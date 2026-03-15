ભારતમાં 2BHK ઘર બનાવવું હોય તો કેટલો આવે ખર્ચ ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

2BHK Construction Cost : ભારતમાં 2BHK એપાર્ટમેન્ટ બનાવવાનો ખર્ચ દરેક દરેક જગ્યાએ બદલાય છે. તમે કયા શહેર કે વિસ્તારમાં રહો છો તેના આધારે ખર્ચ આવે છે, ત્યારે આ લેખમાં 2BHK ઘર બનાવવાનો ખર્ચ કેટલો આવી શકે, તેના વિશે જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:56 PM IST

2BHK Construction Cost : ઘર બનાવવાની કિંમત અનેક પરિબળો પર આધાર રાખે છે, જેમ કે બાંધકામ સામગ્રીની કિંમત, મજૂર વેતન અને ઘર ક્યાં બનાવો છો તે વિસ્તાર. ભારતમાં સામગ્રીની વધતી કિંમતોને કારણે બાંધકામ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તેથી જગ્યાને આધારે 2BHK ઘર બનાવવાની કિંમત બદલાતી રહે છે.

ભારતમાં સરેરાશ બાંધકામ ખર્ચ

ભારતમાં 1,000-ચોરસ ફૂટ 2BHK ઘર બનાવવાની કિંમત સામાન્ય રીતે 18 લાખથી 25 લાખ સુધીની હોય છે. જો કે, અસલી કિંમત સામગ્રીની ગુણવત્તા અને ફિનિશિંગના સ્તરના આધારે બદલાઈ શકે છે. બજેટ-ફ્રેંડલી બાંધકામ પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ આશરે 12 લાખથી 16 લાખ સુધીનો હોઈ શકે છે. 

તેનાથી વિપરીત સારી ગુણવત્તાવાળી સામગ્રીથી બનેલ ઘર સામાન્ય રીતે 18 લાખથી 22 લાખની કેટેગરીમાં આવે છે. પ્રીમિયમ બાંધકામ જેમાં હાઈ ગુણવત્તાવાળી સામગ્રી, શ્રેષ્ઠ ઈન્ટેરિયર અને સુંદર ફિનિશિંગનો સમાવેશ થાય છે, તેનો ખર્ચ 25 લાખથી 35 લાખ અથવા તેથી વધુ થઈ શકે છે. ભારતમાં સામાન્ય બાંધકામ રેટ પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 1,500 થી 2,500 સુધીનો હોય છે. જો કે, મુખ્ય મહાનગરોમાં આ દર વધુ હોઈ શકે છે.

ભારતમાં શહેર મુજબ બાંધકામ રેટ 

વિવિધ શહેરોમાં બાંધકામ ખર્ચ નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે. મુંબઈ જેવા મોંઘા મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારોમાં રેટ પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 2,700થી 3,800ની વચ્ચે પહોંચી શકે છે, જે તેને ઘર બાંધકામ માટે સૌથી મોંઘા સ્થળોમાંનું એક બનાવે છે. દિલ્હી-NCRમાં ખર્ચ સામાન્ય રીતે 2,200 થી 3,200 પ્રતિ ચોરસ ફૂટ સુધીનો હોય છે. દરમિયાન બેંગલુરુ અને ચેન્નાઈ જેવા શહેરોમા દર સામાન્ય રીતે 1,800થી 2,800 પ્રતિ ચોરસ ફૂટની વચ્ચે છે. નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં આ ખર્ચ પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 1,200 થી 1,800 સુધી ઘટી શકે છે.

બજેટનો સૌથી મોટો હિસ્સો બાંધકામ સામગ્રી માટે વપરાશે

ભારતમાં ઘર બનાવતી વખતે બજેટનો સૌથી મોટો હિસ્સો સામાન્ય રીતે બાંધકામ સામગ્રી માટે ફાળવવામાં આવે છે. બાંધકામ સામગ્રી સામાન્ય રીતે કુલ ખર્ચના 60% થી 65% હિસ્સો ધરાવે છે. આનો અર્થ એ થાય કે 1,000 ચોરસ ફૂટના ઘર માટે કિંમત આશરે 10 લાખથી 15 લાખ સુધીની હશે. મજૂરી ખર્ચ સામાન્ય રીતે બજેટના 25%થી 35% જેટલો હોય છે, જેમાં સરેરાશ મજૂરી દર પ્રતિ ચોરસ ફૂટ 300 થી 500ની વચ્ચે આવે છે. બાકીના ખર્ચ જેમ કે આર્કિટેક્ચરલ ડિઝાઇન, સરકારી મંજૂરીઓ અને વિવિધ ખર્ચ સામાન્ય રીતે 5%થી 10% જેટલા હોય છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

