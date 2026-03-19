ઘરમાં 100 ગ્રામથી વધુ સોનું છે? તો થઈ જજો સાવધાન, પડી શકે છે આવકવેરા વિભાગની નજર

Income Tax Rules for Gold in India: ભારતમાં સોનું રાખવાની કોઈ નક્કી મર્યાદા નથી, પરંતુ જો તમારી પાસે 100 ગ્રામથી વધુ સોનું છે અને તેના દસ્તાવેજ નથી તો આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં સવાલ ઉઠી શકે છે. CBDT ની ગાઇડલાઇન અનુસાર એક મર્યાદા સુધી સોનું જપ્ત કરી શકાય નહીં.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:03 AM IST
  • ભારતમાં સોનું રાખવાની કોઈ કાયદાકીય મર્યાદા નથી
  • સોનું ક્યાંથી આવ્યું અને સ્ત્રોતની જાણકારી આપવી જરૂરી
  • 2 લાખથી વધુનું સોનું રોકડથી ખરીદી શકાય નહીં

Income Tax Rules for Gold in India: ભારતમાં સોનું રાખવાની કોઈ કાયદાકીય મર્યાદા નથી. પરંતુ જો તે તમારી જાહેર કરેલી અને કાયદેસરની કમાણીથી ખરીદવામાં આવ્યું હોય. પરંતુ CBDT (સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ) એ સોનું ખરીદવાની મર્યાદા નક્કી કરી છે. તે સિવાય પરીણિત મહિલાની પાસે 500 ગ્રામ સુધી, કુંવારી મહિલા પાસે 250 ગ્રામ સુધી અને પરિવારના પુરૂષ સભ્ય પાસે 100 ગ્રામ સુધી સોનું રહી શકે છે. જો આટલું સોનું મળે તો જપ્ત કરવામાં આવશે નહીં, ભલે તેના દસ્તાવેજ ન હોય. આ ગાઇડલાઇન જણાવે છે કે કેટલું સોનું સામાન્ય રીતે જપ્ત કરવામાં આવશે નહીં. આવકવેરા અધિકારી સર્ચ અને સીઝ દરમિયાન આ ગાઇડલાઇનને માને છે.

લિમિટથી વધુ સોનું હોય તો શું થશે?
જો કોઈ પરિવારની પાસે તેની આવકના મુકાબલે વધુ સોનું મળે છે તો અધિકારી તેનું કારણ પૂછી શકે છે, ભલે તે મર્યાદાની અંદર કેમ ન હોય? ભારતમાં ઘણા પરિવાર પાસે નક્કી મર્યાદાથી વધુ સોનું હોય છે, ખાસ કરી જ્યારે તેમાં જૂના ઘરેણા અને લગ્નની ગિફ્ટ સામેલ હોય છે. સારી વાત છે કે આ લિમિટથી વધુ સોનું હોવું કોઈ શંકા પેદા કરતું નથી. પરંતુ જો સોનું વધારે હોય તો તમારી પાસે સ્ત્રોતના પુરાવા માંગવામાં આવી શકે છે, જેમ કે ખરીદીનું બિલ, વારસાદત કે આવકના રેકોર્ડ. જો તમે સાચી રીતે જણાવી દો છો કે આ સોનું ક્યાંથી આવ્યું તો કોઈ મુશ્કેલી થતી નથી.

આ દસ્તાવેજ હોવા જરૂરી
આ કારણ છે કે સોનાના મામલામાં સૌથી વધુ જરૂરી તેનો સ્ત્રોત સાબિત કરવાનું હોય છે, ન કે તેની માત્રા. જો તમારી પાસે ખરીદીનું બિલ છે, બેંક કે ડિજિટલ પેમેન્ટનો રેકોર્ડ છે, તો આ બધુ સૌથી મજબૂત પુરાવો માનવામાં આવે છે. જો આ બિલ ઉપલબ્ધ નથી તો તમે તમારી જૂની આવક, પરિવારના રેકોર્ડ કે કોઈ રજિસ્ટર્ડ વેલ્યુઅરના રિપોર્ટ દ્વારા સોનાનો સ્ત્રોત જણાવી શકો છો. ઘણા મામલામાં લેખિતમાં નિવેદન કે એફિડેવિડનો પણ સ્વીકાર કરવામાં આવે છે.

સોનું ખરીદવા સમયે આ વાતોનું ધ્યાન રાખો
આવકવેરા કાયદા અનુસાર 2 લાખ કે તેનાથી વધુની ખરીદી રોકડમાં ન કરી શકાય અને તે માટે પાન નંબર દેવો જરૂરી હોય છે. જ્વેલર્સે પણ KYC નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે અને રેકોર્ડ રાખવાનો હોય છે. કુલ મળી સોનું રાખવાની કોઈ મર્યાદા નથી પરંતુ તે જરૂરી છે કે તમે હિસાબ આપી શકો. આ માટે મોટા દસ્તાવેજોની જરૂર હોતી નથી, પરંતુ કેટલાક રેકોર્ડ રાખવા જરૂરી છે, ખાસ કરી જ્યારે સોનાની કિંમત સતત વધી રહી છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

