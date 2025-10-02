Prev
સિક્કા અને નોટોની વાસ્તવિક કિંમત જાણો: 100, 200 અને 500 રૂપિયાની નોટો બનાવવા માટે સરકાર કેટલો ખર્ચ કરે છે?

આજકાલ, જ્યારે પણ આપણે આપણા ખિસ્સામાંથી 100, 200 કે 500 રૂપિયાની નોટ કાઢીએ છીએ, ત્યારે આપણને ફક્ત તેની કિંમત લખેલી દેખાય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે સરકાર આ નોટો અને સિક્કા બનાવવા માટે ખરેખર કેટલો ખર્ચ કરે છે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 02, 2025, 05:40 PM IST

આજે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શને લોકોનું જીવન સરળ બનાવી દીધું છે, પંતુ તેમ છતાં નોટો અને સિક્કાનું મહત્વ ઘટ્યું નથી. ખિસ્સામાં ખખડતા સિક્કા અને હાથમાં રહેલી નોટ દરરોજની ખરીદીનો મહત્વનો ભાગ છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ નોટો અને સિક્કા બનાવવામાં સરકારે કેટલો ખર્ચ કરવો પડે છે? ચોંકાવનારી વાત છે કે ઘણીવાર તેની ચપાઈ અને મિન્ટિંગ ખર્ચ તેની અસલી કિંમતની નજીક કે તેનાથી વધુ પણ હોય છે.

મનીકંટ્રોલના રિપોર્ટમાં એક RTI દ્વારા સામે આવેલી જાણકારી પ્રમાણે 1 રૂપિયાનો સિક્કો બનાવવામાં સરકારને આશરે 1.11 રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે. એટલે કે ફેસ વેલ્યુ કરતા વધારે ખર્ચ. તો 2 રૂપિયાનો સિક્કો બનાવવામાં 1.28 રૂપિયા, 5 રૂપિયાનો સિક્કો 3.69 રૂપિયા અને 10 રૂપિયાનો સિક્કો લગભગ 5.54 રૂપિયામાં તૈયાર થાય છે. તેને મુંબઈ અને હૈદરાબાદની સરકારી મિંટમાં બનાવવામાં આવે છે. વધતી મોંઘવાીને જોતા માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 2025મા આ ખર્ચ વધી ગયો હશે.

સિક્કા બનાવવાનો ખર્ચ
₹1 1.11 રૂપિયા
₹2 1.28 રૂપિયા
₹5 3.69 રૂપિયા
₹10 5.54 રૂપિયા

સિક્કા બનાવવાની પ્રક્રિયામાં ઘટાડો
2017માં 1 રૂપિયાના 90.3 કરોડ સિક્કા બનાવવામાં આવ્યા હતા, જે 2018માં ઘટીને 63 કરોડ થઈ ગયા. કારણ એ છે કે લોકો હવે નાના વ્યવહારો માટે પૈસા લઈ જવાની ઝંઝટથી બચવા માટે UPI અને ડિજિટલ વોલેટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

નોટ છાપવાની જવાબદારી કોની?
જ્યાં સિક્કા ભારત સરકાર બનાવે છે તો નોટ છાપવાની જવાબદારી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની હોય છે. તે માટે RBI પોતાની સહાયક કંપની ભારતીય રિઝર્વ બેંક નોટ મુદ્રાન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (BRBNMPL) અને સિક્યોરિટી પ્રિન્ટિંગ એન્ડ મિન્ટિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SPMCIL)  દ્વારા દેશભરમાં કરન્સી પ્રેસ સંચાલિત કરે છે.

નોટ છાપવાનો ખર્ચ

નોટ નોટ બનાવવાનો ખર્ચ
₹10 0.96 રૂપિયા
₹100 1.77 રૂપિયા
₹200 2.37 રૂપિયા
₹500 2.29 રૂપિયા

વધતી મોંઘવારી અને ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનની અસર
એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે નોટો અને સિક્કાના ખર્ચ પર કાચો માલ અને ઇંકની કિંમતો અસર કરે છે. આ કારણ છે કે દર વર્ષે તે ખર્ચ વધતો જાય છે. પરંતુ ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ વધ્યા બાદ રોકડનું છાપકામ અને મિન્ટિંગની માંગ ધીમે-ધીમે ઘટી રહી છે.
 

