધીના DA ની ગણતરી પછીથી નવા સ્કેલ પર અલગથી કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે ભલામણો જૂન 2027માં આવશે, તેમ છતાં મૂળ પગાર જાન્યુઆરી 2026ના DA (60%) ના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં 60% DA કેવી રીતે પ્રતિબિંબિત થશે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ મૂળભૂત રીતે તે સંખ્યા છે જે જૂના મૂળભૂત પગાર અને નવા મૂળભૂત પગારને જોડે છે. 7મા પગાર પંચમાં, તે 2.57 હતું, જેમાં 125% DAનો સમાવેશ થતો હતો. હવે, જો 8મા પગાર પંચમાં DA 60% માનવામાં આવે, તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લગભગ 1.92થી 2.05 થવાની ધારણા છે. આનાથી પગારમાં 1.9થી 2 ગણો વધારો થશે. આનો અર્થ એ છે કે તે સમય સુધી સંચિત DA પહેલાથી જ નવા મૂળભૂત પગારમાં સમાવિષ્ટ થઈ જશે.
જુલાઈ 2027 પછી શું થશે?
જુલાઈ 2027 સુધીમાં, વધતી જતી ફુગાવાને કારણે, DAનું નવું ચક્ર શરૂ થશે. આનો અર્થ એ છે કે DA, જે 1 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ 0% હતું, હવે ફરીથી વધવાનું શરૂ થશે - 3%, 6%, 9%, વગેરે. આમ, નવા પગાર માળખામાં તેના પહેલા 18 મહિનામાં DA ના 3-4 હપ્તાઓમાં વધારો થશે. અને આગામી 10 વર્ષોમાં એ જ વાર્તા ફરી શરૂ થશે - DA ફરીથી 100% ની નજીક પહોંચી જશે, અને પછી 9મું પગાર પંચ આવશે.
કર્મચારીઓ માટે આનો અર્થ શું છે?
ટેકનિકલી, કર્મચારીઓને કોઈ નુકસાન થતું નથી કારણ કે તેઓ જે DA અલગથી મેળવી રહ્યા હતા તે નવા મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવે છે. આનાથી માત્ર પગારમાં વધારો થતો નથી, પરંતુ HRA, TA અને પેન્શન જેવા અન્ય ભથ્થાઓમાં પણ વધારો થાય છે. એકંદરે, આ મર્જર કર્મચારીઓ માટે રીસેટ બોનસ તરીકે કાર્ય કરે છે.
નિષ્કર્ષ
8મું પગાર પંચ જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ કરવામાં આવશે, અને તે તારીખ સુધીના મોંઘવારી ભથ્થાના 60% નવા મૂળ પગારમાં સમાવવામાં આવશે. જો ભલામણો જૂન 2027માં આવે અને ત્યાં સુધીમાં DA 70% સુધી પહોંચી જાય, તો પણ સરકાર ગણતરી 60% પર સ્થિર કરશે.
કારણ કે નવું પગાર માળખું તેના સમયપત્રકથી શરૂ થશે અને એક નવું DA ચક્ર પણ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી શરૂ થશે. આનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓ માટે, આ ફક્ત DA મર્જર નહીં, પરંતુ કમાણીના નવા યુગની શરૂઆત હશે.
